Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»

24 мар 2025 : 		 У SHINEDOWN готово 85 % материала

9 мар 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом летом
Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»



zoom
BARRY KERCH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, расстроил ли его тот факт, что новая пластинка не будет концептуальной:

«Боже, спасибо, что это не концептуальный альбом. [смеется] Я отлично провел время с альбомами "Attention [Внимание]" и "Planet Zero" [2018]. "Attention" был задуман как концептуальный альбом. "Planet Zero" стал таковым из-за того, что мы записывали ее во время эпидемии COVID. Мы говорили о том, что происходит в мире, и "О, черт. Мы написали еще один концептуальный альбом". Мы специально задались вопрос: "А мы еще можем просто собрать коллекцию веселых песен и выпустить альбом, похожий на альбом старой школы рок-н-ролла?" Вот именно таким и будет новая пластинка!»

На вопрос, Eight — это лишь рабочее название, или так и будет выпущена пластинка, он ответил:

«Это буквально рабочее название — "Eight". [смеется] Мы пока понятия не имеем, как его назовем. Изначально поговаривали о том, что это будет название "Dance, Kid, Dance", потому что это в некотором роде соответствовала атмосфере пластинки. После "Planet Zero" и даже после "Attention, Attention" они просто сдались. Это было что-то вроде: "О, да, это должно быть название альбома. Это как раз подходит". Этот альбом также не является концептом, а представляет собой сборник песен, который еще никто не делал. И каждый из нас, потому что SHINEDOWN — это демократия, у нас у всех 25% голосов, но мы все очень самоуверенные 25-процентники, посмотрим, что в итоге произойдет. Я отдаю Brent'y [Smith, вокалисту SHINEDOWN] 26 [процентов], потому что у вас должен быть лидер, и он гордится тем, что является лидером SHINEDOWN, и должен им быть. У него есть видение, как ни у кого другого».




просмотров: 104

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
