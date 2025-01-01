Бывший вокалист URIAH HEEP: «Я не просился в RAINBOW, меня пригласили»

|
|
Великобритания
12 апр 2019 :
|
RAINBOW выпустит новый сингл весной
17 июл 2018 :
|
Редкое видео RAINBOW
10 июн 2018 :
|
Концертное видео RAINBOW
16 апр 2018 :
|
RAINBOW в Хельсинки
10 апр 2018 :
|
Видео с выступления RAINBOW в Москве
29 мар 2018 :
|
Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе
10 мар 2018 :
|
Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"
6 мар 2018 :
|
Фрагмент новой песни RAINBOW
1 мар 2018 :
|
Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
15 фев 2018 :
|
Новый сингл RAINBOW выйдет весной
13 фев 2018 :
|
Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW
25 янв 2018 :
|
RAINBOW выпустят новую песню
26 ноя 2017 :
|
Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
9 окт 2017 :
|
RAINBOW в России
28 июл 2017 :
|
Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал
24 июл 2017 :
|
RAINBOW записали несколько новых композиций
19 июн 2017 :
|
Видео с выступления RAINBOW
31 май 2017 :
|
Новый сингл RAINBOW
21 май 2017 :
|
Новый сингл RAINBOW выйдет весной
18 апр 2017 :
|
RAINBOW записали две новые песни в студии
5 апр 2017 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет летом
28 мар 2017 :
|
ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»
18 янв 2017 :
|
GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW
12 янв 2017 :
|
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»
27 дек 2016 :
|
GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
6 дек 2016 :
|
RAINBOW поедут в тур по Великобритании
26 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового DVD RAINBOW
17 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового DVD RAINBOW
8 ноя 2016 :
|
Видео с выступления RAINBOW 1984
27 окт 2016 :
|
Фрагмент нового DVD RAINBOW
29 сен 2016 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью
19 июл 2016 :
|
Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»
8 июл 2016 :
|
Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе
2 июл 2016 :
|
Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе
26 июн 2016 :
|
Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе
19 июн 2016 :
|
Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе
18 июн 2016 :
|
Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе
7 май 2016 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае
25 апр 2016 :
|
JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW
17 мар 2016 :
|
Фото нового состава RAINBOW
11 мар 2016 :
|
Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову
8 мар 2016 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле
25 фев 2016 :
|
RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW
25 фев 2016 :
|
JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал
19 фев 2016 :
|
Редкое видео RAINBOW
30 ноя 2015 :
|
Фото нового состава RAINBOW
25 ноя 2015 :
|
Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"
17 ноя 2015 :
|
Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»
7 ноя 2015 :
|
Состав вкоманды лидера RAINBOW
2 ноя 2015 :
|
Дата третьего шоу лидера RAINBOW
24 окт 2015 :
|
Дата второго шоу лидера RAINBOW
18 окт 2015 :
|
Дата первого шоу лидера RAINBOW
10 сен 2015 :
|
"The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре
4 авг 2015 :
|
JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW
21 май 2015 :
|
JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW
21 май 2015 :
|
Концертные записи RAINBOW выйдут в августе
29 апр 2015 :
|
JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW
14 дек 2014 :
|
JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW
12 дек 2014 :
|
Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе
28 авг 2014 :
|
JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"
11 фев 2014 :
|
Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале
18 ноя 2013 :
|
Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW
23 июл 2013 :
|
Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе
15 июл 2013 :
|
Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD
14 мар 2013 :
|
"Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD
28 янв 2013 :
|
Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW
22 ноя 2012 :
|
Редкие документальные кадры RAINBOW
3 ноя 2012 :
|
DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW
30 авг 2012 :
|
Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде
13 янв 2012 :
|
RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле
9 фев 2011 :
|
Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW
3 дек 2010 :
|
Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе
27 авг 2010 :
|
Редкие видео RAINBOW
12 июл 2010 :
|
ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии
10 июн 2010 :
|
Альбомы RAINBOW выйдут на виниле
9 июн 2010 :
|
Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO
2 ноя 2009 :
|
В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?
7 окт 2009 :
|
Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»
29 сен 2007 :
|
RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"
14 сен 2006 :
|
Два DVD от RAINBOW в сентябре
11 мар 2006 :
|
RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года
сегодня
Бывший вокалист URIAH HEEP: «Я не просился в RAINBOW, меня пригласили»
PETER GOALBY в недавнем интервью рассказал о том, как Ritchie Blackmore предложил ему присоединиться к RAINBOW во время записи альбома «Down To Earth» в 1979 году, но вскоре после этого отказался от сотрудничества, а на его место взял бывшего вокалиста MARBLES Graham Bonnet:
«Мне было очень больно, потому что я не понимал, что я сделал не так. И только спустя — я думаю, что прошло не менее года — я узнал, почему, и причина заключалась в том, что я не мог петь достаточно высоко — мой диапазон был недостаточно широким. Я не просился в RAINBOW, меня пригласили. И я где-то прочитал, что Ritchie сказал что-то вроде: "Он нам не подошёл, поэтому мы его уволили". И я подумал: "Спасибо тебе большое, Ritchie". Но через год или два я присоединился к URIAH HEEP. А он сказал: "Самая высокая нота в его диапазоне — это ля". Это неправда. Если вы послушаете альбом "Abominog", то практически в каждой песне, которую я пел, есть ноты гораздо выше ля.
Я не понимал, чего от меня ждут. Я никогда не работал в группе. Я всегда был автором песен или пел уже готовые песни, я учил их. Я никогда не работал таким образом, чтобы при входе в репетиционную комнату группа уже играла рифф, а я должен был сразу же спеть что-нибудь. Я думал, что это чертовски глупо».
После того, как интервьюер заметил, что Goalby мог бы справиться со всеми песнями из «Down To Earth», а также с материалом из эпохи Joe Lynn Turner в RAINBOW, он сказал:
«Если ты поёшь в группе и тебе надо выучить песню, можно изменить тональность. Можно понизить тональность. Певцы делают подобное постоянно. Я не знаю, стоит ли мне это рассказывать. Я исполнил свою версию "Since You Been Gone", и её никто никогда не услышит. Она у меня есть, но никто её никогда не услышит. Я спел её, понизив тональность. Думаю, она была на тон ниже, чем у Грэма. У Грэма невероятный голос. У него — я не имею в виду ничего плохого — почти женский диапазон. Он поднимается всё выше и выше, в то время как большинству певцов-мужчин, когда они доходят до определённой ноты, приходится переходить на фальцет. Graham умеет раскрывать горло, и это потрясающе. Когда я был дома у Roger Glover (тогдашнего басиста RAINBOW) и записал демо "Since You Been Gone", всё было нормально. Как я уже сказал, у меня есть демо, и Ritchie сделал ошибку. Сколько это стоит? Он сделал ошибку на демо, он играл не те аккорды, чёрт возьми».
