СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
28 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Говорят, что рок умер, но...»

10 дек 2025 : 		 THREE DAYS GRACE стали первыми

9 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Люди заслуживают того, что мы можем сделать вдвоем»

18 окт 2025 : 		 Концертное видео THREE DAYS GRACE

1 окт 2025 : 		 Басист THREE DAYS GRACE: «METALLICA крута!»

22 авг 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания

25 июл 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

10 июл 2025 : 		 THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые

30 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

20 июн 2025 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

5 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома

13 май 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE
|||| 28 дек 2025

Вокалист THREE DAYS GRACE: «Говорят, что рок умер, но...»



ADAM GONTIER в недавнем интервью спросили, насколько сильно "социальные сети, тенденции и платформы" влияют на то, как он и его коллеги по группе подходят к музыке в настоящее время:

«Ну, что касается нас, то мы пытаемся создавать лучшую музыку, на какую способны, поэтому мы по-прежнему находимся вместе в комнате, сочиняем песни, записываем их все и затем выпускаем в свет. И то, как звучит музыка, немного отличается от того, что было раньше. Но для нас это, по сути, то же самое. Мы по-прежнему пытаемся писать лучшие песни на которые способны. Довольно удивительно, что весь мир у вас под рукой, и вы легко можете получить к нему доступ. Так что, да, это реально круто. Хотя, конечно, мир немного отличается от того, в котором мы только начинали»

Он также рассказал о том факте, что сингл THREE DAYS GRACE 2003 года "I Hate Everything About You" недавно набрал миллиард прослушиваний на Spotify. Песня, в которой рассказывается о напряженных отношениях любви и ненависти, изначально появилась на одноименном дебютном альбоме группы. На вопрос, каково это — исполнять эту песню вживую сейчас, Adam ответил:

«Да это просто из тех песен, которые поют все. Я стараюсь, чтобы вся публика спела ее вместе с нами. Это все еще довольно сюрреалистично — исполнять эту песню и вызывать столько эмоций у зрителей. И это круто. Настоящий отвал башки. Мне по-прежнему во все это трудно поверить».

На просьбу назвать что-то, что ему нравится в THREE DAYS GRACE, он ответил:

«Мы выросли друзьями в маленьком городке в Онтарио — Норвуде, провинция Онтарио. Многие группы собираются вместе, создают группу и пытаются быть ею. Мы были друзьями еще до того, как группа распалась. Так что, на мой взгляд, то, что мы все реально хорошие друзья еще до того, как стали коллегами по группе, очень важно».

На вопрос о том, считает ли он, что рок возвращается с возобновлением активности таких групп, как легенды эмо 2000-х MY CHEMICAL ROMANCE и британские рокеры OASIS, Adam ответил:

«И правда кажется, что рок возвращается, особенно с учетом CREED, и группы той эпохи начинают набирать популярность. снова гастролируют и сочиняют новую музыку. Так что, да, я думаю, что это похоже на возрождение тех групп конца 90-х и просто рока в целом. Я имею в виду, что за последнее десятилетие или около того люди довольно часто говорили, что рок мертв, а это прямо противоположно тому, что они считают».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
