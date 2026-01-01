Басист SABATON: «Да, мы многое делаем сами»

29 июл 2024 :
SABATON о Heroes
4 июн 2024 :
SABATON объявили свой месяц гордости
30 май 2024 :
Концертный фильм SABATON выйдет осенью
19 май 2024 :
SABATON отмечают юбилей Heroes
15 апр 2024 :
Новая веха SABATON
14 апр 2024 :
Новый релиз SABATON
6 апр 2024 :
SABATON о четвертом альбоме
13 мар 2024 :
Новое золото SABATON
10 мар 2024 :
THOBBE ENGLUND: «Однажды я зашел не в ту дверь»
4 мар 2024 :
SABATON о Metalizer
18 фев 2024 :
Видео с текстом от SABATON
14 фев 2024 :
SABATON о втором альбоме
10 фев 2024 :
Как появился стиль SABATON
9 фев 2024 :
SABATON нашли гитариста
7 фев 2024 :
SABATON о Attero Dominatus
30 янв 2024 :
SABATON о Primo Victoria
26 янв 2024 :
SABATON могут и в туалете!
22 янв 2024 :
TOMMY JOHANSSON больше не в SABATON
15 янв 2024 :
Гитарист SABATON исполняет хит Robert Tepper
6 янв 2024 :
Первая часть металлической феерии SABATON
25 дек 2023 :
SABATON готовы к записи
24 дек 2023 :
"Ave Maria" от гитариста SABATON
11 дек 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит BLINK-182
27 ноя 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF
20 ноя 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES
16 ноя 2023 :
SABATON отправятся в студию в начале года
13 ноя 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES
9 ноя 2023 :
Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»
4 ноя 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN
29 окт 2023 :
"This Is Halloween" от гитариста SABATON
22 окт 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA
9 окт 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE
8 окт 2023 :
Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура
2 окт 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION
25 сен 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander
19 сен 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME
11 сен 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO
5 сен 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE
28 авг 2023 :
Новое видео от гитариста SABATON
23 авг 2023 :
SABATON думают о новом
21 авг 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN
26 июн 2023 :
Новое видео от гитариста SABATON
19 июн 2023 :
Новый ЕР от гитариста SABATON
12 июн 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE
29 май 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS
23 май 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит ABBA
14 май 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE
7 май 2023 :
Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит
28 апр 2023 :
Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN
24 апр 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит ABBA
21 апр 2023 :
Видео с текстом от SABATON
14 апр 2023 :
Новое видео SABATON
12 апр 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a
10 апр 2023 :
Как SABATON выживают в современном мире
4 апр 2023 :
Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE
2 апр 2023 :
Профессиональное видео полного выступления SABATON
27 мар 2023 :
Гитарист SABATON исполняет JOHN'a FARNHAM'a
21 мар 2023 :
Гитарист SABATON исполняет TOTO
14 мар 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит ABBA
9 мар 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE
27 фев 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит BLACK SABBATH
27 фев 2023 :
Видео с текстом от SABATON
20 фев 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE
19 фев 2023 :
Видео с текстом от SABATON
14 фев 2023 :
Видео с текстом от SABATON
13 фев 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит TNT
9 фев 2023 :
Видео с текстом от SABATON
8 фев 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит SURVIVOR
20 янв 2023 :
Видео с текстом от SABATON
19 янв 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит AC/DC
13 янв 2023 :
SABATON — новая жертва культуры отмены?
10 янв 2023 :
Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER
27 дек 2022 :
Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»
19 дек 2022 :
Новое видео SABATON
7 дек 2022 :
Гитарист SABATON исполняет рождественские темы
7 дек 2022 :
Видео с текстом от SABATON
1 дек 2022 :
Видео с текстом от SABATON
29 ноя 2022 :
Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT
21 ноя 2022 :
Гитарист SABATON исполняет CHICAGO
15 ноя 2022 :
Видео с текстом от SABATON
15 ноя 2022 :
Гитарист SABATON исполняет SKID ROW
10 ноя 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER
8 ноя 2022 :
Видео с текстом от SABATON
8 ноя 2022 :
Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура
1 ноя 2022 :
Видео с текстом от SABATON
24 окт 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона
21 окт 2022 :
Рассказ о туре SABATON
19 окт 2022 :
Рассказ о туре SABATON
18 окт 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER
11 окт 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS
7 окт 2022 :
Рассказ о туре SABATON
3 окт 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS
30 сен 2022 :
Новая песня SABATON
25 сен 2022 :
SABATON замораживают свой фестиваль
23 сен 2022 :
Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?
22 сен 2022 :
SABATON выпустят фильм
20 сен 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN
12 сен 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит BLONDIE
23 авг 2022 :
Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY
16 авг 2022 :
SABATON в стиле Диснея
9 авг 2022 :
Гитарист SABATON исполняет материал Элтона Джона
8 авг 2022 :
Анимационное видео от SABATON
2 авг 2022 :
Гитарист SABATON исполняет "Phantom Of The Opera"
4 июл 2022 :
Гитарист SABATON исполняет тему из Рокки
22 июн 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN
13 июн 2022 :
Гитарист SABATON исполняет GIANT
7 июн 2022 :
Гитарист SABATON исполняет HELLOWEEN
25 май 2022 :
SABATON в стиле Дискнея
19 май 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит THIN LIZZY
15 май 2022 :
Вокалист SABATON: «Мы никого не призываем голосовать или делать выбор»
10 май 2022 :
Новое видео от гитариста SABATON
27 апр 2022 :
Гитарист SABATON исполняет хит SIMON & GARFUNKEL
18 апр 2022 :
THOBBE ENGLUND присоединился к SABATON
4 апр 2022 :
Вокалист SABATON: «Мы и сами с усами!»
22 мар 2022 :
Вскрытие от SABATON
21 мар 2022 :
Успехи в чарте SABATON
7 мар 2022 :
Новое видео SABATON
4 мар 2022 :
Видео с текстом от SABATON
2 мар 2022 :
Видео с текстом от SABATON
28 фев 2022 :
Видео с текстом от SABATON
22 фев 2022 :
Видео с текстом от SABATON
22 фев 2022 :
SABATON в стиле Диснея
18 фев 2022 :
Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми
17 фев 2022 :
Видео с текстом от SABATON
12 фев 2022 :
Новое видео SABATON
11 фев 2022 :
Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»
10 фев 2022 :
SABATON в стиле Диснея
9 фев 2022 :
Видео с текстом от SABATON
6 фев 2022 :
Видео с текстом от SABATON
1 фев 2022 :
SABATON в стиле Диснея
31 янв 2022 :
Видео с текстом от SABATON
24 янв 2022 :
Видео с текстом от SABATON
11 янв 2022 :
Видео с текстом от SABATON
7 янв 2022 :
Новое видео SABATON
30 дек 2021 :
Вокалист SABATON обещает сюрпризы
16 дек 2021 :
Вокалист SABATON — о турах в пандемию
14 дек 2021 :
Новое видео SABATON
2 дек 2021 :
Концертное видео SABATON
25 ноя 2021 :
Концертное видео SABATON
22 ноя 2021 :
Концертное видео SABATON
19 ноя 2021 :
Видео с текстом от SABATON
12 ноя 2021 :
Рассказ о бокс-сете SABATON
11 ноя 2021 :
Концертное видео SABATON
9 ноя 2021 :
Концертный релиз SABATON выйдет осенью
29 окт 2021 :
Новое видео SABATON
17 окт 2021 :
Настольная игра от SABATON
4 окт 2021 :
Новый альбом SABATON выйдет весной
24 сен 2021 :
SABATON сотрудничают с Yarnhub
19 сен 2021 :
Видео с текстом от SABATON
15 сен 2021 :
Лидер SABATON — о том, почему сам управляет делами группы
7 сен 2021 :
Налоговая не дремлет в отношении SABATON!
26 авг 2021 :
Новое видео SABATON
16 авг 2021 :
Анонс нового альбома SABATON
26 июл 2021 :
Видео с выступления SABATON
16 июл 2021 :
Кавер-версия MANOWAR от SABATON
14 июл 2021 :
Профессиональное видео с выступления SABATON
18 май 2021 :
Видео с текстом от SABATON
11 май 2021 :
Новое видео SABATON
7 май 2021 :
Кавер-версия RADIO TAPOK от SABATON
4 май 2021 :
SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK
19 апр 2021 :
Видео с текстом от SABATON
9 апр 2021 :
Новое видео SABATON
9 апр 2021 :
Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии
25 мар 2021 :
SABATON исполнили новый сингл
26 фев 2021 :
Новое видео SABATON
11 фев 2021 :
Новый сингл SABATON выйдет зимой
9 фев 2021 :
Видео с выступления SABATON
2 фев 2021 :
Видео с выступления SABATON
31 дек 2020 :
Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a
25 дек 2020 :
SABATON готовы к записи
24 дек 2020 :
Тизер нового трека SABATON
22 дек 2020 :
Новое видео SABATON
27 ноя 2020 :
24 дня Рождества от SABATON
11 ноя 2020 :
Видео с текстом от SABATON
30 окт 2020 :
Видео на историческом канале SABATON
19 окт 2020 :
SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE
9 окт 2020 :
Новое видео SABATON
16 сен 2020 :
Новое видео SABATON
7 авг 2020 :
Новое видео SABATON
3 авг 2020 :
Видео полного выступления SABATON
3 авг 2020 :
Концертное видео SABATON
17 июл 2020 :
Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут
11 июл 2020 :
Колыбельные от SABATON
30 июн 2020 :
Концертное видео SABATON
28 июн 2020 :
SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур
27 июн 2020 :
Новое видео SABATON
15 июн 2020 :
Концертное видео SABATON
8 июн 2020 :
Концертное видео SABATON
2 июн 2020 :
Концертное видео SABATON
8 май 2020 :
Концертное видео SABATON
7 май 2020 :
SABATON сегодня в прямом эфире Вконтакте
19 мар 2020 :
SABATON отменили российский тур
10 мар 2020 :
Видео с текстом от SABATON
3 мар 2020 :
Вокалист SABATON об ассоциировании группы с нацизмом
1 мар 2020 :
Видео с текстом от SABATON
15 фев 2020 :
Видео с текстом от SABATON
30 янв 2020 :
Концерты SABATON переносят на новые площадки
10 янв 2020 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
3 янв 2020 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
26 дек 2019 :
До "Primo Victoria" мы как SABATON не нашли своего лица
23 дек 2019 :
Новое видео SABATON
6 дек 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
26 ноя 2019 :
Видео с выступления SABATON и APOCALYPTICA
22 ноя 2019 :
Новое видео SABATON/ APOCALYPTICA
15 ноя 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
12 ноя 2019 :
Видео с текстом от SABATON
4 окт 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
27 сен 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
20 сен 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
17 сен 2019 :
Видео с текстом от SABATON
13 сен 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
12 сен 2019 :
Рассказ о выступлении SABATON на Reload Festival 2019
3 сен 2019 :
SABATON попали в аварию
30 авг 2019 :
Видео с выступления SABATON
28 авг 2019 :
Басист SABATON заявил, что группа не пропагандирует войну: «Это не о ней, это история»
23 авг 2019 :
Видео с выступления SABATON
17 авг 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
10 авг 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
2 авг 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
23 июл 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
22 июл 2019 :
Видео с текстом от SABATON
12 июл 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
2 июл 2019 :
Новый эпизод на историческом канале SABATON
1 июл 2019 :
Новое видео SABATON
21 июн 2019 :
Видео с исторического канала SABATON про Гитлера
10 июн 2019 :
SLIPKNOT и SABATON станут хэдлайнерами фестиваля в Польше
7 июн 2019 :
Видео с исторического канала SABATON
31 май 2019 :
Видео с исторического канала SABATON
3 май 2019 :
Новое видео SABATON
2 май 2019 :
Кавер-версия SABATON от APOCALYPTICA
2 май 2019 :
SABATON представляют "History Channel Edition" нового альбома
23 апр 2019 :
Новое видео SABATON
20 апр 2019 :
Трек-лист нового альбома SABATON
19 апр 2019 :
Новый эпизод с исторического канала SABATON
3 апр 2019 :
Новый альбом SABATON выйдет в июле
8 мар 2019 :
SABATON об обороне Белграда
23 фев 2019 :
SABATON о Курской битве
31 дек 2018 :
SABATON в студии
29 ноя 2018 :
Трейлер переиздания SABATON
30 сен 2018 :
Переиздание SABATON выйдет осенью
25 июл 2018 :
Видео с текстом от SABATON
13 июл 2018 :
Свинг-версия песни SABATON
9 июл 2018 :
Видео с текстом от SABATON
18 мар 2018 :
Кавер-версия MANOWAR от SABATON
13 мар 2018 :
Видео с финального шоу американского тура SABATON
8 мар 2018 :
Видео полного выступления SABATON
28 фев 2018 :
Видео полного выступления SABATON
26 янв 2018 :
Новое видео SABATON
28 дек 2017 :
Рассказ о первом выступлении SABATON в Турции
30 окт 2017 :
SABATON и KREATOR поедут в совместный тур
16 авг 2017 :
Новое видео SABATON
7 авг 2017 :
Тизер нового проекта SABATON
27 июн 2017 :
SABATON отвечают на вопросы
13 июн 2017 :
SABATON объединились с WORLD OF TANKS
26 апр 2017 :
Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально
23 апр 2017 :
Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON
30 мар 2017 :
SABATON получили золото и платину
28 фев 2017 :
Барабанщик SABATON временно выйдет из состава группы
18 фев 2017 :
Бывший гитарист SABATON выпускает сольный альбом
26 янв 2017 :
HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor
16 окт 2016 :
SABATON выпустили новый сингл
16 сен 2016 :
Видео с текстом от SABATON
30 авг 2016 :
Успехи в чартах SABATON
25 авг 2016 :
SABATON нашли гитариста
12 авг 2016 :
Видео с текстом от SABATON
8 авг 2016 :
Вокалист SABATON об уходе гитариста
6 авг 2016 :
Концертное видео SABATON
26 июл 2016 :
Из SABATON ушёл гитарист
25 июл 2016 :
Трейлер нового альбома SABATON
15 июл 2016 :
Видео с текстом от SABATON
12 июл 2016 :
Трейлер нового альбома SABATON
5 июл 2016 :
Трейлер нового альбома SABATON
27 июн 2016 :
Трейлер нового альбома SABATON
13 июн 2016 :
SABATON представили публике новую песню
10 июн 2016 :
Видео с текстом от SABATON
29 апр 2016 :
Обложка и название нового альбома SABATON
10 апр 2016 :
Вокалист SABATON сравнил выборы в США с цирком
5 апр 2016 :
SABATON работают над концепцией нового альбома
31 мар 2016 :
Вокалист SABATON: "То, что ты хороший музыкант, еще не делает тебя хорошим автором"
18 мар 2016 :
SABATON отправятся в студию в апреле
26 фев 2016 :
Фрагмент нового DVD SABATON
9 фев 2016 :
Фрагмент нового DVD SABATON
15 янв 2016 :
Фрагмент нового DVD SABATON
29 дек 2015 :
Лучшее из круиза SABATON
10 дек 2015 :
Концертный релиз SABATON выйдет в марте
8 ноя 2015 :
Концертное видео SABATON
21 сен 2015 :
Вокалист SABATON проспорил коллегам и должен пройти пешком до следующего выступления
16 авг 2015 :
Вокалист SABATON не хочет петь о "пиве, сексе и драконах"
2 авг 2015 :
Видео полного выступления SABATON
18 июл 2015 :
SABATON снимут выступление для DVD/Blu-Ray
18 июн 2015 :
SABATON с оркестром
27 май 2015 :
У SABATON отличные идеи для нового альбома
17 май 2015 :
Оркестр бразильской армии исполняет SABATON
13 май 2015 :
SABATON запустили собственную радиостанцию
23 апр 2015 :
Гитарист SABATON выпускает сольную работу
9 апр 2015 :
Рассказ о делюкс-издании SABATON
10 мар 2015 :
Делюкс-издание нового альбома SABATON
15 дек 2014 :
Видео с выступления SABATON
1 дек 2014 :
SABATON открыли тур
28 ноя 2014 :
Лучшие моменты круиза SABATON
11 ноя 2014 :
Видео с выступления SABATON
15 окт 2014 :
Видео с текстом от SABATON
6 июн 2014 :
Два дня с SABATON
14 май 2014 :
Новое видео SABATON
2 май 2014 :
Видео с текстом от SABATON
18 апр 2014 :
Видео с выступления SABATON
11 апр 2014 :
Трейлер нового альбома SABATON
28 мар 2014 :
Видео с текстом от SABATON
22 мар 2014 :
Трейлер нового альбома SABATON
16 мар 2014 :
SABATON записали кавер-версии METALLICA, BATTLE BEAST, RAUBTIER
6 мар 2014 :
Трейлер нового альбома SABATON
5 мар 2014 :
SABATON выступили в тренажерном зале: видео
21 фев 2014 :
Трек-лист нового альбома SABATON
1 фев 2014 :
SABATON выступили в тренажерном зале
11 янв 2014 :
Еще одна новая обложка SABATON
9 янв 2014 :
Обложка нового альбома SABATON
4 янв 2014 :
SABATON начали запись
3 дек 2013 :
Рассказ о круизе SABATON
27 ноя 2013 :
Бывший барабанщик SABATON о своем уходе
22 ноя 2013 :
SABATON отыграли первое шоу с новым барабанщиком
21 сен 2013 :
Трейлер нового DVD SABATON
16 сен 2013 :
Фрагмент нового DVD SABATON
22 авг 2013 :
Профессиональное видео c выступления SABATON
21 авг 2013 :
Фрагмент нового DVD SABATON
15 авг 2013 :
SABATON не пускают в Россию?
31 июл 2013 :
Обложка и трек-лист нового релиза SABATON
25 июл 2013 :
Закулисные съемки с выступления SABATON в Москве
23 июл 2013 :
DVD/Blu-Ray SABATON выйдет в сентябре
23 июл 2013 :
Закулисные съемки с выступления SABATON в Санкт-Петербурге
20 июл 2013 :
Закулисные съемки с выступления SABATON в Швеции
25 мар 2013 :
Басист SABATON о новом DVD
29 дек 2012 :
Профессиональное видео c выступления SABATON
16 дек 2012 :
Последний альбом SABATON выйдет на виниле
7 дек 2012 :
Басист SABATON: "бывшие участники ушли из-за потери мотивации"
18 ноя 2012 :
Видео с выступления SABATON
27 окт 2012 :
Акустика от SABATON
24 окт 2012 :
Лондонское шоу SABATON будет снято для DVD
10 сен 2012 :
Первый репортаж SABATON о туре 'Swedish Empire Tour'
8 сен 2012 :
Профессиональное видео всего выступления SABATON
6 авг 2012 :
Видео с выступления SABATON
15 июл 2012 :
Видео полного концерта SABATON
6 июл 2012 :
'Swedish Empire' от SABATON
19 июн 2012 :
Видео с выступления SABATON на фестивале METALTOWN
22 май 2012 :
Концертное видео из тура по США от SABATON
10 май 2012 :
Видео с текстом от SABATON
10 май 2012 :
Новая песня SABATON
18 апр 2012 :
SABATON выступили в новом составе
6 апр 2012 :
Официальное видео с текстом от SABATON
4 апр 2012 :
Новая песня SABATON
2 апр 2012 :
SABATON объявили новый состав
31 мар 2012 :
SABATON подтвердили смену состава
26 мар 2012 :
В SABATON грядет смена состава?
6 мар 2012 :
Новый альбом SABATON будет на шведском и английском
16 фев 2012 :
Детали нового альбома SABATON
4 янв 2012 :
Видео с записи альбома SABATON
2 янв 2012 :
Новый альбом SABATON выйдет в мае
20 авг 2011 :
Рабочее название нового альбома SABATON
23 июл 2011 :
SABATON выступили вместе с UDO
18 июн 2011 :
Трек-лист концертного релиза SABATON
11 июн 2011 :
SABATON выпустят концертный альбом в августе
25 май 2011 :
Новое видео SABATON
20 мар 2011 :
Барабанщик SABATON вынужден пропустить тур
11 янв 2011 :
Басист DRAGONFORCE поедет в тур с SABATON
3 сен 2010 :
Бэк-каталог SABATON будет переиздан
4 авг 2010 :
Новое видео SABATON
26 июл 2010 :
SABATON сняли очередное видео
17 июн 2010 :
Видео SABATON с фестиваля Sweden Rock
15 май 2010 :
Новый альбом SABATON доступен для прослушивания
13 май 2010 :
Новая песня SABATON
21 апр 2010 :
Новая песня SABATON
25 мар 2010 :
Новый трек SABATON доступен для прослушивания
24 дек 2009 :
Обложка и название нового альбома SABATON
22 ноя 2009 :
SABATON подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
24 фев 2009 :
Новое видео SABATON
7 июн 2008 :
SABATON : видео "Cliffs of Gallipoli" в сети
23 май 2008 :
Полная версия нового альбома SABATON в сети
12 май 2008 :
Новая песня от SABATON
23 мар 2008 :
Обложка нового альбома SABATON
4 янв 2008 :
SABATON отправляются в студию
9 янв 2007 :
Дебютный альбом SABATON наконец-то увидит свет
