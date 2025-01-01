сегодня



Почему HALESTORM так долго вместе?



Басист HALESTORM Chas Byrne в недавнем интервью ответил на вопрос, как группе удается оставаться успешными и сохранять состав на протяжении стольких лет:



«Когда я присоединился к нему, это было... так и есть, но это было семейное дело. Arejay было, по-моему, 18, когда я пришел в состав. Мне было 20, только что исполнился 21 год. Их родители по-прежнему выводили их свет, а мама несколько лет руководила гастролями. И это всегда была семейная атмосфера. И я до сих пор это ощущаю. У меня такое чувство, что они мои братья и сестры. И у нас, конечно, были разногласия, но мы как будто лучшие друзья. Lzzy и Arejay — родные брат и сестра. У Lzzy и Joe отношения, и так было всегда. И вот ты жонглируешь этим, говоря: "Эй, мы коллеги по группе, мы деловые партнеры". На тебе много разных головных уборов.



Я думаю, что в любой ситуации, будь то твои брат и сестра или жена, если ты живешь с кем-то достаточно долго, ты знаешь, на какие кнопки можно нажать, чтобы расстроить кого-то. Ты знаешь это — ты знаешь, что нужно делать, чтобы нажать на кнопки, а что нет. И я считаю, что это очень важно — я не хочу говорить "идти на компромисс", но просто быть честными и уважать друг друга. И я не знаю, — мы все просто приняли решение, что и как. Итак, возвращаясь к этой мантре, давайте заставим ее сработать. В итоге мы усердно работали над ней, мы усердно работали над нашими отношениями друг с другом и как музыканты на сцене. Это то, во что мы вложили много времени и усилий. И когда мы возвращаемся домой, мы все равно вновь собираемся вместе, чтобы поработать, подготовиться к туру или чему-то еще, но очень скоро это стало основой: "У нас нет запасного плана. Зачем?". Я не знаю. Поэтому подобные вопросы в прошлом — как нам поступать и как работать вместе, ведь все давно решено».







