Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Finger Eleven

30 дек 2025 : 		 Почему FINGER ELEVEN потребовалось десять лет для альбома

26 дек 2025 : 		 FINGER ELEVEN о карьере

22 сен 2025 : 		 Новое видео FINGER ELEVEN

1 авг 2025 : 		 Новое видео FINGER ELEVEN & FILTER

1 июн 2025 : 		 FINGER ELEVEN завершили работу над альбомом

23 мар 2025 : 		 Вокалист FINGER ELEVEN: «Время дает возможность взглянуть на себя со стороны»

28 авг 2024 : 		 Новое видео FINGER ELEVEN

2 авг 2024 : 		 Новая песня FINGER ELEVEN

18 июл 2024 : 		 Новый альбом FINGER ELEVEN выйдет в 2025

10 май 2023 : 		 Новое видео FINGER ELEVEN

26 апр 2023 : 		 Новая песня FINGER ELEVEN

10 июн 2015 : 		 Новое видео FINGER ELEVEN
Почему FINGER ELEVEN потребовалось десять лет для альбома



Вокалист FINGER ELEVEN Scott Anderson в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему группе на выпуск альбома потребовалось аж десять лет:

«Послушайте, мы все отцы и мужья. И у нас не очень хорошо получилось с удаленной записью. Мы пытались, но у всех расписания довольно плотные. Так что единственное, что действительно сработало, это — и до сих пор — единственная эффективная вещь — собираться вместе. Итак, что бы мы сделали — как всегда традиционно — мы арендовали коттедж и провели там неделю или две, оттачивая идеи. Это здорово, потому что идеи развиваются и становятся все лучше и лучше. Но система старой школы заключается в том, что ты арендуешь большую студию на месяц или два, а потом, когда время подходит к концу, твой альбом готов. Что ж, у нас была прямо противоположная проблема — не было ограничений по времени. Мы не арендовали большую студию. Мы жили в коттеджах, а затем отправлялись в дом Steve [Molella], который является барабанщиком в группе и продюсером этого альбома. И мы просто улучшали материал. Мы разбивали его на части и сохраняли то, что есть классного в этой песне, писали ее и переписывали снова, снова и снова. Таким образом, качество песни оставалось на прежнем уровне, но на это уходила целая вечность. А потом, прошлым летом, у нас был большой тур с CREED, и к группе проявился некоторый интерес. И мы подумали: "Слушай, чувак, мы должны ковать железо, пока оно горячо. Нам нужно придумать, как закончить этот альбом". Что мы в конце концов и сделали. Но, да, я не могу поверить, что это заняло так много времени, но в каком-то смысле я могу это как-то объяснить. Но я не хочу, чтобы это снова заняло так много времени, это точно (смеется)»

Scott продолжил, сказав, что возможность потратить 10 лет на тонкую настройку материала — это "здорово с точки зрения музыкального качества", но "это убийство для вашей карьеры. Это ужасно. Не делайте этого. Заканчивайте запись. Мой совет любому музыканту: пожалуйста, закончите свой чертов альбом раньше, чем через 10 лет. Не делайте так!»




просмотров: 70

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
