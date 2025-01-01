сегодня



Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»



JORDAN RUDESS в недавнем интервью поговорил про текущий туровый цикл коллектива:



«Что ж, это был очень воодушевляющий год. Мы гастролируем уже больше года… И для нас он прошел просто замечательно. Было замечательно работать с [оригинальным барабанщиком DREAM THEATER] Mike'ом, который вернулся в группу спустя столько лет. Это как возвращение домой, если хотите, и это было так здорово! Итак, все последние — какими бы они ни были — 15 месяцев, когда мы колесили по миру, давали концерты и выпустили "Parasomnia", были просто потрясающими. Это было прекрасное время в моей очень долгой карьере. И, я полагаю, особым моментом станет встреча со всеми вами в Центральной и Латинской Америке — это будет последний этап мирового тура и просто здорово, что мы заканчиваем именно там, ведь мы знаем, что фэны прекрасны и они будут в восторге. И я уверен, что это будет просто отличный праздник для всех».



Что касается образа мыслей DREAM THEATER во время живых выступлений, он сказал:



«То, что мы делаем, довольно любопытно, потому что, когда вы думаете о таких людях, как мы, группах или любом артисте эстрады, артисте, который выступает перед большой аудиторией и получает от аудитории любовь, эмоции и энергию, а также эмоции, которые мы испытываем, то, что мы чувствуем только в нашем внутреннем мире, просто как группа, находясь вместе и создавая музыку на протяжении стольких лет, и все такое, может по-настоящему захлестнуть вас большой волной интенсивности и может подарить массу положительных эмоций. Это и правда может потрясти.



Для меня это всегда было интересным занятием, и я даже пытался поделиться им с молодыми людьми, молодыми музыкантами и всеми, кто оказался в ситуации, когда им приходится выступать перед публикой и справляться с эмоциями, которые являются чем-то большим, чем просто эмоции. сидят в своем собственном доме и просто тусуются или проводят время с другом, потому что все мы попадаем в такие ситуации, когда жизнь может стать сложной, и не всегда в плохом смысле, но даже в том, что что-то происходит., а это сильная эмоция и вы должны знать, как с ней справиться, продолжать ясно мыслить и сохранять сознание, и, в нашем случае, уметь играть сложную музыку, в то время как вокруг происходит много всего, будь то аплодисменты публики или посторонние шумы или когда мы играем реально сложные партии. Для меня такая способность сосредотачиваться, впитывать эти эмоции и при этом сохранять спокойствие, вероятно, является одним из самых важных уроков в жизни. Я думаю, это позволило всем нам в группе стать теми, кто мы есть, и усовершенствовать наше мастерство таким образом, чтобы мы могли подняться на вершину и сыграть сложную песню DREAM THEATER. И я имею в виду, что мы люди — конечно, мы совершаем ошибки, — но просто иметь возможность выступать на высоком уровне, чувствовать радость, отдавать энергию и делиться ею со всеми — это очень круто и важно!»







