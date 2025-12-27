сегодня



Вокалист HELLOWEEN: «Облом реюнина VAN HALEN показал нам, что мы не должны облажаться»



ANDY DERIS в недавнем интервью рассказал о том, как HELLOWEEN сумели собраться вместе и продержаться в составе семи человек:



«Я большой поклонник VAN HALEN, и я помню, как в те времена было воссоединение с David Lee Roth и Sammy Hagar, и они отыграли одно шоу в Лас-Вегасе. Но это было единственное выступление, потому что в середине концерта они серьезно перебрали. Я имею в виду, ну очень серьезно. Вероятно, Diamond Dave перебрал кокаина, а Sammy, возможно, перебрал водки — я не знаю — или текилы. Но они действительно обосрались на сцене перед всеми. И моя мечта рухнула, потому что я люблю их обоих; я люблю Diamond Dave, я люблю Sammy Hagar. Да, для меня это был бы величайший "Pumpkins United". Но они этого не сделали. И я помню, как в те дни, когда у нас были первые встречи с Kai и Michael, мы тоже говорили об этом. Это стало шоком для всех, потому что почти все ребята из группы — фанаты VAN HALEN, и все бы отпраздновали появление обоих певцов на сцене. И это дало нам, да, возможность сосредоточиться, так сказать, на том, чтобы по возможности все не испортить, потому что я понял, что я был не единственным парнем, который был полностью разочарован. Миллионы людей были разочарованы, потому что VAN HALEN не пошли на это; они не смогли этого сделать. Идиоты. [смеется] Но, да, такова жизнь. Но из этого было чему поучиться. Я имею в виду, что ты не можешь заставить тако произойти. Если люди не нравятся сами себе, не стоит выводить их на сцену вместе. Я думаю, в этом мораль этой истории».



На вопрос, было ли у него и других участников HELLOWEEN ощущение, что, когда им впервые пришла в голову идея расширенного воссоединения, оно окажется таким успешным, Andy ответил:



«Честно говоря, мы даже не осознавали этого. После первых трех или четырех концертов до меня, наконец, дошло, что это не было исключением. Мы играли перед аудиторией от четырех до семи тысяч человек где-то в Южной Америке, и мы поняли: "Окей, это здорово", но нам не пришло в голову, что теперь это будущее, что здесь всегда будет по меньшей мере пять, если даже четырнадцать тысяч человек в концертном зале. Это было что-то вроде "вау", большой скачок вперед, и нам потребовалось немало времени, чтобы осознать, что теперь это новая норма. И тогда вы просто осознаете, как это круто. Я имею в виду, я помню, как мы с Michael Kiske, когда у парней в основном были свои дела, например, с попурри Kai, и у нас было около 14 минут отдыха, пока Kai исполняет свой номер, и мы с Michael'ом просто стояли бок о бок и смотрели на толпу из-за кулис. Все стало таким грандиозным, все было таким огромным, и мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Ух ты. В это нельзя поверить?" И мы оба сказали: "Не-а. Невероятно". Так что мы не восприняли это как должное. Мы реально были в восторге. И тут происходит нечто такое, что нелегко объяснить. Так что, да, я думаю, мы поступили правильно. И, да, я буду вечно благодарен за это. И поверьте мне, в следующем мировом турне мы будем наслаждаться этим снова и снова!»





>













+4 -0



( 1 ) просмотров: 183

