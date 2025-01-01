Arts
Новости
Новости
*

Jane's Addiction

*



28 дек 2025 : 		 PERRY FARRELL и участники JANE'S ADDICTION не пойдут в суд

18 дек 2025 : 		 JANE'S ADDICTION разрешили разногласия

20 сен 2025 : 		 PERRY FARRELL ответил на иск коллег по JANE'S ADDICTION

17 июл 2025 : 		 PERRY FARRELL подал в суд на участников JANE'S ADDICTION

17 июл 2025 : 		 Участники JANE'S ADDICTION подали в суд на PERRY FARRELL

19 май 2025 : 		 DAVE NAVARRO о будущем JANE'S ADDICTION

6 янв 2025 : 		 Три участника JANE'S ADDICTION работают над новой музыкой

18 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о драке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 COREY TAYLOR о стычке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 Жена вокалиста JANE'S ADDICTION о его состоянии

20 сен 2024 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

17 сен 2024 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION взял вину на себя

16 сен 2024 : 		 JANE'S ADDICTION отменили концерт, пока один

16 сен 2024 : 		 Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене

2 сен 2024 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION дает совет молодым

12 авг 2024 : 		 DAVE NAVARRO: «JANE'S ADDICTION могут выпустить альбом»

24 июл 2024 : 		 JANE'S ADDICTION выпустили первый за 34 года сингл в классическом составе

26 июн 2024 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

24 май 2024 : 		 JANE'S ADDICTION вновь вместе

11 окт 2022 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

19 авг 2022 : 		 ERIC AVERY вернулся в JANE'S ADDICTION?

31 май 2022 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19

21 апр 2022 : 		 Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?

7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома
28 дек 2025

PERRY FARRELL и участники JANE'S ADDICTION не пойдут в суд



По сообщению People, Perry Farrell и его коллеги по JANE'S ADDICTION Dave Navarro, Eric Avery и Stephen Perkins, достигли соглашения по урегулированию разногласий в досудебном порядке.




просмотров: 156

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом