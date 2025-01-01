29 дек 2025



DAVE EVANS о первом концерте AC/DC



DAVE EVANS в недавнем интервью вновь рассказал, почему AC/DC взяли такое название:



«Мы пытались найти название, потому что наш тогдашний менеджер сказал: "Вам нужно придумать себе название — я организовал для вас концерт в знаменитом ночном клубе Chequers". Это был лучший ночной клуб в Австралии. В общем, он сказал: "Вам надо придумать название". Поэтому на репетициях мы все предлагали разные названия, но никто не соглашался. Я придумал отличное название, но им оно не понравилось. Потом Малкольм Янг придумал название, но мне оно не понравилось. Так что мы не могли договориться о названии. Тогда мы решили: "На следующей репетиции каждый из нас придумает по три названия. Мы положим их в шляпу, а потом просто вытащим одно, и какой бы вариант ни выпал, это и будет названием группы. Потому что нам нужно развесить по всему городу большие плакаты для ночного клуба Chequers". Все согласились с этим. Итак, на следующей репетиции у меня в кармане было три названия, и мы приступили к репетиции. Но прежде чем мы успели это сделать, Малкольм сказал, что жена их старшего брата Джорджа, кажется, её звали Сандра, предложила название. "И какое?" И Малкольм ответил: "AC/DC". И все согласились. Потому что AC/DC — это легко запоминающееся название. AC/DC, AC/DC, A-B-C-D. Это легко. И это означает универсальное питание — AC/DC, переменный ток, батарея, постоянный ток, подключение к розетке. У меня был проигрыватель, который я мог подключить к розетке или взять с собой в парк, сидеть на траве под деревом, как хиппи, и слушать музыку от батареек. Вот что означает AC/DC. Это означает, что его можно запитать от батареек и брать с собой куда угодно или оставаться дома и просто подключить к розетке. И я подумал: "Это здорово. Это означает универсальное питание". Я подумал про себя — всё это пронеслось в моей голове очень быстро: "Мы получим бесплатную рекламу по всему миру, потому что на всех этих приборах написано AC/DC". Я подумал, что это бесплатная реклама, это означает универсальное питание, легко запомнить. И я помню, как сразу же сказал: "Да, мне нравится". А потом Малкольм сказал: "Хорошо. А ты что думаешь, Колин?" И Колин ответил: "Да, мне тоже нравится". А затем он спросил у Ларри: "А ты что думаешь?" И Ларри ответил: "Да. Хорошо". Тогда Малкольм сказал нам: "Давайте возьмём название AC/DC?" И мы все подняли руки. Он сказал: "Хорошо". Мы все пожали друг другу руки, и он сказал: "Теперь мы AC/DC"».



На вопрос, помнит ли он свой первый концерт с AC/DC, Dave ответил:



«Да, конечно, помню. Первый раз никогда не забудешь. В любом случае я помню. Это был ночной клуб Chequers, лучший ночной клуб в Австралии, и это был грандиозный канун Нового года. Клуб был забит до отказа. Там все просто с ума сходили. И мы должны были выйти на сцену в 23:30 31 декабря. Так что это было 31 декабря 1973 года, и мы собирались дождаться полуночи и встретить 1974 год. И я начал обратный отсчёт. Я помню это очень хорошо, потому что у нас не было достаточного количества песен. Нам нужно было отыграть два сета. Мы собирались сыграть этот и ещё один. И Малкольм сказал: "У нас не хватает песен. Что нам делать?" И я предложил: "Я придумаю несколько названий песен и просто объявлю их во время сета. Мы сыграем те, которые знаем. А потом я объявлю название. Вы просто начните играть, а я придумаю песню на ходу. Я так делал, когда был ребёнком. Я могу сочинить песни прямо сейчас, если хотите". Я всегда мог так делать — быстро сочинять песни, это у меня легко получается. Поэтому я сказал: "Я просто объявлю названия, а вы начните импровизировать, и я спою песню". И так мы и сделали».







