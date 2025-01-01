сегодня



MICHAEL SWEET продолжает держать в курсе



MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:



«Я хотел сообщить вам последние новости. Я встретился со своим врачом / командой, и, по-видимому, я являюсь основным кандидатом на "активное наблюдение". Это означает, что через 6 месяцев они собираются сделать УЗИ, чтобы выяснить, есть ли какие-либо изменения в узелке в правой части щитовидной железы.



Опухоль злокачественная, но хорошая новость в том, что она самодостаточна и окружена здоровыми тканями. Кроме того, она достаточно мала, и врачи считают, что имеет смысл "присматривать за ней", а не торопиться с операцией на данном этапе. Они считают, что операция сама по себе более рискованна, чем само новообразование. По крайней мере, на данный момент. Итак, в июне я сделаю УЗИ, и мы продолжим. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы оно исчезло. Возможно, благодаря диете, надежде и молитвам это произойдет.



Спасибо вам всем за то, что нашли время подумать обо мне и помолиться за меня. Приятно осознавать, что у меня так много друзей, и я люблю вас всех!»











+0 -0



просмотров: 46

