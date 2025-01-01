Arts
Вокалист I PREVAIL об искусственном интеллекте в музыке



ERIC VANLERBERGHE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает об артистах, использующих искусственный интеллект для создания музыки или музыке, полностью созданной искусственным интеллектом:

«Ох, чувак. Не заставляй меня начинать. Это немного пугает, чувак. Я только что наткнулся на… Один мой друг разразился тирадой и выложил на Spotify все эти группы, которые созданы искусственным интеллектом. И неважно, группа ли это, которая выдает подсказки, получает их и потом играет, или это один парень, который просто использовал ChatGPT, Grok, что угодно, чтобы создать все это, а затем вы смотрите на ежемесячных слушателей, и у вас 700 000 слушателей в месяц. И дело не в страхе, что кто-то скажет: "Я бы лучше послушал этого ИИ, группа лучше настоящей человеческой группы", — просто тот факт, что она попадет в плейлист, и она просто будет в вашем плейлисте, и в нем будет накапливаться все больше и больше других фальшивых групп. И к тому времени, когда ты просматриваешь свой плейлист, ты думаешь: "О, кто это? Кто это? Кто это?", а настоящих музыкантов там нет. Но больше всего меня беспокоит то, что кто может сказать, что кто-то, владеющий стриминговой платформой, просто не начинает сам создавать музыку с помощью ИИ и потом будет добавлять ее в плейлист, и еще откусит от и так небольшого пирога. Артисты получают за стримы сущие копейки. Что ж, теперь, когда эти плейлисты, за которые эти группы так упорно борются, стали популярными, кто может гарантировать, что руководители Apple Music, Spotify, Tidal и других компаний не создают свою собственную музыку, загружают ее в алгоритм и размещают в плейлистах? И как мы теперь должны с этим бороться?»

Eric также затронул дилемму, связанную с музыкой, созданной ИИ, поскольку она связана со способностью ИИ повышать креативность, эффективность и персонализацию в создании музыки, а также со значительными этическими, юридическими и экономическими проблемами, которые это создает для человеческого творчества:

«Да. Это опасная кривая, по которой можно и скатиться, потому что тебе хочется думать, что то, что тебя вдохновляет, как все те группы, на которых я рос — да, я любил многое из того, что слышал, я черпал от них вдохновение и определился со стилем музыки, в которой хотел играть. Но тогда еще не было искусственного интеллекта, так что сначала они чем-то вдохновлялись, потом другие росли на них и это был, по сути, креативный поток, из которого уже черпали мы сами. После ты пропускал через собственное видение, придумать свой текст и вложить свои переживания и вызвать те же эмоции или ощущения, к которым мы стремимся, которые нас вдохновляют. Но в конечном счете все это происходит благодаря человеческому опыту. А тут все наоборот: вы просто садитесь за компьютер и говорите: "Мне грустно. Напиши грустную песню, такую как у MY CHEMICAL ROMANCE, и появляются какие-то варианты. Теперь я просто выбираю, как будто иду по продуктовому магазину и думаю: "Я возьму вот это". Мне нравится эта марка. Я возьму вот это. Я соглашусь с этим. "Да, это похоже на то, на чем заканчивается мастерство, когда ты начинаешь использовать инструменты? Но в то же время Melodyne (программное обеспечение для коррекции частоты звука) корректирует частоту звука на треке или когда вы записываете демо-версии песен и программируете барабаны — группы использовали это в течение последних 20 лет — и вы программируете барабаны, и: "О, чувак, на самом деле, давайте посмотрим на барабаны. И бац, запрограммированные барабаны, по-моему, звучат лучше". Что ж, продолжайте в том же духе. И где же эта грань? Сейчас уже все так размыто...»




просмотров: 141

