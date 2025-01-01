DON DOKKEN: «Я был основной причиной провала DOKKEN'16»

сегодня



DON DOKKEN в недавнем интервью ответил на вопрос о вероятности записи ещё одного альбома с классическим составом DOKKEN:



«На последних 20 концертах, которые мы дали за последние несколько месяцев, George выступал в качестве специального гостя. Он играл с нами две или три песни. Мы старые, мы слишком старые, чтобы ссориться и ругаться, даже несмотря на то, что пару лет назад он снова начал судебные тяжбы. Но это в прошлом. Теперь у нас обоих седые волосы. А на последнем концерте он привёл всю свою группу Lynch Mob, и они открывали наше выступление. И в конце вечера он всё равно вышел на сцену и сыграл две песни, а может, и три.



Он сыграл три песни... Так что мы поговорили об этом. И я сказал: "Проблема в том, что я больше не могу играть на гитаре". И я очень откровенно сказал George: "А ты сочиняешь не так, как я". У него свой стиль. Если послушать последние четыре альбома Lynch Mob, то они не имеют ничего общего с Dokken. И если послушать сольные альбомы Jeff'a, то они тоже не имеют ничего общего с Dokken.



Это исходит из твоего разума, твоего духа, Бога. Я не выношу, когда люди спрашивают: "Как ты сочиняешь песни? Ты берёшь лист бумаги, начинаешь играть на гитаре, и это звучит круто. А потом начинаешь писать тексты". Я никогда так не сочинял. Я жду подходящего момента. И проблема в том, что иногда этого не происходит, например, три недели. Я сочиняю четыре песни. Потом возвращаюсь к ним в студии и говорю: "Это чепуха" или "Это самопвотор".



Я поговорил с Goerge'ом, чтобы ответить на этот вопрос, и многие лейблы продолжают обращаться к нам. Мы провели эксперимент — сколько прошло, семь лет? Мы провели эксперимент и решили: "Мы напишем одну песню вместе". И это была "It's Another Day". Мы написали её, записали и сняли классное видео в оригинальном составе. Мы поехали в Японию. Я сказал: "Я не поеду в Америку. Поедем в Японию и посмотрим, не прибьём ли мы друг друга". Я так и сказал. Мы провели тур по Японии. Это была катастрофа, в основном из-за меня. Я был не в форме.



Мы записали песню "It’s Another Day", выпустили клип, вернулись, и я сказал: "Вряд ли из этого что-то выйдет". На этом всё закончилось. Я обсудил это с George'ом, когда мы играли, и сказал: "Я готов записать только EP". Но я прямо сказал: "Это должно звучать как Dokken. Я не хочу тебя обидеть, George, но я слушал все твои альбомы. Это должна быть музыка Dokken". Этого хотят фанаты. Они не хотят слышать какую-то странную музыку... Джордж выпускает музыку, но это не имеет ничего общего с тем, как я сочиняю».







