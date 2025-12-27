Arts
26 дек 2025

MARK OSEGUEDA: «Пытаюсь петь SLAYER как могу!»



zoom
MARK OSEGUEDA в недавнем интервью рассказал, как оказался в группе KERRY KING:

«Мне нравится работать с Kerry и быть в этой группе. Это потрясающе. Я люблю всех ребят. Это был отличный опыт. Безусловно.

Когда представилась возможность, она появилась довольно странным образом, так как я очень её искал. Я действительно искал её. Я был на одной из конференций NAMM, и там ко мне подошли несколько человек. Они были из индустрии. Я понятия не имел, кто это. Я был там, выступая с METAL ALLEGIANCE. Это было на афтерпати в отеле или где-то ещё, и в том году ко мне подошли несколько человек из разных кругов и сказали: "Ты один из тех, кого Керри рассматривает для своего нового проекта". Я был немного ошеломлён. Я спросил: "Правда?" Потому что я дружу с Керри, и он мне об этом никогда не говорил. И тогда в моей голове забегала маленькая мышка. Я начал серьёзно об этом размышлять. Это было во время пандемии. Прошло несколько месяцев, пандемия продолжалась, я начал серьёзно об этом думать и обратился к нескольким своим знакомым, которые являются влиятельными фигурами в музыкальной индустрии, к музыкантам и некоторым менеджерским компаниям. Я сказал: "Я просто выскажу свою мысль. Что бы вы подумали, если бы Керри обратился ко мне? Думаете, мне стоит это сделать?" И это были люди, которые гораздо более успешны в музыке, чем я, чем многие другие в музыкальной индустрии. [Смеётся]. И они ответили: "Ты был бы дураком, если бы не сделал этого". Когда я услышал это, меня как будто осенило. Как я уже сказал, мы с Керри дружим. Я просто написал ему сообщение и сказал: "Привет, чувак. Я знаю, что ты что-то готовишь. И я хочу присоединиться. Или, скорее, предложить свой голос". И он ответил: "Я бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом". И я ответил: "Хорошо".

И тогда он начал присылать мне музыку, просто инструментальные треки, а затем стал присылать мне музыку и тексты песен, а потом ещё и вокальные партии. Я начал ездить в Южную Калифорнию и записывать с ним демо, просто в частном порядке. Мы никому не говорили, что занимаемся этим. И в конце концов мы записали демоверсии того, что стало первым альбомом KERRY KING. Но он уже подобрал всех остальных участников группы, только ждал до последнего момента, прежде чем наконец сказать: "Хорошо, ты с нами". И когда он наконец это сделал, он отвёл меня в сторону — это было через пару лет после того, как я начал этот процесс — и просто сказал: "Если ты хочешь эту работу, она твоя". И я крепко его обнял. Я сказал: "Чёрт, да. Я хочу". И это было здорово. Это был отличный опыт. И я с нетерпением жду продолжения работы с ними. Я просто люблю исполнять музыку. Пока я занят музыкой, я счастлив».

На вопрос, было ли у него какое-то «беспокойство» по поводу исполнения песен SLAYER с KERRY KING, учитывая, что его голос немного отличается от голоса фронтмена SLAYER, Mark ответил:

«Я всегда уважал Tom'a и восхищался его голосом. Так что когда я стал сотрудничать с Kerry, мы в основном работали над оригинальным материалом. Kerry знал, чего он хочет. Он записал черновой вокал и сказал: "Вот что я хочу, только более агрессивно". Так что я просто выложился на полную и сделал это очень агрессивно. Это просто я в своей самой агрессивной форме, наверное, при исполнении чего угодно. А потом дело дошло до живых выступлений, и тогда мы включили в программу несколько песен SLAYER. Но я фанат SLAYER, поэтому мне не нужно много времени, чтобы выучить песни. Я просто выхожу на сцену и отдаю должное Tom'y. Я так это вижу. И я говорю это потому, что нужно отдать должное, если ты собираешься петь его песни, потому что у него уникальный голос, и я считаю, что это великолепный голос. И поэтому я делаю всё, что в моих силах, чтобы отдать ему должное, и я считаю, что у меня получается».










Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 дек 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
На выходные новый варик вам потыкать придумал
27 дек 2025
gravitgroove
Blindman, лучше подскажите, как в раздел рецензий пройти и что-то написать? Не могу уже войти туда как месяца... да давно не могу.
27 дек 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
gravitgroove, в личку в ВэКэ напишите
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом