Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Ellende

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом ELLENDE доступен для прослушивания



zoom
"Zerfall", новый альбом ELLENDE, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 дек 2025
gravitgroove
Представил ситуацию: подобные картины и всякие плакаты с обложек Iron maiden, Slayer и Cannibal Corpse - висят на стенах по всему дому или в квартире какого-нибудь отбитого на башку метал фэна, который не осознает, что он инфантильный самоущерб и дегенерат, и вот он приводит себе первый раз в гости ординарных нравов и интересов женщину и удивляется, почему она срочна ушла по делам и перестала отвечать на звонки.
просмотров: 140

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом