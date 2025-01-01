Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*

*

*



27 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET продолжает держать в курсе

24 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом

15 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз

10 дек 2025 : 		 У MICHAEL SWEET рак

19 окт 2025 : 		 MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC

3 окт 2024 : 		 MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

5 сен 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не любитель METALLICA»

22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!
MICHAEL SWEET продолжает держать в курсе



MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:

«Я хотел сообщить вам последние новости. Я встретился со своим врачом / командой, и, по-видимому, я являюсь основным кандидатом на "активное наблюдение". Это означает, что через 6 месяцев они собираются сделать УЗИ, чтобы выяснить, есть ли какие-либо изменения в узелке в правой части щитовидной железы.

Опухоль злокачественная, но хорошая новость в том, что она самодостаточна и окружена здоровыми тканями. Кроме того, она достаточно мала, и врачи считают, что имеет смысл "присматривать за ней", а не торопиться с операцией на данном этапе. Они считают, что операция сама по себе более рискованна, чем само новообразование. По крайней мере, на данный момент. Итак, в июне я сделаю УЗИ, и мы продолжим. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы оно исчезло. Возможно, благодаря диете, надежде и молитвам это произойдет.

Спасибо вам всем за то, что нашли время подумать обо мне и помолиться за меня. Приятно осознавать, что у меня так много друзей, и я люблю вас всех!»






