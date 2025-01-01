Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



30 дек 2025 : 		 Почему HALESTORM так долго вместе?

25 ноя 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

2 окт 2025 : 		 Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : 		 HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : 		 HALESTORM выпустят сингл в апреле

11 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

21 мар 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM работает над книгой

11 янв 2025 : 		 Участники HALESTORM открыли тур

30 дек 2024 : 		 Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : 		 Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM

17 ноя 2024 : 		 Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома

18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему HALESTORM так долго вместе?



zoom
Басист HALESTORM Chas Byrne в недавнем интервью ответил на вопрос, как группе удается оставаться успешными и сохранять состав на протяжении стольких лет:

«Когда я присоединился к нему, это было... так и есть, но это было семейное дело. Arejay было, по-моему, 18, когда я пришел в состав. Мне было 20, только что исполнился 21 год. Их родители по-прежнему выводили их свет, а мама несколько лет руководила гастролями. И это всегда была семейная атмосфера. И я до сих пор это ощущаю. У меня такое чувство, что они мои братья и сестры. И у нас, конечно, были разногласия, но мы как будто лучшие друзья. Lzzy и Arejay — родные брат и сестра. У Lzzy и Joe отношения, и так было всегда. И вот ты жонглируешь этим, говоря: "Эй, мы коллеги по группе, мы деловые партнеры". На тебе много разных головных уборов.

Я думаю, что в любой ситуации, будь то твои брат и сестра или жена, если ты живешь с кем-то достаточно долго, ты знаешь, на какие кнопки можно нажать, чтобы расстроить кого-то. Ты знаешь это — ты знаешь, что нужно делать, чтобы нажать на кнопки, а что нет. И я считаю, что это очень важно — я не хочу говорить "идти на компромисс", но просто быть честными и уважать друг друга. И я не знаю, — мы все просто приняли решение, что и как. Итак, возвращаясь к этой мантре, давайте заставим ее сработать. В итоге мы усердно работали над ней, мы усердно работали над нашими отношениями друг с другом и как музыканты на сцене. Это то, во что мы вложили много времени и усилий. И когда мы возвращаемся домой, мы все равно вновь собираемся вместе, чтобы поработать, подготовиться к туру или чему-то еще, но очень скоро это стало основой: "У нас нет запасного плана. Зачем?". Я не знаю. Поэтому подобные вопросы в прошлом — как нам поступать и как работать вместе, ведь все давно решено».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 122

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом