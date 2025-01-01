DAVE EVANS о первом концерте AC/DC

14 окт 2024 :
Новые успехи AC/DC в чартах
3 окт 2024 :
Классика AC/DC вновь в чартах
19 сен 2024 :
Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах
2 сен 2024 :
AC/DC штурмуют Top10 Великобритании
30 авг 2024 :
AC/DC официально третьи по продажам
19 авг 2024 :
AC/DC отыграли финальное шоу в Европе
9 авг 2024 :
Видео с выступления AC/DC
30 июл 2024 :
Бывший ударник AC/DC о том, почему не поехал в текущий тур
29 июл 2024 :
CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур
25 июл 2024 :
Профессиональное видео с выступления AC/DC
24 июл 2024 :
Видео с выступления AC/DC
18 июл 2024 :
POSTMODERN JUKEBOX исполняют AC/DC
10 июл 2024 :
26 платина AC/DC
7 июл 2024 :
Видео полного выступления AC/DC
25 июн 2024 :
Видео с выступления AC/DC
17 июн 2024 :
Видео с выступления AC/DC
15 июн 2024 :
Часы от AC/DC
10 июн 2024 :
Видео с выступления AC/DC
7 июн 2024 :
Видео с выступления AC/DC
5 июн 2024 :
Видео с выступления AC/DC
2 июн 2024 :
Классика AC/DC вновь в чартах
30 май 2024 :
Профессиональное видео с выступления AC/DC
27 май 2024 :
AC/DC отыграли третий концерт
22 май 2024 :
AC/DC отыграли второй концерт
21 май 2024 :
Видео полного выступления AC/DC
20 май 2024 :
AC/DC открыли тур
17 май 2024 :
AC/DC переиздадут альбомы
15 май 2024 :
Альбом AC/DC послужил вдохновением для сборника детективных рассказов
6 май 2024 :
CHRIS SLADE об участии AXL'a ROSE'a в туре AC/DC: «Он профессионал»
7 апр 2024 :
Оригинальный вокалист AC/DC о том, кто лучше — Brian Johnson или Бон Скотт
5 апр 2024 :
Новое видео AC/DC
31 мар 2024 :
BOBBY BLITZ, CHRIS CAFFERY, DAN LORENZO исполняют AC/DC
30 мар 2024 :
Новая фигурка AC/DC
29 мар 2024 :
AC/DC продали 1,5 миллиона билетов за день
29 фев 2024 :
CHRIS SLADE хотел бы играть в AC/DC
28 фев 2024 :
AC/DC в чартах TikTok
22 фев 2024 :
Юбилейные пластинки AC/DC
12 фев 2024 :
AC/DC анонсировали тур
10 фев 2024 :
Новый басист AC/DC?
1 фев 2024 :
AC/DC набрали миллиард
29 янв 2024 :
AC/DC выступят в Бразилии?
15 янв 2024 :
DAVE LOMBARDO, SCOTT IAN, JOSH FREESE и STEVE GORMAN почтили память вокалиста AC/DC
9 янв 2024 :
Новая фигурка AC/DC
4 янв 2024 :
Бывший из AC/DC об AXL'е ROSE: «Он совсем не похож на того персонажа, о котором все слышали»
21 дек 2023 :
Мультикамерная съемка выступления AC/DC
17 дек 2023 :
Умер оригинальный ударник AC/DC
14 дек 2023 :
Бывший из AC/DC: «Когда я узнал, что случилось с Боном Скоттом, я не был удивлён»
5 дек 2023 :
CHRIS SLADE: «В AC/DC многое остаётся недосказанным»
21 ноя 2023 :
PHIL RUDD надеется, что еще сыграет с AC/DC
25 окт 2023 :
Lars Ulrich о выступлении AC/DC на фестивале Power Trip: «Это был триумф»
19 окт 2023 :
Видео с выступления AC/DC
9 окт 2023 :
Видео с первого за 7 лет концерта AC/DC
8 окт 2023 :
Steven Tyler спелся с AC/DC
21 сен 2023 :
Вокалист AC/DC готов к Power Trip
12 сен 2023 :
CHRIS SLADE вносит ясность
11 сен 2023 :
CHRIS SLADE не выступит с AC/DC
12 авг 2023 :
За кулисами AC/DC 1983
26 июл 2023 :
Вокалист JACKYL рад возвращению вокалиста в AC/DC
15 июл 2023 :
Новая монополия AC/DC
7 июл 2023 :
RICK ASTLEY исполняет AC/DC
13 июн 2023 :
Вокалист AC/DC спел с SAM'ом FENDER'ом
1 июн 2023 :
Вокалист AC/DC хочет зажигать
20 май 2023 :
Монополия AC/DC летом
23 апр 2023 :
Новая фигурка бывшего вокалиста AC/DC
18 апр 2023 :
Вокалисту AC/DC поставили памятник
31 янв 2023 :
Гитарист ANTHRAX — о выступлении AXL'a ROSE'a с AC/DC: «Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a»
4 янв 2023 :
IGGY POP заявил, что ему предлагали стать вокалистом AC/DC
3 янв 2023 :
BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»
22 дек 2022 :
Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы
14 дек 2022 :
Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»
11 дек 2022 :
Тизер новой книги AC/DC
1 дек 2022 :
Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»
18 ноя 2022 :
Церковь, где снимали клип AC/DC, ушла с молотка
15 ноя 2022 :
Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором
10 ноя 2022 :
Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы
2 ноя 2022 :
Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»
29 окт 2022 :
Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары
28 окт 2022 :
BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"
25 окт 2022 :
Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки
24 окт 2022 :
BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC
14 окт 2022 :
AC/DC помогут выучить алфавит
11 окт 2022 :
Новая монета в честь AC/DC
7 сен 2022 :
Биография вокалиста AC/DC выйдет осенью
1 сен 2022 :
Бывший барабанщик AC/DC: «Было здорово записать три альбома с группой»
13 авг 2022 :
Новые фигурки AC/DC
18 июл 2022 :
EXODUS исполняют AC/DC
10 июн 2022 :
Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»
4 май 2022 :
Оригинальный вокалист AC/DC представил новое видео
21 мар 2022 :
Бывший вокалист AC/DC записал кавер-версию Элвиса
28 янв 2022 :
SLASH: «Axl в AC/DC меня просто поразил»
13 янв 2022 :
Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC»
21 дек 2021 :
Гитарист AC/DC выбрал рок-бога
18 дек 2021 :
Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC
8 дек 2021 :
"Back In Black" — лучший альбом Австралии
6 дек 2021 :
Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами
6 дек 2021 :
SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC
1 дек 2021 :
SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC
25 ноя 2021 :
Бывший барабанщик AC/DC: «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»
18 ноя 2021 :
PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC
5 ноя 2021 :
Модели грузовиков AC/DC доступны для покупки
4 ноя 2021 :
CHRIS SLADE: «Я не говорил ни с кем из группы после окончания тура "Rock Or Bust"
29 окт 2021 :
AC/DC набрали миллиард
29 окт 2021 :
DEE SNIDER — о последнем альбоме AC/DC
18 окт 2021 :
GayC/DC вместе с вокалисткой WELL HUNG HEART исполняют AC/DC
14 окт 2021 :
Доступна фигурка лидера AC/DC
1 окт 2021 :
Новое видео AC/DC
18 авг 2021 :
Оригинальный вокалист AC/DC выпустил новую песню
19 июл 2021 :
Крафт от AC/DC
4 июл 2021 :
Лидер AC/DC: «Смерть Бона стала для нас шоком»
25 июн 2021 :
Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»
24 июн 2021 :
Бывший барабанщик AC/DC высоко оценил выступления AXL'a ROSE'a
15 июн 2021 :
Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние
13 июн 2021 :
Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта
9 июн 2021 :
Новое видео AC/DC
1 июн 2021 :
ANGUS не верит в конец AC/DC
28 май 2021 :
Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего
24 май 2021 :
Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта
30 апр 2021 :
AC/DC получили три номинации
23 апр 2021 :
AC/DC выпустят цветной винил
14 апр 2021 :
Вокалист AC/DC выпускает биографию
3 апр 2021 :
Вокалист, который почти заменил Бона Скотта
2 апр 2021 :
Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»
22 мар 2021 :
DAVE GROHL — о встрече с AC/DC: «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»
18 мар 2021 :
Лидер AC/DC — о первом визите в США
5 мар 2021 :
AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone
3 мар 2021 :
Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом
2 мар 2021 :
SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»
25 фев 2021 :
Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"
19 фев 2021 :
Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES
16 фев 2021 :
ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC
4 фев 2021 :
CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC
31 янв 2021 :
Авторы AC/DC в чартах
29 янв 2021 :
Басист AC/DC готов к концертам
24 янв 2021 :
Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC
24 янв 2021 :
Бывший басист AC/DC — о времени в команде
13 янв 2021 :
Новое видео AC/DC
7 янв 2021 :
Альбом AC/DC среди лучших по продажам
27 дек 2020 :
Почему AC/DC ждали два года?
27 дек 2020 :
ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»
17 дек 2020 :
Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»
16 дек 2020 :
Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC
15 дек 2020 :
Самая жалостливая песня AC/DC
14 дек 2020 :
AC/DC не опять, а снова!
11 дек 2020 :
Вокалист AC/DC: «Уже 73? Да не может такого быть!»
9 дек 2020 :
Новое видео AC/DC
7 дек 2020 :
AC/DC опять
1 дек 2020 :
Новый альбом AC/DC вторую неделю первый
29 ноя 2020 :
Гитарист AC/DC сказал, что у Малкольма Янга был музыкальный дар
28 ноя 2020 :
AC/DC стали первыми в 18 странах
27 ноя 2020 :
ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC
27 ноя 2020 :
Грузовик AC/DC доступен для продажи...
26 ноя 2020 :
Новый альбом AC/DC стал первым
25 ноя 2020 :
LA POP ART представили одежду AC/DC
25 ноя 2020 :
Басист AC/DC: «Я дошёл до состояния, когда настал момент прощаться»
24 ноя 2020 :
ANGUS YOUNG: «Я хочу, чтобы все песни AC/DC имели узнаваемое звучание»
23 ноя 2020 :
AC/DC — самые быстрые
21 ноя 2020 :
Гитарист GUNS N' ROSES назвал новый альбом AC/DC «вдохновляющим»
17 ноя 2020 :
Вокалист AC/DC: «Когда слух пропал, я немного запил»
17 ноя 2020 :
Гитарист AC/DC рассказал об артистах, вдохновивших его на занятие музыкой
16 ноя 2020 :
Новый альбом AC/DC может стать первым
14 ноя 2020 :
Вокалист AC/DC хвалит AXL'a ROSE'a
13 ноя 2020 :
Новый альбом AC/DC доступен для прослушивания
13 ноя 2020 :
PHIL RUDD — о возвращении в AC/DC
12 ноя 2020 :
Новая песня AC/DC
11 ноя 2020 :
Лидер AC/DC: «О, у нас полно всяких наработок»
9 ноя 2020 :
WALK OFF THE EARTH исполняют AC/DC
8 ноя 2020 :
ANGUS YOUNG — о продолжении деятельности AC/DC с Axl'ом
7 ноя 2020 :
AC/DC сотрудничают с DC SHOES
6 ноя 2020 :
Рассказ о делюкс-издании альбома AC/DC
5 ноя 2020 :
Angus Young: «Malcolm до сих пор где-то рядом»
3 ноя 2020 :
Видео со съёмок видео AC/DC
31 окт 2020 :
Отрывок нового трека AC/DC
30 окт 2020 :
Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20
28 окт 2020 :
Вокалист AC/DC рассказал о том, как они с Малкольмом Янгом искали Лох-несское чудовище
26 окт 2020 :
Новое видео AC/DC
22 окт 2020 :
Гитарист AC/DC: «Спасибо, не кашляю!»
21 окт 2020 :
Лидер AC/DC: «Никакого давления при создании альбома не было»
20 окт 2020 :
Лидер AC/DC — о том, почему он решил не оставлять партии Малкольма
19 окт 2020 :
Гитарист AC/DC опроверг слухи, что на новом альбоме можно услышать Малькольма Янга
17 окт 2020 :
Создай лого как AC/DC
16 окт 2020 :
Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»
15 окт 2020 :
Умер бывший басист AC/DC
14 окт 2020 :
Новые монеты AC/DC
13 окт 2020 :
ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма
13 окт 2020 :
Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях
12 окт 2020 :
Превью нового бокс-сета AC/DC
10 окт 2020 :
Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета
9 окт 2020 :
Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»
7 окт 2020 :
Новая песня AC/DC
6 окт 2020 :
Дата выхода нового альбома AC/DC
5 окт 2020 :
Тизер от AC/DC
1 окт 2020 :
Тизер нового сингла AC/DC
30 сен 2020 :
AC/DC представили новый состав
29 сен 2020 :
AC/DC намекают
1 сен 2020 :
Вокалист AC/DC о том, говорил ли он недавно с Angus'ом
26 авг 2020 :
Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»
11 авг 2020 :
SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»
4 авг 2020 :
AC/DC: "The Story Of Back In Black"
3 авг 2020 :
Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE
29 июл 2020 :
Новый альбом AC/DC готов, но...
28 июл 2020 :
"The Story Of Back In Black"
27 июл 2020 :
"The Story Of Back In Black"
25 июл 2020 :
Концертное видео AC/DC
21 июл 2020 :
"The Story Of Back In Black"
16 июл 2020 :
"The Story Of Back In Black"
15 июл 2020 :
"The Story Of Back In Black"
26 июн 2020 :
CHRIS SLADE: «Если AC/DC позовут, я готов»
25 июн 2020 :
Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC
23 июн 2020 :
Пазлы от AC/DC
21 июн 2020 :
Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC
17 июн 2020 :
Первые в жизни вокалиста AC/DC
1 июн 2020 :
Астронавты SpaceX во время исторического старта слушали AC/DC
13 май 2020 :
Музыканты CLUTCH, CAVE IN, CONVERGE и CARCASS исполняют AC/DC
5 май 2020 :
BRIAN JOHNSON обратился к поклонникам AC/DC
6 мар 2020 :
Австралийские фанаты AC/DC установили рекорд
27 фев 2020 :
Новый альбом AC/DC будет содержать «сюрпризы» от Малкольма Янга
21 янв 2020 :
AC/DC выпустят альбом в этом году?
28 дек 2019 :
Бывший вокалист AC/DC: «Это Angus позвал Axl'a на помощь»
24 дек 2019 :
Оригинальный вокалист AC/DC: «Возвращаться в группу мне неинтересно»
20 дек 2019 :
Басист AC/DC отыграл небольшой концерт
20 дек 2019 :
Бывший вокалист AC/DC в "Nunca Es Tarde"
19 дек 2019 :
Четыре песни из альбома AC/DC "Back In Black" получили платину
17 дек 2019 :
Вокалист AC/DC пожертвовал имущество в ALL STAR CHILDREN
11 дек 2019 :
Альбом AC/DC "Back in Black" 25 раз завоевал платиновый статус в США
17 сен 2019 :
Вышли монеты AC/DC
22 авг 2019 :
Оригинальный вокалист AC/DC и бывший вокалист ANTHRAX исполняют AC/DC
21 авг 2019 :
Вышла новая книга об AC/DC
2 авг 2019 :
AC/DC отмечают выпуск "Highway To Hell"
19 июл 2019 :
Редкое видео с выступления AC/DC
17 июл 2019 :
AC/DC празднуют 40-летие альбома "Highway To Hell"
26 июн 2019 :
Вокалист AC/DC работает над музыкой с гитаристом EAGLES
30 апр 2019 :
Вокалист AC/DC BRIAN JOHNSON рассказал о своих кулинарных пристрастиях
14 фев 2019 :
Оригинальный фронтмен AC/DC: «Бону Скотту посчастливилось присоединиться к группе, которая была накалена докрасна»
12 фев 2019 :
Судя по всему, басист CLIFF WILLIAMS вернулся в AC/DC
7 фев 2019 :
Предстоящий альбом AC/DC будет «посвящением MALCOLM’у YOUNG’у»
30 янв 2019 :
BRIAN JOHNSON, похоже, подтверждает свое участие на альбоме AC/DC
6 янв 2019 :
SIMON WRIGHT об уходе из AC/DC: «Я потерял энтузиазм»
12 дек 2018 :
Фигурка гитариста AC/DC выйдет зимой
22 ноя 2018 :
Бывший барабанщик AC/DC: «Я не Phil Rudd»
7 ноя 2018 :
CHRIS SLADE об участии AXL ROSE в AC/DC: «Эта была лучшая инкарнация группы из всех, что я слышал»
4 сен 2018 :
На новом альбоме AC/DC будут партии Малькольма Янга
17 авг 2018 :
Концерт трибьюта AC/DC состоится зимой
16 авг 2018 :
Новое фото музыкантов AC/DC около студии
9 авг 2018 :
ANGUS и STEVIE YOUNG также замечены около студии
8 авг 2018 :
BRIAN JOHNSON и PHIL RUDD в студии с AC/DC
8 авг 2018 :
AC/DC записывают альбом в Канаде?
27 июл 2018 :
Вокалист AC/DC появился на премьере фильма о Spitfire
25 июл 2018 :
TIM "RIPPER" OWENS, SIMON WRIGHT поедут в тур трибьют-проекта AC/DC
4 июл 2018 :
Выходит гитара в честь Малькольма Янга
6 май 2018 :
Пишут ли AC/DC альбом с Axl'ом? Отвечает Chris Slade
4 май 2018 :
Вокалист L.A. GUNS надеется, что AC/DC запишут альбом с Axl'ом
6 апр 2018 :
NIKKI SIXX, SCOTT IAN исполняют классику AC/DC
4 апр 2018 :
Гитарист DEF LEPPARD против альбома AC/DC с Axl'ом
23 мар 2018 :
ANGUS YOUNG работает над новым альбомом AC/DC?
8 мар 2018 :
Бывшему вокалисту AC/DC поставили памятник
7 мар 2018 :
Кассета AC/DC выйдет весной
2 фев 2018 :
BRIAN JOHNSON: «Я отлично провёл время с AC/DC»
13 янв 2018 :
Вечер памяти гитариста AC/DC пройдет в феврале
4 дек 2017 :
Видеонарезка памятных моментов из жизни Малкольма Янга
30 ноя 2017 :
Музыка AC/DC взлетела в чартах BILLBOARD после смерти Малкольма Янга
28 ноя 2017 :
Гитариста AC/DC похоронили в Сиднее
23 ноя 2017 :
Похороны гитариста AC/DC состоятся в следующий вторник
20 ноя 2017 :
GUNS N' ROSES почтили память Малькольма Янга
20 ноя 2017 :
Лидер FOO FIGHTERS о Малькольме Янге
19 ноя 2017 :
Музыканты SCORPIONS, NICKELBACK, SLIPKNOT, KORN, MEGADETH о смерти гитариста AC/DC
18 ноя 2017 :
Умер Малькольм Янг (AC/DC)
23 окт 2017 :
Умер старший из братьев Янг
5 авг 2017 :
Трейлер к фотокниге AC/DC
31 июл 2017 :
BRIAN JOHNSON попал в аварию на автогонках
21 июл 2017 :
Фотокнига AC/DC выйдет осенью
14 май 2017 :
AXL ROSE присоединился к BILLY JOEL для исполнения кавер-версии AC/DC
7 апр 2017 :
Оригинальный вокалист AC/DC о том, нужно ли записывать альбом с Axl'ом
24 мар 2017 :
Организаторы испанского концерта AC/DC были оштрафованы
27 дек 2016 :
«Каминная» версия песни AC/DC "Mistress For Christmas"
12 дек 2016 :
Фотокнига AC/DC выйдет в 2017
1 дек 2016 :
Музыканты AC/DC в списке Форбс
19 ноя 2016 :
Вокалист AC/DC на альбоме THE GREG BILLINGS BAND
22 сен 2016 :
Басист AC/DC: «Настал момент уйти»
22 сен 2016 :
Видео с выступления AXL/DC
19 сен 2016 :
Видео с выступления AXL/DC
15 сен 2016 :
Видео с выступления AXL/DC
15 сен 2016 :
AC/DC отметили окончание тура
10 сен 2016 :
Видео с выступления AXL/DC
9 сен 2016 :
Менеджер AXL'a ROSE критикует фанатов AC/DC
3 сен 2016 :
Видео с выступления AXL/DC
31 авг 2016 :
Видео с выступления AXL/DC
29 авг 2016 :
AXL/DC открыли тур в США
16 авг 2016 :
Оригинальный вокалист AC/DC работает над бывшей песней AC/DC
15 авг 2016 :
Оригинальный вокалист исполняет AC/DC
13 авг 2016 :
RICK ASTLEY исполняет AC/DC
2 авг 2016 :
ANGUS YOUNG о будущем AC/DC
25 июл 2016 :
Гитарист ACCEPT об AXL/DC
22 июл 2016 :
AXL ROSE: «У каждого своя история с AC/DC»
20 июл 2016 :
TOM KEIFER «был бы рад получить приглашение в AC/DC»
20 июл 2016 :
GENE SIMMONS об AXL/DC
8 июл 2016 :
Басист AC/DC планирует уйти из группы
8 июл 2016 :
Оригинальный вокалист AC/DC не против занять место BRIAN'a JOHNSON'a
7 июл 2016 :
Басист AC/DC о своей роли в группе
3 июл 2016 :
Нынешний гитарист AC/DC не хотел бы слепо копировать MALCOLM YOUNG'a
3 июл 2016 :
Записи бывшей группы вокалиста AC/DC увидят свет
17 июн 2016 :
THE LOUNGE KITTENS опубликовали кавер на AC/DC
16 июн 2016 :
Видео с тринадцатого выступления AXL/DC
13 июн 2016 :
Видео с двенадцатого выступления AXL/DC
12 июн 2016 :
AC/DC представили фирменную текилу
10 июн 2016 :
Видео с одиннадцатого выступления AXL/DC
6 июн 2016 :
Рассказ о текущей сцене AC/DC
5 июн 2016 :
Видео с десятого выступления AXL/DC
4 июн 2016 :
Бывший вокалист AC/DC может вернуться на сцену
4 июн 2016 :
Видео с девятого выступления AXL/DC
3 июн 2016 :
Вокалист AC/DC больше не хочет раздавать автографы
2 июн 2016 :
Музыканты AC/DC о новой энергетике
31 май 2016 :
Видео с восьмого выступления AXL/DC
30 май 2016 :
Официальное видео с концерта AC/DC
28 май 2016 :
Спикер Палаты представителей Конгресса США об AXL/DC
27 май 2016 :
Видео с седьмого выступления AXL/DC
26 май 2016 :
Гитарист AC/DC: «AXL ROSE отлично справляется со своей работой!»
26 май 2016 :
AXL ROSE получил совет от AC/DC как одеваться
26 май 2016 :
Официальное видео с концерта AC/DC
26 май 2016 :
Бывший барабанщик AC/DC: «Axl справляется на отлично!»
25 май 2016 :
Песня AC/DC появилась в рекламе сети американских закусочных
23 май 2016 :
AC/DC показали свои пушки
23 май 2016 :
Видео с шестого выступления AXL/DC
22 май 2016 :
Бывший вокалист AC/DC ни о чём не жалеет
21 май 2016 :
Официальное видео с концерта AC/DC
20 май 2016 :
Видео с пятого выступления AXL/DC
18 май 2016 :
CHRIS SLADE: "Цените текущий состав AC/DC!"
17 май 2016 :
Видео с четвёртого выступления AXL/DC
14 май 2016 :
Видео с третьего выступления AXL/DC
14 май 2016 :
Бывший барабанщик AC/DC сомневается в легитимности текущего состава группы
13 май 2016 :
Официальное видео с концерта AC/DC
12 май 2016 :
Бывший вокалист AC/DC встретится с Stephen'ом Ambrose'ом
11 май 2016 :
Видео со второго выступления AXL/DC
10 май 2016 :
AXL ROSE заслужил публичное извинение от британских рок-журналистов после первого выступления в составе AC/DC
8 май 2016 :
Видео полного выступления AXL/DC
7 май 2016 :
Саундчек Axl/DC
7 май 2016 :
AXL ROSE готов продолжить с AC/DC если будет нужно
7 май 2016 :
UDO DIRKSCHNEIDER спел бы с AC/DC
7 май 2016 :
ANGUS YOUNG: Brian не был уволен из AC/DC
7 май 2016 :
AXL ROSE о своем появлении в AC/DC
7 май 2016 :
Создатель ушных микрофонов сказал, что может помочь вернуться на сцену вокалисту AC/DC
6 май 2016 :
Axl/DC приглашают на концерт
4 май 2016 :
Семь тысяч бельгийских фэнов AC/DC отказались от похода на концерт группы с AXL ROSE'ом
3 май 2016 :
AXL ROSE репетирует с AC/DC
1 май 2016 :
Открытие памятника покойному вокалисту AC/DC
30 апр 2016 :
Участник трибьют-группы AC/DC об Axl/DC
29 апр 2016 :
Покойному вокалисту AC/DC установят новый памятник в Шотландии
27 апр 2016 :
Лондонским поклонникам AC/DC дали возможность вернуть деньги за свои билеты
26 апр 2016 :
AXL ROSE назвал свою любимую песню AC/DC
21 апр 2016 :
EDDIE TRUNK о ситуации в AC/DC
19 апр 2016 :
BRIAN JOHNSON объяснил причины своего ухода из AC/DC
19 апр 2016 :
Биограф AC/DC назвал нынешнюю смену вокалиста "худшим решением за всю историю группы"
19 апр 2016 :
ALICE COOPER: «AXL ROSE отлично подходит для AC/DC»
18 апр 2016 :
AC/DC рассматривали вариант в лице вокалиста BACK IN BLACK
17 апр 2016 :
Гитарист AC/DC выступил с GUNS N' ROSES
17 апр 2016 :
AXL ROSE стал новым вокалистом AC/DC
15 апр 2016 :
Логотип AC/DC оказался на новом платье от GUCCI
12 апр 2016 :
Гитарист ANTHRAX предложил AC/DC распасться
12 апр 2016 :
Фронтмен DROWNING POOL не понимает как можно не любить AC/DC
12 апр 2016 :
Фронтмен HATEBREED хочет видеть в AC/DC вокалиста ACCEPT
29 мар 2016 :
AC/DC и AXL ROSE репетируют вместе
26 мар 2016 :
Сын основателя AC/DC подтвердил, что AXL ROSE будет петь в группе
25 мар 2016 :
AXL ROSE будет петь в AC/DC?
23 мар 2016 :
Друг вокалиста AC/DC корит себя за длинный язык
19 мар 2016 :
Оперная дива спела AC/DC
16 мар 2016 :
AC/DC пока не выгнали BRIAN JOHNSON'a из группы
16 мар 2016 :
Фронтмен KROKUS тоже хочет стать вокалистом AC/DC
15 мар 2016 :
AC/DC выгнали BRIAN JOHNSON'a из группы?
13 мар 2016 :
Фронтмен THE HIVES хочет стать вокалистом AC/DC
10 мар 2016 :
Бывший вокалист AC/DC не прочь вернуться в группу
8 мар 2016 :
AC/DC отложили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста
27 фев 2016 :
Видео полного выступления AC/DC
24 фев 2016 :
AC/DC возглавили недельный чарт 'Hot Tours'
12 фев 2016 :
Выходит специальная серия бурбона и колы от AC/DC
7 фев 2016 :
Видео с выступления AC/DC
31 дек 2015 :
AC/DC продали в 2015 больше всех билетов
28 дек 2015 :
Альбом AC/DC возглавил чарты Billboard
29 ноя 2015 :
Видео с выступления AC/DC
20 ноя 2015 :
AC/DC приняли в зал славы Виктории
5 ноя 2015 :
AC/DC выступили в родном городе
30 сен 2015 :
Видео с выступления AC/DC
23 сен 2015 :
Линейку пива AC/DC представят в Австралии
20 сен 2015 :
Кто не скачет - тот не любит AC/DC
11 сен 2015 :
Поклонники собрали денег на памятник Бону Скотту
9 сен 2015 :
Фронтмен AC/DC об уходе группы на покой
4 сен 2015 :
AC/DC попали в чарты "Hot Tours"
24 авг 2015 :
AC/DC открыли североамериканский тур
21 авг 2015 :
AC/DC работают с PHILIPS
4 авг 2015 :
Dee Snider, Joe Lynn Turner, Michael Kiske исполняют AC/DC
22 июл 2015 :
AC/DC получат награду с изображением себя в виде персонажей Angry Birds
13 июл 2015 :
Видео с выступления AC/DC
3 июл 2015 :
Музыканты IN FLAMES, SOULFLY, ALICE COOPER, FIVE FINGER DEATH PUNCH, THE ANSWER исполняют AC/DC
30 июн 2015 :
Видео с выступления AC/DC
25 июн 2015 :
Видео с выступления AC/DC
21 июн 2015 :
Видео с выступления AC/DC
16 июн 2015 :
AC/DC войдут в THE AGE MUSIC VICTORIA HALL OF FAME
11 июн 2015 :
Тур менеджер AC/DC: «Возвращение Rudd'a пока не планируется»
7 июн 2015 :
Видео с выступления AC/DC
5 июн 2015 :
Видео с выступления AC/DC
1 июн 2015 :
Видео с выступления AC/DC
20 май 2015 :
Видео с выступления AC/DC
20 май 2015 :
Вокалист AC/DC в "Cars That Rock"
18 май 2015 :
Видео с выступления AC/DC
10 май 2015 :
Видео с выступления AC/DC
7 май 2015 :
AC/DC открыли тур в Европе
21 апр 2015 :
Барабанщик AC/DC признал себя виновным
20 апр 2015 :
На концерты AC/DC в Австралии продано более 300 000 билетов
19 апр 2015 :
Видео с выступления AC/DC
19 апр 2015 :
Фронтмен AC/DC не боится смерти
17 апр 2015 :
Видео с выступления AC/DC
12 апр 2015 :
AC/DC открыли тур
8 апр 2015 :
AC/DC номинированы на награды Billboard
3 апр 2015 :
Басист AC/DC продает дом
28 мар 2015 :
AC/DC получили награду ECHO
27 мар 2015 :
Основатель AC/DC купил дом за $8 млн
10 мар 2015 :
Новое видео AC/DC
12 фев 2015 :
Первое фото нового состава AC/DC
9 фев 2015 :
Слушания по делу барабанщика AC/DC намечены на апрель
9 фев 2015 :
CHRIS SLADE и AC/DC выступили на Грэмми
8 фев 2015 :
CHRIS SLADE подтвердил возвращение в AC/DC
7 фев 2015 :
CHRIS SLADE и AC/DC были замечены на репетициях к Грэмми
5 фев 2015 :
Слушание по делу барабанщика AC/DC отложено
4 фев 2015 :
CHRIS SLADE вернулся в AC/DC?
17 янв 2015 :
CHRIS SLADE вспомнил, как ушёл из AC/DC
15 янв 2015 :
PHIL RUDD вряд ли выступит с AC/DC на Грэмми
13 янв 2015 :
AC/DC выступят на Грэмми
4 янв 2015 :
ANGUS YOUNG о схожести всех песен AC/DC
2 янв 2015 :
Фронтмен AC/DC присоединился к BILLY JOEL'у
30 дек 2014 :
AC/DC могут выступить на Грэмми
29 дек 2014 :
Вокалист AC/DC: "На концертах надо играть старые хиты"
22 дек 2014 :
PHIL RUDD: "Я хороший парень!"
22 дек 2014 :
ANGUS YOUNG: "PHIL RUDD ведёт себя очень странно"
14 дек 2014 :
Адвокат PHIL'a RUDD'a считает, что его клиент понёс непоправимый урон репутации
12 дек 2014 :
Первые даты европейского тура AC/DC
10 дек 2014 :
Гитарист AC/DC: "Пляжный волейбол один из моих любимых видов спорта"
10 дек 2014 :
Музыканты AC/DC о возможном распаде группы
7 дек 2014 :
Барабанщик AC/DC угрожал расправой своему подрядчику и его дочери
6 дек 2014 :
ANGUS YOUNG: Почему пришло время вновь использовать слово 'Rock' в названии альбома AC/DC
5 дек 2014 :
Новый альбом AC/DC продан тиражом от 135 до 145 тысяч
4 дек 2014 :
Барабанщик AC/DC вновь в наручниках
3 дек 2014 :
ANGUS YOUNG сблизился с братом после диагноза
3 дек 2014 :
Гитарист AC/DC о здоровье Malcolm'a
3 дек 2014 :
Барабанщик AC/DC не признал свою вину
2 дек 2014 :
Видео бывшего вокалиста AC/DC
30 ноя 2014 :
BRIAN JOHNSON считает рифф из "You Shook Me All Night Long" одним из лучших в истории
29 ноя 2014 :
Музыканты AC/DC о новом гитаристе
27 ноя 2014 :
ANGUS YOUNG «упал с кровати», когда услышал об аресте барабанщика AC/DC
24 ноя 2014 :
Новое видео AC/DC
21 ноя 2014 :
AC/DC опровергли слухи, что новый альбом был записан за десять дней
19 ноя 2014 :
Вокалист AC/DC: «MALCOLM YOUNG хотел, чтобы музыка продолжала звучать»
18 ноя 2014 :
ANGUS YOUNG: «Участие PHIL'a RUDD'a в турне AC/DC под вопросом»
17 ноя 2014 :
Новая песня AC/DC
14 ноя 2014 :
Гитарист AC/DC о барабанщике: «Phil совсем не тот, кого мы знали»
12 ноя 2014 :
Новое видео AC/DC
10 ноя 2014 :
Вокалист AC/DC: «Мы точно поедем в тур в 2015-м!»
7 ноя 2014 :
С барабанщика AC/DC сняты обвинения
7 ноя 2014 :
AC/DC: "Арест барабанщика не повлияет на наши планы по выпуску альбома"
6 ноя 2014 :
Барабанщик AC/DC PHIL RUDD обвинён в организации заказного убийства
17 окт 2014 :
Барабанщик AC/DC отсутствует на новой промо фотографии
7 окт 2014 :
Обложка и трек-лист нового альбома AC/DC
7 окт 2014 :
Новая песня AC/DC
7 окт 2014 :
Барабанщик AC/DC не смог принять участие в съемках клипов
1 окт 2014 :
Семья гитариста AC/DC подтвердила деменцию
29 сен 2014 :
У гитариста AC/DC слабоумие
25 сен 2014 :
Фрагмент новой песни AC/DC
25 сен 2014 :
Новый альбом AC/DC выйдет в ноябре
5 сен 2014 :
Барабанщик AC/DC гордится своей сольной работой
4 сен 2014 :
RATIONAL YOUTH и PSYCHE записали кавер-версию хита AC/DC
1 сен 2014 :
PHIL RUDD о будущем AC/DC
22 авг 2014 :
Барабанщик AC/DC: "Туру быть!"
19 авг 2014 :
Песня AC/DC стала самой дорогой в истории кино
14 авг 2014 :
Полиция предлагает награду за убийц бывшего менеджера AC/DC
25 июл 2014 :
CHRIS SLADE: «Почему я ушёл из AC/DC»
24 июл 2014 :
Дебютный сингл AC/DC ушел за почти $4,500
22 июл 2014 :
Видео с текстом от барабанщика AC/DC
12 июл 2014 :
AC/DC завершили работу над альбомом
16 май 2014 :
Вокалист AC/DC о Bugatti Veyron
6 май 2014 :
Стоит ли AC/DC продолжать без Malcolm'a? Отвечают музыканты TESTAMENT, FIVE FINGER DEATH PUNCH, PANTERA
5 май 2014 :
Stevie Young в AC/DC?
1 май 2014 :
AC/DC нашли продюсера альбома
19 апр 2014 :
Вокалист AC/DC присоединился на сцене к Billy Joel'y
17 апр 2014 :
Вокалист AC/DC: «Мы никуда не уходим»
17 апр 2014 :
MALCOLM YOUNG ушел из AC/DC
16 апр 2014 :
По словам друга, Malcolm Young из AC/DC больше не способен выступать
16 апр 2014 :
Источники из лагеря AC/DC опровергают слухи
15 апр 2014 :
AC/DC объявят о распаде?
14 апр 2014 :
Призовая гитара AC/DC украдена из ресторана
23 мар 2014 :
Вокалист AC/DC присоединился на сцене к Billy Joel'y
16 фев 2014 :
AC/DC начнут запись в мае?
10 дек 2013 :
Пинбол AC/DC
8 авг 2013 :
Вино AC/DC 'Platinum' поступит в продажу в сентябре
15 июн 2013 :
Первый вокалист AC/DC вспоминает прошлое
23 май 2013 :
Продюсер фильма "The Legend Of AC/DC" полон оптимизма
8 май 2013 :
Планы по возведению статуи бывшему вокалисту AC/DC
1 май 2013 :
Редкие вещи AC/DC будут выставлены в Кирримуире
3 апр 2013 :
Фронтмен AC/DC назван вторым вокалистом Австралии
22 мар 2013 :
Басист AC/DC о новом альбоме
2 мар 2013 :
COMPRESSORHEAD исполнили кавер-версию AC/DC
28 фев 2013 :
Новое пиво AC/DC
30 янв 2013 :
Новая книга, посвященная раннему периоду AC/DC
20 янв 2013 :
Начата работа над фильмом 'Bon Scott - The Legend of AC/DC'
30 ноя 2012 :
AC/DC продали 48 000 альбомов и 696 000 песен на iTunes
20 ноя 2012 :
Бэк-каталог AC/DC на iTunes
17 ноя 2012 :
Концертный релиз AC/DC доступен для прослушивания
1 ноя 2012 :
Варианты обложек нового концертного релиза AC/DC
13 сен 2012 :
Новый концертный релиз AC/DC
31 авг 2012 :
Одна из песен AC/DC попадет в Национальный реестр звукозаписи Австралии
27 авг 2012 :
Вокалист AC/DC станет ведущим радиопередачи на BBC
13 авг 2012 :
Австралийские синхронистки выступали под музыку AC/DC
13 июн 2012 :
Вокалист AC/DC заявил, что длительных турне больше не будет
7 июн 2012 :
Вокалист AC/DC говорит о новом альбоме и планах на тур
15 май 2012 :
Ангус Янг — величайший гитарист в истории Австралии
14 май 2012 :
Гитарист AC/DC сказал, что новый альбом будет готов через “год или два”
11 апр 2012 :
В 1977-м году лейбл чуть было не разорвал контракт с AC/DC
1 фев 2012 :
Вокалист AC/DC финишировал 32 в гонке
27 янв 2012 :
BRIAN JOHNSON надеется, что AC/DC начнут работу над альбомом в этом году
11 янв 2012 :
Первый сингл AC/DC был продан на eBay более чем за 1 200 долларов
12 дек 2011 :
Ударник AC/DC продает недвижимость в Новой Зеландии
17 ноя 2011 :
Приложение от AC/DC для iPhone и iPad
12 авг 2011 :
Вино от AC/DC
5 авг 2011 :
Коллекционное издание монополии AC/DC
20 июн 2011 :
AC/DC в списках Форбс
20 июн 2011 :
Детали монополии AC/DC
17 июн 2011 :
Монополия AC/DC
8 июн 2011 :
Фронтмен AC/DC был раскритикован христианскими лидерами
20 май 2011 :
Превью из нового DVD/Blu-Ray релиза AC/DC
12 май 2011 :
Участники AC/DC о реалити-шоу
9 май 2011 :
ANGUS YOUNG о новом альбоме AC/DC
7 май 2011 :
AC/DC планируют выпуск нового альбома
7 май 2011 :
AC/DC планируют новый мировой тур
4 май 2011 :
Коллекционное издание "Let There Be Rock" AC/DC
30 апр 2011 :
Фрагмент нового DVD AC/DC
10 апр 2011 :
Трейлер нового DVD AC/DC
4 апр 2011 :
Трейлер нового DVD AC/DC
26 мар 2011 :
Трейлер нового DVD AC/DC
18 мар 2011 :
Трейлер нового DVD AC/DC
9 мар 2011 :
Обложка и трейлер нового DVD AC/DC
7 мар 2011 :
Концертный DVD AC/DC выйдет в мае
21 фев 2011 :
Концертный альбом AC/DC и DVD выйдут «в течение шести недель»
20 ноя 2010 :
AC/DC возглавили список лучших риффов 80-х
20 ноя 2010 :
AC/DC получили награду 'Headline Performance Of The Year'
5 ноя 2010 :
AC/DC получили награду "Top Boxscore"
23 окт 2010 :
Новая фотокнига AC/DC
13 окт 2010 :
Саундтрек AC/DC номинирован на American Music Awards
12 окт 2010 :
AC/DC продали почти два миллиона билетов в 2010
3 сен 2010 :
Новая книга о AC/DC выйдет в октябре
6 авг 2010 :
Новая книга о AC/DC выйдет в сентябре
2 авг 2010 :
AC/DC планируют концертную запись
26 июл 2010 :
Турне AC/DC "Black Ice" второе по успешности в истории
19 июл 2010 :
AC/DC заняли второе место в списке успешных музыкантов
6 июл 2010 :
Видео с концерта AC/DC
2 июн 2010 :
AC/DC нашли дорогу в ад!
25 май 2010 :
CHRIS SLADE примет участие в трибьюте AC/DC
16 май 2010 :
AC/DC бьют рекорды в Болгарии
20 апр 2010 :
Новое видео AC/DC
10 фев 2010 :
Вокалист AC/DC: «Меня бесит, когда люди пытаются использовать политику и благотворительность для саморекламы»
1 фев 2010 :
30 000 билетов на концерт AC/DC проданы за 46 минут
1 фев 2010 :
Brian Johnson (AC/DC) о годовщине смерти Bon'а Scott'а
28 янв 2010 :
Музыка AC/DC в саундтреке "Iron Man 2"
9 янв 2010 :
Бернский концерт AC/DC был продан за минуты
17 ноя 2009 :
AC/DC стали самыми богатыми музыкантами в Австралии
19 сен 2009 :
Новый бокс-сет AC/DC?
27 июл 2009 :
Коллекицонное издание альбома AC/DC "Back In Black" выйдет в августе
21 июл 2009 :
Шокирующие цены на концерт AC/DC
27 июн 2009 :
AC/DC вошли в список Forbes
25 июн 2009 :
Записи покойного солиста AC/DC ушли с молотка за 35,000 дол. США
28 май 2009 :
Концерт AC/DC посетят 2% населения Австралии
13 май 2009 :
Визит AC/DC в Wellington может принести городу 10 миллионов
17 апр 2009 :
Новый трибьют AC/DC выйдет осенью
19 мар 2009 :
Новое видео AC/DC
6 фев 2009 :
По слухам, AC/DC хотят получить $2 миллиона за выступление в Болгарии
17 дек 2008 :
AC/DC: "Black Ice" - четвертый в рейтинге самых продаваемых альбомов года
3 ноя 2008 :
Новый альбом AC/DC доминирует в европейских чартах
19 окт 2008 :
AC/DC завоевывают Рим
23 сен 2008 :
Еще одна новая песня от AC/DC
20 сен 2008 :
AC/DC : Новое видео "Rock 'N Roll Train"
24 авг 2008 :
Новый сингл AC/DC в сети
1 авг 2008 :
Дата выхода нового альбома AC/DC изменилась
29 июл 2008 :
AC/DC снимут видео в начале августа
16 июл 2008 :
Еще одна дата выхода нового альбома AC/DC?
25 апр 2008 :
Фронтмен AC/DC поведал о новом альбоме
26 фев 2008 :
AC/DC приступают к записи нового альбома в марте
9 сен 2007 :
Объявлен полный трек-лист компиляции от AC/DC
3 сен 2007 :
Полная коллекция выступлений AC/DC на DVD
30 июн 2007 :
Необычный трибьют AC/DC
25 окт 2006 :
Выходит биографическая книга "AC/DC: Maximum Rock & Roll'
15 авг 2006 :
В октябре AC/DC выпустит DVD "Особый взгляд на классический альбом Back In Black'
16 сен 2005 :
|
Новости из лагеря AC/DC
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет