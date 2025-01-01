Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
29 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Может будет и вторая част книги»

27 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»

21 дек 2025 : 		 Концертное видео KREATOR

19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR
Лидер KREATOR: «Может будет и вторая част книги»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью поговорил о своей книге "Your Heaven, My Hell - Mein Leben, Heavy Metal Und Wie Das Alles Passieren Konnte":

«У меня был соавтор, мой друг Торстен Гросс, журналист немецкого журнала Rolling Stone. Здесь, в Германии, было одно из крупнейших издательств Ullstein books, и они попросили меня написать автобиографию. И я такой: "Знаешь что? Я думаю, что это могло бы быть немного однообразно, и было бы немного скучно писать книгу объемом в 1200 страниц или что-то в этом роде, рассказывая о каждом альбоме и обо всем, что происходило с 1985 по 2025 год". Поэтому я спросил их: "Знаете что? Я собираюсь сделать это по-другому. Я собираюсь сделать ее больше похожей на роман о совершеннолетии, действие которого заканчивается в 1993 году. Итак, книга заканчивается с момента моего рождения и до 1993 года, когда вышел наш альбом "Renewal". Так что, возможно, будет вторая часть, а может, и нет. Посмотрим.

Большинство людей, когда они говорят о металле, хотят знать о 80-х, потому что для некоторых это золотые дни металла. Поэтому мы акцентировали внимание на 80-х. Мы обратились к началу 90-х только для того, чтобы сделать историю более захватывающей, сделать более уникальной автобиографией.

Не сочтите за неуважение, но иногда, когда читаешь автобиографии других артистов, а я большой любитель автобиографий — я читаю их много, — иногда становится скучно. В жизни музыканта случается не так уж много всего. Ты приходишь в студию, отправляешься в турне, и если ты занимаешься этим на протяжении, скажем, 40 лет карьеры, то это, типа, хорошо, здорово, но почти одно и то же. Поэтому я хотел, чтобы все было коротко и ясно. Итак, книга заканчивается в 1993 году… И, как я уже сказал, все, с кем я общаюсь, и все, кто хочет знать о днях славы и золотом веке металла, всегда ссылаются на 80-е».






просмотров: 203

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
