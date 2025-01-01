Arts
Новости
30 дек 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Я не люблю стриминг»

28 ноя 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Я не слышу новых STONES и ZEPPELIN»

27 ноя 2025 : 		 GLENN HUGHES не берет в рот крепкого 245 478 часов

21 окт 2025 : 		 GLENN HUGHES о том, почему он отказался участвовать в RAINBOW

7 сен 2025 : 		 Почему GLENN HUGHES отказал Оззи

5 сен 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

26 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не планирует объявлять о своём последнем концерте

15 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES не собирается на пенсию

13 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Музыкальной индустрии больше не существует»

11 авг 2025 : 		 Новая песня GLENN HUGHES

10 авг 2025 : 		 GLENN HUGHES: «Похоже, что это мой последний рок-альбом»

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от GLENN HUGHES

9 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме: «Это ещё одна глава о том, кто такой я»

6 июн 2025 : 		 GLENN HUGHES представил новое видео

26 ноя 2024 : 		 GLENN HUGHES уже 27 лет не берет в рот крепкого

1 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я должен полностью погрузиться в песню, чтобы спеть её»

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления GLENN HUGHES

19 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES записал альбом за 19 дней

23 май 2024 : 		 GLENN HUGHES назвал любимые песни в исполнении DEEP PURPLE

5 май 2024 : 		 GLENN HUGHES: «Я не боюсь сцены»

13 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES исполнил DEEP PURPLE

4 апр 2024 : 		 GLENN HUGHES завершил сочинение

25 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES запишет альбом летом

11 мар 2024 : 		 GLENN HUGHES и JUSTIN HAWKINS в караоке

4 фев 2024 : 		 JOE BONAMASSA и DEREK SHERINIAN присоединились на сцене к GLENN HUGHES

29 дек 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мне повезло, что я не умер»
GLENN HUGHES: «Я не люблю стриминг»



GLENN HUGHES недавно был гостем подкаста "The Jay Jay French Connection: Beyond The Music", в рамках которого, в частности, коснулся и выхода в этом году своего нового альбома:

«Вы видите, что я словно улыбаюсь и грущу, потому что это, вероятно, будет мой последний сольный альбом. Потому что вы, как участник этой индустрии, понимаете, что никто больше не покупает музыку. Я не люблю стриминг. Люди покупают альбом, слушают одну-две песни и всё. Иногда мне больно сочинять эти альбомы. Эти песни очень личные для меня, эти тексты очень личные. Вряд ли я смогу продолжать этим заниматься. Для меня гораздо важнее живые выступления.

Мы больше не живём в мире долгоиграющих альбомов, верно, Jay Jay? Может быть, можно будет выпускать синглы время от времени, может быть, какие-то концертные записи. Альбомы не имеют никакого значения, если у тебя нет огромной армии поклонников».

Он также выразил своё отношение к концертной деятельности в 2025 году:

«Моё мнение, Jay Jay, таково: я уже пару лет исполняю старые песни. Я исполнял на шоу песни DEEP PURPLE и пришёл к выводу, что я уже делал всё это много лет назад. Я вернусь к тому, чтобы быть просто Гленном со всеми этими великолепными песнями. Я выпустил 18 сольных альбомов. Они очень хорошо продавались. У меня есть материал TRAPEZE, у меня есть музыка HUGHES/THRALL, у меня есть другие вещи, которые я могу исполнять. Я вступаю в новую эру, когда хочу играть новые песни. Я выгляжу по-другому, я ощущаю себя по-другому. Я счастлив. Я не могу продолжать повторять эти старые песни. Я люблю их — не поймите меня неправильно — люди хотят их слышать, но моя аудитория сейчас готова к чему-то новому. Они готовы к чему-то более опасному и более захватывающему, и я тот человек, который может это сделать».




просмотров: 89

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
