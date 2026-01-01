3 янв 2026



Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»



NIKKI SIXX в недавнем интервью ответил на вопрос, каким образом в тур "The Return Of Carnival Of Sins" попали EXTREME и TESLA:



«Важно, кто доступен, а это непросто. И кто все еще рядом, что на самом деле непросто. Есть несколько групп, с которыми мы действительно говорили о том, чтобы снова собраться и отправиться с нами в тур, и есть пара групп, до которых я просто не смог донести, что это было бы лучше для фэнов, чем для их самолюбия. И вот мы пытаемся. И только TESLA и EXTREME были доступны, и мы не могли в это поверить. Мы были так счастливы, потому что это просто — от вступительных аккордов EXTREME до последних аккордов MÖTLEY CRÜE — это реально классное авторское произведение, а я просто обожаю хорошие песни. Исполнена ли песня в стиле METALLICA, RAMMSTEIN, Norah Jones — мне все равно, — в стиле Эла Грина, MOTLEY CRUE, отличная песня есть отличная песня. И это будет вечер, когда мы будем петь все подряд!»







