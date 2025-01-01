сегодня



JASON MCMASTER мог оказаться в PANTERA



JASON MCMASTER в недавнем интервью вновь коснулся темы прослушивания в PANTERA до того, как там появился Philip Anselmo:



«Да. Чтобы быть полностью корректным, я был… Вероятно, это было где-то в 86-м, может быть, в начале 87-го, но я увеерен, что точно помню этот период. Мистер Эббот, ["Даймбэг"] Даррелл [Эббот, гитарист PANTERA] и отец Винни [Пол Эббот, барабанщик PANTERA], позвонил мне по телефону и сказал: "Эй, это мои ребята, и я вроде как управляю ими". А я такой: "О, я знаю, кто ты". Он уже был своего рода легендой в Техасе, и PANTERA уже была известна. И я был в группе под названием WATCHTOWER, которая является такой прогрессивной… Еще до того, как вы научились сочетать слова "математика" и "металл", мы были "математическим металлом". Мы были техничной трэш-группой, прогрессив-трэш-металл-группой, которая не является… Я имею в виду, что сейчас принято говорить об экстремальном металле и представлять его как полностью математический рок и математический металл, и есть так много разных жанров, о которых я говорю. Но в любом случае, WATCHTOWER, пожалуй, первопроходцы в этом направлении. Но я отвлекся. Суть в том, что я был в одной действительно странной металл-команде. И именно так эти ребята узнали меня, а я знал, что они представляют собой разновидность глэм-рока. У них еще не было Phil'a [в группе]; у них был [предыдущий вокалист PANTERA] Terry Glaze, и они были немного больше — я не знаю — похожи на DEF LEPPARD или BON JOVI. И это нормально. Но и так они надирали всем задницы. Они были гастролирующей [группой]. Они объезжали Техас, проезжали через Оклахому, добирались до Нэшвилла и играли по-своему на обратном пути. И у них все получалось. И они были молоды. Ребята, мне не нужно этого говорить — у них был Даррелл. Но Винни и Rex [Brown, басист PANTERA] тоже крутые ребята. Так что как группу [их] было не остановить, несмотря ни на что. Все мои друзья, мы, конечно, знали, кто они такие. Итак, мистер Эббот звонит мне, и я со всем уважением отказываюсь, потому что мне скоро придется заменить гитариста в WATCHTOWER, что было непросто из-за стиля их музыки. Как будто ты не можешь просто позвать: "Эй, Joe, буквально из соседнего дома, приходи и поиграй на гитаре". "О, у меня пять струн". У тебя должен быть широко открыт третий глаз, ты должен быть участником MAHAVISHNU ORCHESTRA или RUSH , чтобы понять, что это такое. И, как бы то ни было, я объяснил ему это, и он все принял. Две недели спустя Винни позвонил мне, чтобы, по сути, спросить: "Ты уверен?" А это было приглашение только на прослушивание».



На вопрос интервьюера, были ли PANTERA "в некотором роде крупнейшей группой в регионе на тот момент", Jason пояснил:



«Нет. Я не знал, что они были настолько "крупной" группой, какую бы вы легко назвали. Я имею в виду, что у них был свой след, и они вызывали интерес. Годы спустя мне посчастливилось немного побеседовать о том, о чем мы говорили с Дарреллом. И я такой: "Почему я?" — Потому что, очевидно, это забавно, потому что они заполучили Philip'a и в итоге превратились в гигантского монстра, который бросает вызов жанру… Они стали трэшем. На какое-то время они стали самой популярной командой на радио. Они были и трэшевыми, и пауэр-металлическими, и думовыми. Боже мой, риффы и просто голос Phil'a — это был настоящий конгломерат всего. Они были чудовищнj-круты и, очевидно, крушили стены, надирали задницы и завоевывали славу вместе с ним. Какие бы решения они ни принимали, они были правильные. Очевидно, я был неподходящим парнем, и каким-то образом я понимал это уже тогжа. И вот еще что — меня также пригласили на прослушивание в SKID ROW, и там была дословно та же сюжетная линия. [Гитарист SKID ROW] Snake звонит мне однажды, он звонит мне две недели спустя: "Ты уверен?" Ответ был тот же, что и у в тот раз».



Возвращаясь к вопросу о том, почему он отказался от возможности пройти прослушивание в PANTERA, Jason сказал:



/Вот мой реальный ответ. Когда я покидаю WATCHTOWER и присоединяюсь к DANGEROUS TOYS, многие люди этого не понимают. Было действительно трудно принять решение оставить то, чем я занимался почти десять лет, а затем пойти с ребятами, которых я знал полгода, и записать совершенно новый альбом. Менее чем за год я побывал на аренах и на MTV, но не в таком порядке. Но чего не хватает в этом разговоре, и это звучит эгоистично, хотя, может, и нет, но это было что-то, что приклеилось как банный лист, я просто назову это так, потому что это не было чем-то, чем я сильно дорожил и гордился. У меня была возможность спеть свои песни, потому что в WATCHTOWER они написали тексты. Я написал мелодии. Возможно, у них были композиции, в которых говорилось, где, по их мнению, я должен петь, и что будет похоже на куплет, припев, переход и так далее. Но это мой голос, и это мои мелодии, и именно так звучит песня. И я во многом к этому причастен. Но я не писал тексты песен, так что этой части в моем арсенале навыков не хватало, и мне нужно было наточить этот нож, и это был шанс для меня сделать это. Так что к тому времени, когда SKID ROW предлагали пройти прослушивание — чтобы быть на сто тысяч процентов уверенными — очевидно, что они тоже поступают правильно, и я испытываю безумное уважение к ним и к их решениям, которые они приняли. И, вероятно, сделать это в той ситуации было непросто. Они твердо стоят на своем. Должно быть, нелегко менять вокалиста каждые несколько лет. Но они по-прежнему крутая группа, и их, очевидно, не остановить, и я уважаю это. Но суть в том, что у меня был шанс стать автором песен, так что, когда я говорю это этим ребятам, я все еще работаю над этим прямо здесь, и мне не нужно объяснять вам это в стольких словах. И чтобы дать вам возможность немного поразмыслить, если это вообще уместно, о том, где я нахожусь. Итак, теперь, когда у меня есть свои собственные песни, которые я могу петь, я чувствую себя намного лучше, возможно, даже в качестве запасного вокалиста. И я в значительной степени был запасным вокалистом с тех пор, как во всем разобрался».







+0 -0



просмотров: 133

