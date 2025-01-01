Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



29 дек 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»

26 дек 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками

16 дек 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»

20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»



zoom
JORDAN RUDESS в недавнем интервью поговорил про текущий туровый цикл коллектива:

«Что ж, это был очень воодушевляющий год. Мы гастролируем уже больше года… И для нас он прошел просто замечательно. Было замечательно работать с [оригинальным барабанщиком DREAM THEATER] Mike'ом, который вернулся в группу спустя столько лет. Это как возвращение домой, если хотите, и это было так здорово! Итак, все последние — какими бы они ни были — 15 месяцев, когда мы колесили по миру, давали концерты и выпустили "Parasomnia", были просто потрясающими. Это было прекрасное время в моей очень долгой карьере. И, я полагаю, особым моментом станет встреча со всеми вами в Центральной и Латинской Америке — это будет последний этап мирового тура и просто здорово, что мы заканчиваем именно там, ведь мы знаем, что фэны прекрасны и они будут в восторге. И я уверен, что это будет просто отличный праздник для всех».

Что касается образа мыслей DREAM THEATER во время живых выступлений, он сказал:

«То, что мы делаем, довольно любопытно, потому что, когда вы думаете о таких людях, как мы, группах или любом артисте эстрады, артисте, который выступает перед большой аудиторией и получает от аудитории любовь, эмоции и энергию, а также эмоции, которые мы испытываем, то, что мы чувствуем только в нашем внутреннем мире, просто как группа, находясь вместе и создавая музыку на протяжении стольких лет, и все такое, может по-настоящему захлестнуть вас большой волной интенсивности и может подарить массу положительных эмоций. Это и правда может потрясти.

Для меня это всегда было интересным занятием, и я даже пытался поделиться им с молодыми людьми, молодыми музыкантами и всеми, кто оказался в ситуации, когда им приходится выступать перед публикой и справляться с эмоциями, которые являются чем-то большим, чем просто эмоции. сидят в своем собственном доме и просто тусуются или проводят время с другом, потому что все мы попадаем в такие ситуации, когда жизнь может стать сложной, и не всегда в плохом смысле, но даже в том, что что-то происходит., а это сильная эмоция и вы должны знать, как с ней справиться, продолжать ясно мыслить и сохранять сознание, и, в нашем случае, уметь играть сложную музыку, в то время как вокруг происходит много всего, будь то аплодисменты публики или посторонние шумы или когда мы играем реально сложные партии. Для меня такая способность сосредотачиваться, впитывать эти эмоции и при этом сохранять спокойствие, вероятно, является одним из самых важных уроков в жизни. Я думаю, это позволило всем нам в группе стать теми, кто мы есть, и усовершенствовать наше мастерство таким образом, чтобы мы могли подняться на вершину и сыграть сложную песню DREAM THEATER. И я имею в виду, что мы люди — конечно, мы совершаем ошибки, — но просто иметь возможность выступать на высоком уровне, чувствовать радость, отдавать энергию и делиться ею со всеми — это очень круто и важно!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом