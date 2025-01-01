Arts
Новости
Новости
O <- TOP5 <-
Mayhem

30 дек 2025 : 		 Басист MAYHEM: «50-летие группы хотел бы отметит на сцене в 2034»

2 дек 2025 : 		 Новое видео MAYHEM

30 ноя 2025 : 		 Почему MAYHEM так живучи?

4 ноя 2025 : 		 Новое видео MAYHEM

17 окт 2025 : 		 Юбилейное издание MAYHEM зимой

4 авг 2025 : 		 MAYHEM в студии

20 янв 2025 : 		 Новый релиз MAYHEM выйдет зимой

18 дек 2024 : 		 Басист MAYHEM: «Я верил, что мы продержимся сорок лет»

19 ноя 2024 : 		 У MAYHEM есть 20

16 ноя 2024 : 		 Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим

16 май 2024 : 		 Концертное видео MAYHEM

16 сен 2023 : 		 Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса

23 июл 2023 : 		 Концертное видео MAYHEM

15 авг 2022 : 		 MAYHEM выпустят бокс-сет осенью

3 май 2022 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

10 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

11 май 2021 : 		 Новый ЕР MAYHEM выйдет летом
|||| сегодня

Басист MAYHEM: «50-летие группы хотел бы отметит на сцене в 2034»



В рамках недавней беседы с басистом MAYHEM Jørn "Necrobutcher" Stubberud у него спросили, планирует ли группа записываться и выступать пока это будет физически возможно:

«Я думаю, да. Я думаю, что это правда, потому что я думал об этом. И я думаю, что — приведу пример. Attila [Csihar, вокалист MAYHEM] пару лет назад сказал, что, возможно, нам стоит взять небольшой перерыв, год или два, просто чтобы расслабиться. Но у всех возникла та же мысль, что и у меня, и она была такой: "Нет, глупо останавливаться сейчас, потому что никогда не знаешь, что может случиться". И мы тоже не становимся моложе. Так что лучше сделать это сейчас.

Я думаю, если что-то случится с тремя основными участниками — мной, Hellhammer [барабанщиком MAYHEM Jan Axel Blomberg] или Attila, — я не уверен, будет ли смысл продолжать, и, возможно, это будет концом. Ты мог бы заменить любого из нас, но, с другой стороны, да ладно? Я имею в виду, конечно, если это сработает и если... я не знаю. На самом деле, трудно сказать, но я считаю, что если кто-то из этих двух парней больше не сможет этого делать, я, пожалуй, уйду из группы. Кроме того, я закончу с группой. И не "закончу", а [полностью] закончу [заниматься вещами, связанными с MAYHEM]. У нас [все еще] будет работать магазин товаров первой необходимости.

И вот еще что. Мне сейчас 57 лет. Нам 42 года и два месяца [как группе]. Новая цель лично для меня: если мы сможем продержаться еще восемь лет, значит, еще через восемь лет у нас будет 50-летний юбилей. В Норвегии вы получаете государственную пенсию в 67 лет, и в том году я получу свою государственную пенсию. Извините, на год позже. Так что, если мы продержимся следующие восемь лет, я буду таким же, как все люди, которые работают всю жизнь, пока не выйдут на пенсию и не получат государственную пенсию. И я был бы счастлив от этого факта. Для меня это было бы достижением всей жизни. Так что все получается.

Итак, чтобы рассказать вам, почему я думаю, что это произойдет, я хочу сказать, что мы выпустим новый альбом прямо сейчас, в 2026 году. Гастроли продлятся два-два с половиной года, чтобы завершить [гастрольный цикл], охватив 65 стран и дав 200 концертов. И к тому же у нас остался еще один альбом по контракту с Century Media и Sony Music. И это прогрессивная сделка, так что это означает, что мы заключили контракт на "Daemon", а затем еще на два альбома. Итак, сейчас мы готовим новый, и у нас есть еще один [для записи в рамках контракта]. Так что, если вы считаете, что мы способны на это и у нас достаточно вдохновения, чтобы все сделать, то через три года мы прекращаем гастрольный цикл, берем годичный отпуск, чтобы сочинить и записать следующий альбом, а затем приступаем к следующему [гастрольному циклу], это займет у нас много времени. два, три года — бум, нам исполняется 50 лет, и это достижение всей нашей жизни. И если у нас все получится, то как мы будем выглядеть через 10 лет? Мы будем в гребаных инвалидных колясках или в подгузниках? Мы будем ходить с белой тростью? Будем ли мы трястись? Кто, черт возьми, знает? Но это то, что происходит с людьми, когда им переваливает за 60, а то и за 70 лет… И опять же, мы не просто парень с гитарой, который может выйти на сцену, спеть несколько песен Джонни Кэша и играть до 85 лет. Это высокоэнергетичные движения и техника, которые вам, черт возьми, нужны для того, чтобы уметь управляться с этой штукой или барабанами. Сейчас я вижу людей, которые все еще гастролируют, но все знают, что им не следует этого делать. Мы еще не достигли такого состояния, но мне не очень хочется стать таким. Я не хочу такого, я бы предпочел уйти, пока моя игра еще хороша».




просмотров: 91

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
