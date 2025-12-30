Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 24
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE 17
30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»
|||| 30 дек 2025

Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»



В недавнем интервью Metal Hammer лидер MEGADETH Dave Mustaine пообещал, что они не будут, как другие ветераны рока, типа MÖTLEY CRÜE и SLAYER, которые анонсировали прощальный тур, а после спокойно вернулись и продолжают играть:

«Я так не думаю. Вы же видите, какие разговоры ходят о подобных группах. Вы же знаете, что они никогда не доводят дело до конца и не держат своё слово».

Хотя MEGADETH не планируют выпускать какой-либо студийный альбом после предстоящего одноимённого альбома группы, который должен выйти в январе 2026 года, Dave не исключил возможности выпуска концертного альбома, документирующего финальный тур MEGADETH.

«Послушайте, всё зависит от того, как будут сформулированы заявления. Итак, мы больше не выпускаем студийных альбомов. Означает ли это, что в конце всего этого может появиться концертный альбом? Да, похоже на то».

Что касается того, чем он планирует себя занять после того, как MEGADETH прекратят выступать с концертами, Mustaine сказал:

«Сейчас столько всего ещё происходит, что я не хочу об этом слишком много думать. Я не могу представить, что это закончится прямо сейчас.

Я не думаю, что что-то сильно поменяется. Я считаю, что для всех нас мы всегда будем MEGADETH. Теперь мы всегда будем братьями и лучшими друзьями, и мы всегда будем нести ответственность за создание самой весёлой музыки, которую басисты, гитаристы и барабанщики когда-либо захотят исполнять!»




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 дек 2025
Corpsegrinder04
Чтобы не выглядеть как фуфлыжники из Scorpions и Slayer , можно спокойно Прощальный тур лет на 40 растянуть как Manowar. У тех вроде уже второй десяток прощания пошёл.
30 дек 2025
gravitgroove
Corpsegrinder04, ахаха, да. Manowar, а точнее ДеМайо, могут вообще потом обыграть данное, что это был не прощальный тур самих Manowar для фэнов, а прощание с мало преданными слушателями и изгнание позеров из фэн базы! Достойные же не пропускают ни одного шоу Manowar и во славу истинного метала в виде творчества группы несут с гордо поднятой головой и надменным взглядом пламя настоящего хэви метала!
просмотров: 478

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
