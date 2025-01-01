сегодня



Лидер KREATOR: «Может будет и вторая част книги»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью поговорил о своей книге "Your Heaven, My Hell - Mein Leben, Heavy Metal Und Wie Das Alles Passieren Konnte":



«У меня был соавтор, мой друг Торстен Гросс, журналист немецкого журнала Rolling Stone. Здесь, в Германии, было одно из крупнейших издательств Ullstein books, и они попросили меня написать автобиографию. И я такой: "Знаешь что? Я думаю, что это могло бы быть немного однообразно, и было бы немного скучно писать книгу объемом в 1200 страниц или что-то в этом роде, рассказывая о каждом альбоме и обо всем, что происходило с 1985 по 2025 год". Поэтому я спросил их: "Знаете что? Я собираюсь сделать это по-другому. Я собираюсь сделать ее больше похожей на роман о совершеннолетии, действие которого заканчивается в 1993 году. Итак, книга заканчивается с момента моего рождения и до 1993 года, когда вышел наш альбом "Renewal". Так что, возможно, будет вторая часть, а может, и нет. Посмотрим.



Большинство людей, когда они говорят о металле, хотят знать о 80-х, потому что для некоторых это золотые дни металла. Поэтому мы акцентировали внимание на 80-х. Мы обратились к началу 90-х только для того, чтобы сделать историю более захватывающей, сделать более уникальной автобиографией.



Не сочтите за неуважение, но иногда, когда читаешь автобиографии других артистов, а я большой любитель автобиографий — я читаю их много, — иногда становится скучно. В жизни музыканта случается не так уж много всего. Ты приходишь в студию, отправляешься в турне, и если ты занимаешься этим на протяжении, скажем, 40 лет карьеры, то это, типа, хорошо, здорово, но почти одно и то же. Поэтому я хотел, чтобы все было коротко и ясно. Итак, книга заканчивается в 1993 году… И, как я уже сказал, все, с кем я общаюсь, и все, кто хочет знать о днях славы и золотом веке металла, всегда ссылаются на 80-е».











