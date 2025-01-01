сегодня



Барабанщик THE ROCKETT MAFIA: «Я верю, что большинство успешных музыкантов аутисты»



RIKKI ROCKETT в недавнем интервью поговорил о том, что люди с аутизмом — это очень творческие личности с богатым воображением, которые часто обладают особыми талантами в таких областях, как искусство и музыка. Объясняя, что аутизм может мешать музыкантам в социальной среде, но он не мешает им заниматься музыкой, он сказал



«Я думаю, что есть артисты, страдающие аутизмом. Есть художники, страдающие СДВГ [синдромом дефицита внимания / гиперактивности], я полагаю, что у меня самого, вероятно, СДВГ [Синдром дефицита внимания].



Дело в том, что многие аутичные люди могут выполнять многозадачность так, как не могут люди, у которых нет аутизма. И я обнаружил, что иногда это становится сверхспособностью — в буквальном смысле. И вы не можете судить о книге по ее обложке. И самое классное, что, по крайней мере, по большей части — и это не повсеместно, — но по большей части, я чувствую себя музыкантом, который немного более открыт для самых разных людей, пока им есть что добавить и они проявляют творческий подход. Я полагаю, что другие музыканты слушают других музыкантов, и если они этого не делают, то обычно долго не задерживаются. Обычно их можно отследить. Обычно это не те, кто является лучшими из лучших. Это те, у кого очень широкий кругозор. И я бы порекомендовал артистам послушать, например, если у артиста-нейродивергента есть отличная идея для песни, послушайте песню. Послушайте песню. Возможно, она не очень хороша. Может быть, это то, о чем вы никогда бы не подумали, потому что это исходит от кого-то, кто воспринимает вещи немного иначе, чем вы, а это главное!»







+0 -0



просмотров: 143

