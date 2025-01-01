28 дек 2025



PERRY FARRELL и участники JANE'S ADDICTION не пойдут в суд



По сообщению People, Perry Farrell и его коллеги по JANE'S ADDICTION Dave Navarro, Eric Avery и Stephen Perkins, достигли соглашения по урегулированию разногласий в досудебном порядке.







