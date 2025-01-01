сегодня



JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN не меня имел ввиду!»



JEFF SCOTT SOTO в недавнем общении с фанатами спросили, приходит ли Yngwie на его концерты и он на концерты Yngwie при возможности:



«Вам нужно больше читать в интернете на эту тему, потому что если бы вы это делали, то знали бы, что между Yngwie и мной сейчас нет абсолютно никаких отношений. Я пытаюсь это изменить. Даже в вашем шоу я пытался протянуть руку примирения и исправить или изменить ситуацию. Дело в том, что все думают, что я чего-то хочу от Malmsteen, из серии: "Ты делаешь это только потому, что пытаешься с ним помириться. Ты хочешь с ним работать". Нет. Я просто хочу мира. Я хочу любви и гармонии между мной и всеми, с кем я когда-либо работал в своей карьере. И поэтому я продолжаю протягивать эту оливковую ветвь, потому что мне 60 лет. Кто знает, сколько мне ещё осталось на этой планете? Я хочу уйти, не имея врагов, с чистым листом. Я просто хочу иметь хорошие отношения со всеми в моей жизни. А с Malmsteenом мы не общаемся. Мы не разговариваем. Я не хожу на его концерты. Он не ходит на мои. Но, надеюсь, однажды мы сможем это изменить».



На вопрос о недавнем посте Yngwie в Интернете, в котором гитарист раскритиковал некоторых певцов, с которыми он работал в начале своей сольной карьеры, за то, что они якобы «пытались нажиться на его имени», Jeff ответил:



«Мой телефон разрывался от звонков в течение двух дней после того, как Yngwie опубликовал этот пост. Все думали, что он снова говорит обо мне. Но это не так. Он говорил о двух других бывших певцах, которые выходят на сцену и дают концерты, посвящённые Yngwie или времени, которое они провели с Yngwie. И я думаю, что они рекламировали концерты, а он пронюхал об этом, и вот откуда это всё пошло. Никакого отношения ко мне это не имеет.



Я не делаю ничего, что было бы связано с концертами Yngwie или попытками извлечь выгоду из его имени или наследия. Совсем нет. Всё, что я делаю, — это публикую в Интернете посты, чтобы отпраздновать моё участие, отпраздновать то, что я сделал с ним, потому что у меня тоже есть наследие, в моём собственном мире или как это ещё можно назвать. Это тоже часть моей истории, поэтому я это отмечаю. Я не пытаюсь следовать за ним, я не пытаюсь что-то получить от него в этом плане».



Ссылаясь конкретно на ту часть поста Yngwie, где тот задавал вопрос о том, что эти певцы «записали» и «создали за последние 30, 40 лет», Soto сказал:



«Это определённо ко мне не относится, потому что если посмотреть на последние 30–40 лет, я легко могу насчитать более ста записей. Только моих сольных альбомов у меня восемь. А ещё есть W.E.T., есть TALISMAN. Так что я был занят делом. Не стоит говорить о том, что я сделал. Я сделал многое.

Все думали, что он имел в виду меня. Они посылают виртуальные объятия: "Чувак, мы тебя понимаем. Мы понимаем, через что ты проходишь. Мы читаем всё это, и это несправедливо". Я отвечаю: "Он говорил не обо мне. Всё нормально"».



На вопрос, пытался ли он когда-нибудь связаться с Yngwie напрямую, Jeff ответил:



«Я не знаю, как это сделать. У меня нет ни номера, ни контактов, ни чего-либо ещё, поэтому я не знаю, как с ним связаться. Но я достаточно много говорю об этом в интервью или когда делаю что-либо, даже в Cameo. Я постоянно говорю, что хотел бы просто закопать топор вoйны и однажды снова стать ему другом. Я бы хотел ходить на концерты и сидеть в зале, смотреть шоу, при этом не думая: "Надеюсь, однажды он примет меня обратно". Дело совсем не в этом. Я отработал своё время с ним. Если когда-нибудь он захочет сделать что-то подобное, я буду открыт для этого. Но я не стремлюсь к этому. Мне это не нужно — в том смысле, что это единственное, что у меня есть. У меня есть много всего. Я просто хочу снова быть его другом».



После того, как ведущий попросил Jeff'a записать личное послание для Yngwie, Soto сказал:



«Послушай, Yngwie. У нас долгая история, чувак. Мы знакомы уже более 41 года. Мы вместе создали отличную музыку. Я пел на двух твоих классических альбомах, которые любят все, и где-то по пути мы наткнулись на препятствия, на барьеры, на стены. Давай оставим их в стороне. Давай снова будем дружить. Давай будем приятелями. Мне ничего не нужно от тебя. Тебе ничего не нужно от меня, но я просто хочу снова быть твоим другом. Я снова протягиваю тебе оливковую ветвь. Я люблю тебя, уважаю тебя и ценю всё, что я когда-либо делал с тобой и для тебя. Так что если мы когда-нибудь сможем это исправить, я готов к этому».



Позже Jeff добавил о гитаристе:



«Я знаю его жену. Я никогда не встречал его сына, и было бы неплохо с ним познакомиться. Я бы с удовольствием встретил следующее поколение Malmsteen, его сына. У него есть ребёнок. Я знаю его жену. Всё было круто. У нас были отличные отношения. Были моменты, когда я, возможно, вернулся бы и снова пел с ним в те времена. Ничего не получилось — ну и ладно. Я не нуждаюсь в этом. Я просто хочу сказать: "Давай снова будем друзьями"».







