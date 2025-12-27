Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Helloween

*



27 дек 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Облом реюнина VAN HALEN показал нам, что мы не должны облажаться»

27 ноя 2025 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Азии из-за проблем вокалиста

1 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

20 окт 2025 : 		 HELLOWEEN открыли тур

29 авг 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист HELLOWEEN: «Облом реюнина VAN HALEN показал нам, что мы не должны облажаться»



zoom
ANDY DERIS в недавнем интервью рассказал о том, как HELLOWEEN сумели собраться вместе и продержаться в составе семи человек:

«Я большой поклонник VAN HALEN, и я помню, как в те времена было воссоединение с David Lee Roth и Sammy Hagar, и они отыграли одно шоу в Лас-Вегасе. Но это было единственное выступление, потому что в середине концерта они серьезно перебрали. Я имею в виду, ну очень серьезно. Вероятно, Diamond Dave перебрал кокаина, а Sammy, возможно, перебрал водки — я не знаю — или текилы. Но они действительно обосрались на сцене перед всеми. И моя мечта рухнула, потому что я люблю их обоих; я люблю Diamond Dave, я люблю Sammy Hagar. Да, для меня это был бы величайший "Pumpkins United". Но они этого не сделали. И я помню, как в те дни, когда у нас были первые встречи с Kai и Michael, мы тоже говорили об этом. Это стало шоком для всех, потому что почти все ребята из группы — фанаты VAN HALEN, и все бы отпраздновали появление обоих певцов на сцене. И это дало нам, да, возможность сосредоточиться, так сказать, на том, чтобы по возможности все не испортить, потому что я понял, что я был не единственным парнем, который был полностью разочарован. Миллионы людей были разочарованы, потому что VAN HALEN не пошли на это; они не смогли этого сделать. Идиоты. [смеется] Но, да, такова жизнь. Но из этого было чему поучиться. Я имею в виду, что ты не можешь заставить тако произойти. Если люди не нравятся сами себе, не стоит выводить их на сцену вместе. Я думаю, в этом мораль этой истории».

На вопрос, было ли у него и других участников HELLOWEEN ощущение, что, когда им впервые пришла в голову идея расширенного воссоединения, оно окажется таким успешным, Andy ответил:

«Честно говоря, мы даже не осознавали этого. После первых трех или четырех концертов до меня, наконец, дошло, что это не было исключением. Мы играли перед аудиторией от четырех до семи тысяч человек где-то в Южной Америке, и мы поняли: "Окей, это здорово", но нам не пришло в голову, что теперь это будущее, что здесь всегда будет по меньшей мере пять, если даже четырнадцать тысяч человек в концертном зале. Это было что-то вроде "вау", большой скачок вперед, и нам потребовалось немало времени, чтобы осознать, что теперь это новая норма. И тогда вы просто осознаете, как это круто. Я имею в виду, я помню, как мы с Michael Kiske, когда у парней в основном были свои дела, например, с попурри Kai, и у нас было около 14 минут отдыха, пока Kai исполняет свой номер, и мы с Michael'ом просто стояли бок о бок и смотрели на толпу из-за кулис. Все стало таким грандиозным, все было таким огромным, и мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Ух ты. В это нельзя поверить?" И мы оба сказали: "Не-а. Невероятно". Так что мы не восприняли это как должное. Мы реально были в восторге. И тут происходит нечто такое, что нелегко объяснить. Так что, да, я думаю, мы поступили правильно. И, да, я буду вечно благодарен за это. И поверьте мне, в следующем мировом турне мы будем наслаждаться этим снова и снова!»



>








Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 дек 2025
Drumming Fox
Ох, ща блаббер и прочие желтушные порталы навырывают из контекста, и фанаты VH разорвут бедного Андрюшу..
просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом