Вокалист ALTER BRIDGE об искусственном интеллекте



MYLES KENNEDY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он относится к использованию искусственного интеллекта для создания музыки:



«Это хрень. Мне это не нравится. Тот факт, что у нас только что появилась кантри-песня номер один, созданная исключительно искусственным интеллектом, вызывает у меня опасение. И я не уверен, что-то приведет к чему-то хорошему.



Это интересно, потому что я чувствую, что существует также движение, связанное с искусством...… Есть группа людей, которые хотят поддержать то, что, как они знают, создано людьми. Так что, возможно, это будет не очень круто, если люди узнают, что ты во всем полагаешься на ИИ. Но посмотрим, чем это закончится. Любопытно… В конце концов, все, что он делает, — это просматривает Интернет в поисках контента. Поэтому я всегда говорю себе, что технически в этом участвует человек, потому что все это основано на человеческом труде. Но, да, я не знаю. Мне многое в этом не нравится. Мне не нравятся эти маленькие видеоролики, созданные искусственным интеллектом, в которых люди могут взять — они могут взять вас или они могут взять меня — и заставить нас сказать то, чего мы на самом деле не говорили. Это становится своего рода проблемой, когда людей обманывают, заставляя поверить, что я обращаюсь к людям, а это не так. Это безумие. Это сумасшедший мир.



Вот почему я больше не пользуюсь социальными сетями, потому что я просто ловлю себя на том, что прокручиваю страницы и думаю: "Насколько все это на самом деле реально? Я даже не знаю, на что я больше смотрю. Так что я, типа, удаляюсь. Мне нормально и без них.



На самом деле, я считаю, все дело лишь в том, как мы все будем это использовать. Вопрос для нас, людей, заключается в том, собираетесь ли вы использовать искусственный интеллект, чтобы… Например, представь, что ты студент. И он собирается использовать искусственный интеллект для написания курсовой работы. И ты не приносишь себе никакой пользы, потому что произойдет вот что.…



Человеческий мозг подобен мышце, и если его не использовать, он атрофируется и превратится в кашу. Итак, идея вовлечения и работы над чем-то, а также просто чувство выполненного долга. Мне это нравится. Мне нравится что-то делать, а потом испытывать это чувство, когда ты заканчиваешь. Если мы хотим изменить самих себя, то, я думаю, так тому и быть. Но я не хочу изменять себе».







