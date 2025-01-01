28 дек 2025



Вокалист THREE DAYS GRACE: «Говорят, что рок умер, но...»



ADAM GONTIER в недавнем интервью спросили, насколько сильно "социальные сети, тенденции и платформы" влияют на то, как он и его коллеги по группе подходят к музыке в настоящее время:



«Ну, что касается нас, то мы пытаемся создавать лучшую музыку, на какую способны, поэтому мы по-прежнему находимся вместе в комнате, сочиняем песни, записываем их все и затем выпускаем в свет. И то, как звучит музыка, немного отличается от того, что было раньше. Но для нас это, по сути, то же самое. Мы по-прежнему пытаемся писать лучшие песни на которые способны. Довольно удивительно, что весь мир у вас под рукой, и вы легко можете получить к нему доступ. Так что, да, это реально круто. Хотя, конечно, мир немного отличается от того, в котором мы только начинали»



Он также рассказал о том факте, что сингл THREE DAYS GRACE 2003 года "I Hate Everything About You" недавно набрал миллиард прослушиваний на Spotify. Песня, в которой рассказывается о напряженных отношениях любви и ненависти, изначально появилась на одноименном дебютном альбоме группы. На вопрос, каково это — исполнять эту песню вживую сейчас, Adam ответил:



«Да это просто из тех песен, которые поют все. Я стараюсь, чтобы вся публика спела ее вместе с нами. Это все еще довольно сюрреалистично — исполнять эту песню и вызывать столько эмоций у зрителей. И это круто. Настоящий отвал башки. Мне по-прежнему во все это трудно поверить».



На просьбу назвать что-то, что ему нравится в THREE DAYS GRACE, он ответил:



«Мы выросли друзьями в маленьком городке в Онтарио — Норвуде, провинция Онтарио. Многие группы собираются вместе, создают группу и пытаются быть ею. Мы были друзьями еще до того, как группа распалась. Так что, на мой взгляд, то, что мы все реально хорошие друзья еще до того, как стали коллегами по группе, очень важно».



На вопрос о том, считает ли он, что рок возвращается с возобновлением активности таких групп, как легенды эмо 2000-х MY CHEMICAL ROMANCE и британские рокеры OASIS, Adam ответил:



«И правда кажется, что рок возвращается, особенно с учетом CREED, и группы той эпохи начинают набирать популярность. снова гастролируют и сочиняют новую музыку. Так что, да, я думаю, что это похоже на возрождение тех групп конца 90-х и просто рока в целом. Я имею в виду, что за последнее десятилетие или около того люди довольно часто говорили, что рок мертв, а это прямо противоположно тому, что они считают».







