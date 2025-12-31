|
С Новым Годом!
Дорогие друзья и поклонники тяжелой музыки!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пусть этот год станет для каждого из вас мощным рифом, который задаст ритм новым свершениям и победам. Пусть звук гитар и барабанов вдохновляет вас на смелые мечты и помогает преодолевать любые преграды. Желаем вам крепкого здоровья, энергии не меньше, чем у самых яростных соло, и верных друзей, которые поддержат вас в любом приключении по жизни.
Пусть каждый день будет наполнен драйвом, мощью и творчеством, а тяжелая музыка сопровождает вас на пути к новым вершинам. Спасибо, что вы с нами — вместе мы создаём уникальное сообщество, где царит сила и страсть!
С Новым Годом и новыми громкими победами!
ПыСы: про альбомы года будет другая новость, тут только поздравл—алко!
Давайте делиться личным ТОП 5 релизов 2025го года:
Epica, Coroner, Dream Theater, Paradox, Dark Angel.
Ещё добавлю EP группы Heal Me, потому что я там барабаны записал
Топ 5 сексуальных альбомов 2025.
1.Coroner
2.Paradise lost
3. Benediction
4.Destruction
5. Все ремастеры Edge of Sanity.
хорошей музыки!