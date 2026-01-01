сегодня



Участники TESLA, WHITESNAKE и WINGER выступили с JOHN CORABI



Видео с выступления JOHN CORABI, которое проходило как "John Corabi & Friends" в Basement East, Nashville, Tennessee и в котором также принимали участие Michael Devin (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE), Paul Taylor (WINGER), Jeremy Asbrock (ACE FREHLEY), Troy Luccketta (TESLA) и Marti Frederiksen (STEVEN TYLER), доступно для просмотра ниже.











+0 -0



просмотров: 141

