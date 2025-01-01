Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
The Rockett Mafia

29 дек 2025 : 		 Барабанщик THE ROCKETT MAFIA: «Я верю, что большинство успешных музыкантов аутисты»

9 ноя 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA на PAVEMENT ENTERTAINMENT

18 авг 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «Мои результаты помогли другим!»

17 июл 2025 : 		 Выход биографии RIKKI ROCKETT отложен

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления RIKKI ROCKETT's THE ROCKETT MAFIA

13 июл 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA могут придумать свое

16 июн 2025 : 		 MICK SWEDA о выборе кавер-версий в THE ROCKETT MAFIA

24 фев 2025 : 		 Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA

21 фев 2025 : 		 Первый сингл THE ROCKETT MAFIA

13 янв 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA: «Мы хотим веселиться!»

20 сен 2024 : 		 RIKKI ROCKETT в THE ROCKETT MAFIA
Барабанщик THE ROCKETT MAFIA: «Я верю, что большинство успешных музыкантов аутисты»



RIKKI ROCKETT в недавнем интервью поговорил о том, что люди с аутизмом — это очень творческие личности с богатым воображением, которые часто обладают особыми талантами в таких областях, как искусство и музыка. Объясняя, что аутизм может мешать музыкантам в социальной среде, но он не мешает им заниматься музыкой, он сказал

«Я думаю, что есть артисты, страдающие аутизмом. Есть художники, страдающие СДВГ [синдромом дефицита внимания / гиперактивности], я полагаю, что у меня самого, вероятно, СДВГ [Синдром дефицита внимания].

Дело в том, что многие аутичные люди могут выполнять многозадачность так, как не могут люди, у которых нет аутизма. И я обнаружил, что иногда это становится сверхспособностью — в буквальном смысле. И вы не можете судить о книге по ее обложке. И самое классное, что, по крайней мере, по большей части — и это не повсеместно, — но по большей части, я чувствую себя музыкантом, который немного более открыт для самых разных людей, пока им есть что добавить и они проявляют творческий подход. Я полагаю, что другие музыканты слушают других музыкантов, и если они этого не делают, то обычно долго не задерживаются. Обычно их можно отследить. Обычно это не те, кто является лучшими из лучших. Это те, у кого очень широкий кругозор. И я бы порекомендовал артистам послушать, например, если у артиста-нейродивергента есть отличная идея для песни, послушайте песню. Послушайте песню. Возможно, она не очень хороша. Может быть, это то, о чем вы никогда бы не подумали, потому что это исходит от кого-то, кто воспринимает вещи немного иначе, чем вы, а это главное!»




просмотров: 143

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
