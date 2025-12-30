30 дек 2025



Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»



В недавнем интервью Metal Hammer лидер MEGADETH Dave Mustaine пообещал, что они не будут, как другие ветераны рока, типа MÖTLEY CRÜE и SLAYER, которые анонсировали прощальный тур, а после спокойно вернулись и продолжают играть:



«Я так не думаю. Вы же видите, какие разговоры ходят о подобных группах. Вы же знаете, что они никогда не доводят дело до конца и не держат своё слово».



Хотя MEGADETH не планируют выпускать какой-либо студийный альбом после предстоящего одноимённого альбома группы, который должен выйти в январе 2026 года, Dave не исключил возможности выпуска концертного альбома, документирующего финальный тур MEGADETH.



«Послушайте, всё зависит от того, как будут сформулированы заявления. Итак, мы больше не выпускаем студийных альбомов. Означает ли это, что в конце всего этого может появиться концертный альбом? Да, похоже на то».



Что касается того, чем он планирует себя занять после того, как MEGADETH прекратят выступать с концертами, Mustaine сказал:



«Сейчас столько всего ещё происходит, что я не хочу об этом слишком много думать. Я не могу представить, что это закончится прямо сейчас.



Я не думаю, что что-то сильно поменяется. Я считаю, что для всех нас мы всегда будем MEGADETH. Теперь мы всегда будем братьями и лучшими друзьями, и мы всегда будем нести ответственность за создание самой весёлой музыки, которую басисты, гитаристы и барабанщики когда-либо захотят исполнять!»







