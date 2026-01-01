Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
John Corabi

12 янв 2026 : 		 Участники TESLA, WHITESNAKE и WINGER выступили с JOHN CORABI

16 дек 2025 : 		 Новое видео JOHN CORABI

29 авг 2025 : 		 JOHN CORABI: «Новый альбом очень эклектичный»

24 июл 2025 : 		 JOHN CORABI нашел лейбл

14 июл 2025 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

18 май 2025 : 		 JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

11 апр 2025 : 		 JOHN CORABI думает о сольном альбоме

30 дек 2024 : 		 JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»

25 дек 2024 : 		 JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE

18 июн 2024 : 		 JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE

2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify
Участники TESLA, WHITESNAKE и WINGER выступили с JOHN CORABI



Видео с выступления JOHN CORABI, которое проходило как "John Corabi & Friends" в Basement East, Nashville, Tennessee и в котором также принимали участие Michael Devin (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE), Paul Taylor (WINGER), Jeremy Asbrock (ACE FREHLEY), Troy Luccketta (TESLA) и Marti Frederiksen (STEVEN TYLER), доступно для просмотра ниже.






просмотров: 141

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
