Гитарист IRON MAIDEN хотел в DEF LEPPARD?



ADRIAN SMITH в рамках недавнего интервью получил вопрос, правда ли, что он пытался стать гитаристом DEF LEPPARD после смерти Стива Кларка:



«Да, пробовался. Я поехал в Лос-Анджелес на пару дней. Фил Коллен и Росс Халфин позвонили мне и сказали: "Ты не мог бы приехать?" Я ответил: "Хорошо". Так что я поехал в Лос-Анджелес. Я играл с ним пару дней. Я провёл время с Филом. Мы прошлись по нескольким песням. Звучало неплохо. И они отличная компания. Но ничего не вышло. К тому же новый альбом PSYCHO MOTEL [группы, которую Смит создал после ухода из IRON MAIDEN в 1990 году] как раз должен был выйти, так что я был в раздумьях... Но кто знает? Стоило попробовать. Они неплохо справились без меня».







