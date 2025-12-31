Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 25
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 18
*MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 25
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 18
*MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE 17
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |

|||| сегодня

С Новым Годом!



zoom
Дорогие друзья и поклонники тяжелой музыки!

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пусть этот год станет для каждого из вас мощным рифом, который задаст ритм новым свершениям и победам. Пусть звук гитар и барабанов вдохновляет вас на смелые мечты и помогает преодолевать любые преграды. Желаем вам крепкого здоровья, энергии не меньше, чем у самых яростных соло, и верных друзей, которые поддержат вас в любом приключении по жизни.

Пусть каждый день будет наполнен драйвом, мощью и творчеством, а тяжелая музыка сопровождает вас на пути к новым вершинам. Спасибо, что вы с нами — вместе мы создаём уникальное сообщество, где царит сила и страсть!

С Новым Годом и новыми громкими победами!

ПыСы: про альбомы года будет другая новость, тут только поздравл—алко!




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 дек 2025
Mister
С наступающим лучший сайт о музыке!

Давайте делиться личным ТОП 5 релизов 2025го года:
Epica, Coroner, Dream Theater, Paradox, Dark Angel.
Ещё добавлю EP группы Heal Me, потому что я там барабаны записал
31 дек 2025
Corpsegrinder04
Всех ниферов с новым годом ! Здоровья и счастья.
Топ 5 сексуальных альбомов 2025.
1.Coroner
2.Paradise lost
3. Benediction
4.Destruction
5. Все ремастеры Edge of Sanity.
31 дек 2025
resurgamresponses
С наступающим и Новым Годом!
хорошей музыки!
31 дек 2025
Rocky Wolfsson
С Наступающим всех вас, ребята! Топ 5 вряд ли наскребу, но порадовали в этом году Amorphis и Paradise Lost.
31 дек 2025
Орион
Спасибо за прекрасное поздравление, задающее хороший настрой на 2026 год. Всех с праздниками!
просмотров: 188

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом