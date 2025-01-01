сегодня



MARK MORTON 7 лет не берет в рот крепкого



MARK MORTON 27 декабря написал в своем аккаунте:



«Сегодня утром я проснулся чистым и трезвым вот уже как 7 лет. Я искренне обязан своей жизнью наркоманам и алкоголикам, проходящим курс реабилитации, которые научили меня, как избавляться от зависимости... день за днем.



Меня спрашивали….Почему я все еще зацикливаюсь на этом? Зачем считать время? Почему бы просто не быть трезвым и не двигаться дальше? Справедливые вопросы… И вот почему… Прямо сейчас бесчисленное множество людей потеряли всякую надежду на то, что они смогут прожить жизнь без наркотиков или алкоголя. Я знаю, что это правда, потому что сам был одним из них. Поэтому, когда я говорю о том, чтобы завязать с алкоголем, я никогда не прошу "поздравлений" и не предлагаю, чтобы это сделал кто-то другой. Это для того, чтобы хоть один человек услышал, что выздоровление возможно для всех, кто к нему стремится. Кто-то из вас прямо сейчас должен услышать это послание, и я надеюсь, что он услышит. Я был таким человеком. Если [я] могу это сделать, ты тоже сможешь…Я обещаю, что это того стоит!»





