Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 40
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 26
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
3 янв 2026

Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»



NIKKI SIXX в недавнем интервью ответил на вопрос, каким образом в тур "The Return Of Carnival Of Sins" попали EXTREME и TESLA:

«Важно, кто доступен, а это непросто. И кто все еще рядом, что на самом деле непросто. Есть несколько групп, с которыми мы действительно говорили о том, чтобы снова собраться и отправиться с нами в тур, и есть пара групп, до которых я просто не смог донести, что это было бы лучше для фэнов, чем для их самолюбия. И вот мы пытаемся. И только TESLA и EXTREME были доступны, и мы не могли в это поверить. Мы были так счастливы, потому что это просто — от вступительных аккордов EXTREME до последних аккордов MÖTLEY CRÜE — это реально классное авторское произведение, а я просто обожаю хорошие песни. Исполнена ли песня в стиле METALLICA, RAMMSTEIN, Norah Jones — мне все равно, — в стиле Эла Грина, MOTLEY CRUE, отличная песня есть отличная песня. И это будет вечер, когда мы будем петь все подряд!»




просмотров: 220

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
