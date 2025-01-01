Arts
Бывший вокалист URIAH HEEP: «Я не просился в RAINBOW, меня пригласили»



PETER GOALBY в недавнем интервью рассказал о том, как Ritchie Blackmore предложил ему присоединиться к RAINBOW во время записи альбома «Down To Earth» в 1979 году, но вскоре после этого отказался от сотрудничества, а на его место взял бывшего вокалиста MARBLES Graham Bonnet:

«Мне было очень больно, потому что я не понимал, что я сделал не так. И только спустя — я думаю, что прошло не менее года — я узнал, почему, и причина заключалась в том, что я не мог петь достаточно высоко — мой диапазон был недостаточно широким. Я не просился в RAINBOW, меня пригласили. И я где-то прочитал, что Ritchie сказал что-то вроде: "Он нам не подошёл, поэтому мы его уволили". И я подумал: "Спасибо тебе большое, Ritchie". Но через год или два я присоединился к URIAH HEEP. А он сказал: "Самая высокая нота в его диапазоне — это ля". Это неправда. Если вы послушаете альбом "Abominog", то практически в каждой песне, которую я пел, есть ноты гораздо выше ля.

Я не понимал, чего от меня ждут. Я никогда не работал в группе. Я всегда был автором песен или пел уже готовые песни, я учил их. Я никогда не работал таким образом, чтобы при входе в репетиционную комнату группа уже играла рифф, а я должен был сразу же спеть что-нибудь. Я думал, что это чертовски глупо».

После того, как интервьюер заметил, что Goalby мог бы справиться со всеми песнями из «Down To Earth», а также с материалом из эпохи Joe Lynn Turner в RAINBOW, он сказал:

«Если ты поёшь в группе и тебе надо выучить песню, можно изменить тональность. Можно понизить тональность. Певцы делают подобное постоянно. Я не знаю, стоит ли мне это рассказывать. Я исполнил свою версию "Since You Been Gone", и её никто никогда не услышит. Она у меня есть, но никто её никогда не услышит. Я спел её, понизив тональность. Думаю, она была на тон ниже, чем у Грэма. У Грэма невероятный голос. У него — я не имею в виду ничего плохого — почти женский диапазон. Он поднимается всё выше и выше, в то время как большинству певцов-мужчин, когда они доходят до определённой ноты, приходится переходить на фальцет. Graham умеет раскрывать горло, и это потрясающе. Когда я был дома у Roger Glover (тогдашнего басиста RAINBOW) и записал демо "Since You Been Gone", всё было нормально. Как я уже сказал, у меня есть демо, и Ritchie сделал ошибку. Сколько это стоит? Он сделал ошибку на демо, он играл не те аккорды, чёрт возьми».




просмотров: 171

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
