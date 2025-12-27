Вокалист HELLOWEEN: «Облом реюнина VAN HALEN показал нам, что мы не должны облажаться»

3 мар 2025 :
|
Обновленное видео HELLOWEEN
27 фев 2025 :
|
Обновленное видео HELLOWEEN
25 фев 2025 :
|
Обновленное видео HELLOWEEN
21 фев 2025 :
|
Обновленное видео HELLOWEEN
13 фев 2025 :
|
Юбилейный сборник HELLOWEEN
31 янв 2025 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
23 дек 2024 :
|
Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма»
17 дек 2024 :
|
Вокалист HELLOWEEN: «Хорошо, что у нас 2,5 вокалиста!»
13 дек 2024 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
13 дек 2024 :
|
Новый сингл HELLOWEEN выйдет в феврале
12 дек 2024 :
|
MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут темно и сыро, а у него — тепло!»
2 дек 2024 :
|
Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом
29 ноя 2024 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
13 ноя 2024 :
|
HELLOWEEN едут в юбилейный тур
1 ноя 2024 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
11 окт 2024 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
26 авг 2024 :
|
Drum-cam от HELLOWEEN
29 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
28 июл 2024 :
|
HELLOWEEN переиздают альбомы
22 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
27 май 2024 :
|
GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN
2 апр 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
15 фев 2024 :
|
Новый альбом HELLOWEEN в 2025!
23 ноя 2023 :
|
HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом
27 сен 2023 :
|
HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023
12 июл 2023 :
|
Видео полного выступления HELLOWEEN
5 июн 2023 :
|
CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN
22 май 2023 :
|
HELLOWEEN ввели в ЗСМ
16 май 2023 :
|
HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке
11 май 2023 :
|
HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023
10 май 2023 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
8 май 2023 :
|
HELLOWEEN введут в ЗСМ
27 апр 2023 :
|
MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»
26 апр 2023 :
|
Видео полного выступления HELLOWEEN
29 мар 2023 :
|
SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»
23 мар 2023 :
|
Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
17 янв 2023 :
|
Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»
19 окт 2022 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
28 сен 2022 :
|
TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN
8 сен 2022 :
|
ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»
25 авг 2022 :
|
MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»
3 авг 2022 :
|
HELLOWEEN получили золото
16 июл 2022 :
|
HELLOWEEN в Праге
4 июн 2022 :
|
HELLOWEEN в Англии
27 май 2022 :
|
Новое видео HELLOWEEN
6 май 2022 :
|
Видео полного выступления HELLOWEEN
5 май 2022 :
|
HELLOWEEN выпустят сингл в мае
30 мар 2022 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
9 фев 2022 :
|
Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом
16 янв 2022 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
30 дек 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
17 дек 2021 :
|
Новое видео HELLOWEEN
17 дек 2021 :
|
Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов
26 ноя 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
15 ноя 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
18 окт 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
2 окт 2021 :
|
HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы
29 авг 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
2 авг 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
23 июл 2021 :
|
Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом
20 июл 2021 :
|
Участники FLOTSAM AND JETSAM и DRAGONFORCE исполняют HELLOWEEN
7 июл 2021 :
|
MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN
6 июл 2021 :
|
HELLOWEEN — в десятке
2 июл 2021 :
|
MICHAEL KISKE: «Может, что-то напишу для следующего альбома HELLOWEEN»
1 июл 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN 1994 года
28 июн 2021 :
|
HELLOWEEN стали первыми на родине
26 июн 2021 :
|
Вокалист HELLOWEEN: «Все знали, что я в IRON MAIDEN, кроме меня самого»
21 июн 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
7 июн 2021 :
|
Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной культуры»
4 июн 2021 :
|
Вокалист HELLOWEEN — о новом сингле
21 май 2021 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
19 май 2021 :
|
Вокалист HELLOWEEN: «Никогда не буду использовать подкладки!»
18 май 2021 :
|
KAI HANSEN о новом треке HELLOWEEN
5 май 2021 :
|
Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
2 апр 2021 :
|
Новое видео HELLOWEEN
23 мар 2021 :
|
HAMMERFALL разогреют HELLOWEEN
12 мар 2021 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом
9 мар 2021 :
|
HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год
9 мар 2021 :
|
Вышли переиздания HELLOWEEN
5 мар 2021 :
|
Тизер нового видео HELLOWEEN
20 фев 2021 :
|
HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла
7 дек 2020 :
|
Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
26 ноя 2020 :
|
Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"
10 сен 2020 :
|
HELLOWEEN закончили съемки видео
16 авг 2020 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
10 июл 2020 :
|
Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью
3 июн 2020 :
|
HELLOWEEN перенесли тур на 2021 год
30 май 2020 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
24 май 2020 :
|
ROLAND GRAPOW: «Не знаю, почему в HELLOWEEN меня не любят»
25 апр 2020 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
1 апр 2020 :
|
HELLOWEEN завершают запись вокала
10 мар 2020 :
|
HELLOWEEN почтили память Инго
27 фев 2020 :
|
DIRKSCHNEIDER подогреет HELLOWEEN
20 фев 2020 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
29 янв 2020 :
|
HELLOWEEN завершили запись ударных
21 дек 2019 :
|
HELLOWEEN в студии
19 дек 2019 :
|
DANI LÖBLE записывает ударные для нового альбома HELLOWEEN на установке Инго
6 дек 2019 :
|
HELLOWEEN приедут в Россию осенью
28 ноя 2019 :
|
HELLOWEEN в студии
5 окт 2019 :
|
Видео из концертного релиза HELLOWEEN
27 сен 2019 :
|
Трейлер нового релиза HELLOWEEN
26 сен 2019 :
|
Закулисные съёмки HELLOWEEN с выступления в Бразилии
24 авг 2019 :
|
Фрагмент нового DVD HELLOWEEN
3 авг 2019 :
|
Концертное видео HELLOWEEN
3 июл 2019 :
|
Концертный релиз HELLOWEEN выйдет осенью
6 янв 2019 :
|
Видеонарезка из тура HELLOWEEN
24 дек 2018 :
|
HELLOWEEN закрыли тур "Pumpkins United"
2 ноя 2018 :
|
Рассказ о виниловом издании альбомов HELLOWEEN
21 авг 2018 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2020
19 авг 2018 :
|
Виниловый бокс-сет HELLOWEEN выйдет в октябре
11 июн 2018 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
5 апр 2018 :
|
Московский концерт HELLOWEEN близок к sold out!
4 дек 2017 :
|
Видео с концерта HELLOWEEN в Тилбурге
15 ноя 2017 :
|
HELLOWEEN: «Хайп — это модно!»
14 ноя 2017 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
20 окт 2017 :
|
HELLOWEEN открыли тур
13 окт 2017 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
12 окт 2017 :
|
Фрагмент новой песни HELLOWEEN
22 авг 2017 :
|
HELLOWEEN придет весной
4 авг 2017 :
|
HELLOWEEN готовятся к туру Pumpkins United
27 фев 2017 :
|
HELLOWEEN собираются записать новый материал в расширенном составе
17 фев 2017 :
|
Вокалист HELLOWEEN об отношениях с Kiske
9 фев 2017 :
|
MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN
26 янв 2017 :
|
MICHAEL KISKE давно простил гитариста HELLOWEEN
22 дек 2016 :
|
Первое фото "нового" состава HELLOWEEN
14 ноя 2016 :
|
MICHAEL KISKE, KAI HANSEN вновь выступят с HELLOWEEN
17 окт 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
30 сен 2016 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
16 июн 2016 :
|
HELLOWEEN отменили концерты в Японии
23 май 2016 :
|
Основатель NOISE RECORDS рассказал почему KAI HANSEN ушёл из HELLOWEEN
13 май 2016 :
|
Обложка и трек-лист нового сборника HELLOWEEN
30 апр 2016 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
12 фев 2016 :
|
Новое видео HELLOWEEN
30 ноя 2015 :
|
Новое видео HELLOWEEN
2 ноя 2015 :
|
Вышла книга HELLOWEEN
28 окт 2015 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
26 окт 2015 :
|
HELLOWEEN отметят юбилей выпуском книги
18 окт 2015 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
26 авг 2015 :
|
HELLOWEEN рассказали, что нам ждать в субботу
19 авг 2015 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
7 июн 2015 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
6 июн 2015 :
|
Новая песня HELLOWEEN
19 май 2015 :
|
Новое видео HELLOWEEN
30 апр 2015 :
|
Трейлер нового альбома HELLOWEEN
25 апр 2015 :
|
Новая песня HELLOWEEN
25 апр 2015 :
|
Трейлер нового сингла HELLOWEEN
24 апр 2015 :
|
Вокалист HELLOWEEN о новом альбоме
17 апр 2015 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
6 апр 2015 :
|
Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме
20 мар 2015 :
|
Новый сингл HELLOWEEN выйдет в апреле
1 мар 2015 :
|
Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме группы
26 фев 2015 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в мае
21 фев 2015 :
|
Гитарист HELLOWEEN вещает из студии
27 ноя 2014 :
|
HELLOWEEN: видео из студии
28 окт 2014 :
|
HELLOWEEN начали запись ударных
16 авг 2014 :
|
Новое видео HELLOWEEN
25 мар 2014 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в начале 2015
26 дек 2013 :
|
MICHAEL KISKE был бы не прочь получить два миллиона евро за реюнион с HELLOWEEN
17 дек 2013 :
|
HELLOWEEN: Видео из тура 'Hellish Rock Part II'
2 ноя 2013 :
|
MICHAEL KISKE: 'Даже сатанистам нужна любовь!'
21 окт 2013 :
|
Гитарист HELLOWEEN не исключает возможности воссоединения классического состава группы
27 апр 2013 :
|
Видео о туре HELLOWEEN
1 апр 2013 :
|
MICHAEL KISKE планирует выступить с HELLOWEEN в Бразилии
30 мар 2013 :
|
HELLOWEEN c KAI HANSEN подтвердили участие на фестивале Rock In Rio
6 мар 2013 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
5 мар 2013 :
|
Вокалист HELLOWEEN о сольном альбоме
23 фев 2013 :
|
Книга барабанщика HELLOWEEN выйдет в марте
7 фев 2013 :
|
Рассказ об участии HELLOWEEN в '70000 Tons Of Metal'
20 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
17 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
16 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
16 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
14 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
13 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
12 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
11 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
10 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
10 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
9 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
8 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
6 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
5 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
27 дек 2012 :
|
Вокалист HELLOWEEN "хотел бы поехать в тур с UNISONIC"
18 дек 2012 :
|
HELLOWEEN и GAMMA RAY приедут в Россию в июне
14 дек 2012 :
|
Новое видео HELLOWEEN
4 дек 2012 :
|
Новая песня HELLOWEEN
18 ноя 2012 :
|
Обложка нового альбома HELLOWEEN
16 ноя 2012 :
|
Третья часть обложки HELLOWEEN
15 ноя 2012 :
|
Вторая часть обложки HELLOWEEN
14 ноя 2012 :
|
HELLOWEEN опубликовали часть обложки
4 ноя 2012 :
|
Детали нового альбома HELLOWEEN
1 ноя 2012 :
|
Подробности о новом альбоме HELLOWEEN
26 окт 2012 :
|
Новая песня HELLOWEEN
9 окт 2012 :
|
Трек-лист нового альбома HELLOWEEN
14 сен 2012 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в январе
7 сен 2012 :
|
HELLOWEEN & GAMMA RAY: „HELLISH ROCK PART II“ в 2013!
7 июн 2012 :
|
Видео о работе над новым альбомом от вокалиста HELLOWEEN
2 май 2012 :
|
HELLOWEEN:видео из студии
24 апр 2012 :
|
HELLOWEEN работают над новым альбомом
23 сен 2011 :
|
HELLOWEEN о завершении тура
8 сен 2011 :
|
"Are You Dr. Stein?" в России!
17 авг 2011 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2012
10 авг 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
24 дек 2010 :
|
Поздравления от HELLOWEEN
12 дек 2010 :
|
Видео с концерта HELLOWEEN
27 ноя 2010 :
|
Видео с первого концерта нового турне HELLOWEEN
10 ноя 2010 :
|
Are You Dr. Stein?
23 окт 2010 :
|
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
22 окт 2010 :
|
Webwheel от HELLOWEEN
11 окт 2010 :
|
Новое видео HELLOWEEN
13 сен 2010 :
|
Семплы с нового альбома HELLOWEEN
11 сен 2010 :
|
Трек-лист нового альбома HELLOWEEN
3 сен 2010 :
|
Обложка нового альбома HELLOWEEN
23 июл 2010 :
|
Название нового альбома HELLOWEEN
15 июл 2010 :
|
HELLOWEEN поедут в европейское турне со STRATOVARIUS
16 май 2010 :
|
HELLOWEEN записывают новый альбом
22 дек 2009 :
|
Новое видео HELLOWEEN
3 дек 2009 :
|
Семплы нового альбома HELLOWEEN
19 ноя 2009 :
|
Подробности о японском переиздании бэк-каталога HELLOWEEN
6 ноя 2009 :
|
Обложка нового диска HELLOWEEN
24 окт 2009 :
|
HELLOWEEN выпустят юбилейный диск
4 авг 2009 :
|
Подробности о трибьют-альбоме HELLOWEEN/GAMMA RAY
6 июн 2009 :
|
Видео с мастер-класса ударника HELLOWEEN
13 окт 2008 :
|
HELLOWEEN: видео "Paint A New World" в сети
23 сен 2008 :
|
HELLOWEEN: гастрольные новости
24 июл 2008 :
|
HELLOWEEN: новости и фото с фестивалей
16 янв 2008 :
|
Двойной CD нового альбома HELLOWEEN выйдет в январе
23 ноя 2007 :
|
HELLOWEEN и GAMMA RAY продолжают совместный тур
21 ноя 2007 :
|
Басист HELLOWEEN выпустит альбом без соло гитар
17 окт 2007 :
|
HELLOWEEN: видео "As Long As I Fall" в сети
18 сен 2007 :
|
Подробности о новом диске HELLOWEEN
25 авг 2007 :
|
Стали известны детали о новом альбоме HELLOWEEN
30 июн 2007 :
|
HELLOWEEN & GAMMA RAY: Первые европейские даты
13 июн 2007 :
|
HELLOWEEN объявили предварительное название нового альбома
12 май 2007 :
|
HELLOWEEN приступили к записи нового альбома
9 фев 2007 :
|
HELLOWEEN и GAMMA RAY ведут переговоры о совместном турне
10 дек 2006 :
|
Подробности концертного релиза HELLOWEEN
22 авг 2006 :
|
HELLOWEEN сняли видеоклип "Light The Universe"
26 мар 2006 :
|
HELLOWEEN готовят к выходу концертные CD и DVD
26 ноя 2005 :
|
HELLOWEEN: переиздание ранних альбомов
25 авг 2005 :
|
HELLOWEEN: подробности о новом альбоме
23 июл 2005 :
|
HELLOWEEN выпустят "адское" видео
10 июн 2005 :
|
HELLOWEEN: выход нового альбома ожидается в октябре
5 янв 2004 :
|
Kai Hansen и Michael Weikath снова на одной сцене
30 июн 2003 :
|
HELLOWEEN приедут в октябре
25 сен 2002 :
|
Новый трибьют HELLOWEENу
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).