Новости
SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOTÖRHEAD после 'No Sleep 'Til Hammersmith': нафиг брать одно и тоже»



Scott "Wino" Weinrich — голос THE OBSESSED, SAINT VITUS и SPIRIT CARAVAN — в недавнем интервью поговорил о своем отношении к MOTÖRHEAD:

«Вот что мне нравится в MOTÖRHEAD. До того, как я узнал, кто такие MOTÖRHEAD — я никогда в жизни о них не слышал — я был в торговом центре, и я был довольно молод. И я просматривал записи, дошел до раздела на "М" и на глаза попался "On Parole". А на обложке американской версии "On Parole" изображен только Лемми [лидер MOTÖRHEAD], который играет на бас-гитаре. На его бас-гитаре изображен большой мальтийский крест. И я такой: "Ух ты, только посмотрите на этого ублюдка!" Я купил эту пластинку, не глядя, только из-за того, как он выглядел. И мне ничего не понравилось, кроме версии "Iron Horse"/"Born To Lose" — медленной, блюзовой версии "Iron Horse"".

MOTÖRHEAD чем-то похожи на SAINT VITUS. Это больше похоже на чувство. Это и есть чувство. Музыка есть, она свежая, она великолепна. Ранние песни были великолепны. У Филти [бывшего барабанщика MOTÖRHEAD Фила 'Philthy Animal' Тейлора] на какое-то время не сложилось с ритмом, и появился Mikkey Dee. Но, честно говоря, после "No Sleep 'Til Hammersmith" я так ничего и не купил. Я имею в виду, что после этого стало слишком много одного и того же дерьма. На самом деле я не был самым большим поклонником "Фаст" Эдди Кларка (в то время гитариста MOTÖRHEAD), его стиля или его материала. Я считаю, что он был довольно ограничен. И Лемми, в какой-то момент — Лемми был таким крутым и все такое, но в какой-то момент Лемми просто понравился… Я не могу слушать ничего из этого дерьма с "Hellraiser". Моей жене нравится многое из этого дерьма, но я не могу слушать ничего из этого дерьма, чувак. Единственная песня, которая мне нравится из нового материала после "No Sleep"... Ее нет на "Ace Of Spades", но это моя любимая песня MOTÖRHEAD. Это песня "Just ", потому что в ней есть "сила". Две гитары, чувак. Вюрцель [бывший гитарист MOTÖRHEAD] — честно говоря, я считаю, что Вюрцель был лучшим гитаристом, чем Phil Campbell [гитарист MOTÖRHEAD]. Я лично провел некоторое время с Phil Campbell , катался по окрестностям, пытался его подсадить на спиды его и все такое, ловил с ним кайф. И ведь он реально завидовал Вюрцелю, чувак. Это было забавно».




просмотров: 54

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
