сегодня



SEAN KILLIAN: «Phil хотел, чтобы я распустил VIO-LENCE»



SEAN KILLIAN в недавнем интервью поговорил об уходе из группы Phil'a Demmel'a:



«Он хотел, чтобы я распустил группу. А потом мы распродали Whisky [A Go Go в феврале 2023 года] в Лос-Анджелесе, и он заговорил об этом в гримерной после того, как мы отыграли. И я такой: "Нет, я ничего не откладываю в долгий ящик". Потому что раньше мы никогда по-настоящему не гастролировали, так что есть так много мест по всему миру, которые не видели VIO-LENCE и не слышали группу вживую. Для него это обычное дело, которое... Я не знаю… Он в некотором роде эгоистичный парень. И если вы видели некоторые из его интервью. он даже сам об этом говорит».



На вопрос, почему предыдущее воссоединение VIO-LENCE в 2001-2003 годах не продлилось долго, Sean ответил:



«Ну, вообще-то в то время мы писали музыку, у нас были Perry [Strickland] на барабанах и Phil [на гитаре], Deen [Dell] играл на басу, я пел, а Ray Vegas был на подмене, потому что Robb [Flynn, бывший гитарист VIO-LENCE] уже вовсю работал в MACHINE HEAD. И мы написали немного музыки, а потом Robb подошел к Phil'y, похлопал его по плечу и сказал: "Хочешь поиграть [с MACHINE HEAD]?" Далее уже Phil позвонил мне, и я такой: "Слушай, чувак, я просто парень, который любит играть музыку. Ты музыкант". Я никогда не говорил ему: "Ты не можешь сделать это" или "ты не можешь сделать то", потому что он заменил меня в LAMB OF GOD [в последующие годы] и тому подобном. И я всегда поддерживал его на сто процентов. Но когда он сказал мне, что хочет, чтобы я отложил это [два с половиной года назад], я подумал: "Эти отношения..." Как [легенда THE MENTORS] Эль Дуче сказал бы: "Этим отношениям конец". [Смеется]»



После того, как интервьюер отметил, что "действительно удивительно" слышать, что Demmel хотел, чтобы Killian прекратил давать концерты с VIO-LENCE в 2023 году, тот ответил:



«Это его личные заморочки. Дело не во мне. Именно тогда он начал раздавать интервью. Итак, когда [VIO-LENCE] выступали на фестивале Mystic Festival [в июне 2024 года] в Польше, MACHINE HEAD выступали [на том же мероприятии], и я написал Robb'y: "Эй, чувак, почему бы тебе не сыграть [классическую песню VIO-LENCE] "World In A World" с нами?", потому что он всегда появляется за день до [запланированного выступления MACHINE HEAD]. И [Robb] такой: "Да, черт возьми!". В итоге мы сделали это. И вот, на следующей неделе [Phil] дает интервью, и в нем нет ничего, кроме того, что он плохо отзывается о [VIO-LENCE]. И я, наконец, поговорил с ним и сказал ему: "Чувак, у тебя проблемы. И я не хочу в этом участвовать. Мне 61 год. Я не хочу, чтобы в моей жизни были такие люди. И вот мы здесь сегодня. И я счастлив. И группа, с которой я играю, наслаждается жизнью, и фанаты реально откликаются на это на каждом концерте».







+0 -0



просмотров: 52

