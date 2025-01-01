сегодня



Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»



BARRY KERCH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, расстроил ли его тот факт, что новая пластинка не будет концептуальной:



«Боже, спасибо, что это не концептуальный альбом. [смеется] Я отлично провел время с альбомами "Attention [Внимание]" и "Planet Zero" [2018]. "Attention" был задуман как концептуальный альбом. "Planet Zero" стал таковым из-за того, что мы записывали ее во время эпидемии COVID. Мы говорили о том, что происходит в мире, и "О, черт. Мы написали еще один концептуальный альбом". Мы специально задались вопрос: "А мы еще можем просто собрать коллекцию веселых песен и выпустить альбом, похожий на альбом старой школы рок-н-ролла?" Вот именно таким и будет новая пластинка!»



На вопрос, Eight — это лишь рабочее название, или так и будет выпущена пластинка, он ответил:



«Это буквально рабочее название — "Eight". [смеется] Мы пока понятия не имеем, как его назовем. Изначально поговаривали о том, что это будет название "Dance, Kid, Dance", потому что это в некотором роде соответствовала атмосфере пластинки. После "Planet Zero" и даже после "Attention, Attention" они просто сдались. Это было что-то вроде: "О, да, это должно быть название альбома. Это как раз подходит". Этот альбом также не является концептом, а представляет собой сборник песен, который еще никто не делал. И каждый из нас, потому что SHINEDOWN — это демократия, у нас у всех 25% голосов, но мы все очень самоуверенные 25-процентники, посмотрим, что в итоге произойдет. Я отдаю Brent'y [Smith, вокалисту SHINEDOWN] 26 [процентов], потому что у вас должен быть лидер, и он гордится тем, что является лидером SHINEDOWN, и должен им быть. У него есть видение, как ни у кого другого».







+0 -0



просмотров: 104

