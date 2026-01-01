сегодня



Басист SABATON: «Да, мы многое делаем сами»



Pär Sundström в недавнем интервью поговорил о том, почему группа по-прежнему сама управляет делами коллектива несмотря на огромную долю работ:



«Когда у группы, в конце концов, стало немного лучше получаться то, что мы делали, я, думаю, осознал заложенный в этом потенциал и начал относиться к этому не просто как к пустяку, а как к чему-то важному, не особо разбираясь в том, что происходит, честно говоря. Но по мере того, как я этим занимался, я учился. Итак, первое, что нужно сделать, — это научиться играть песню, но как только ты это поймешь, ты должен уметь исполнять ее перед людьми. И тогда нужно придумать, как позвонить организатору мероприятия, или в клуб, или куда-то еще, и убедить их, что им нужно, чтобы мы там выступили. А затем нужно сделать афишу. Затем мне нужно было изучить графический дизайн, а затем мне нужно было сделать что-то еще и еще. И со временем все растет по мере того, как мы учимся, учимся, учимся, учимся, учимся, учимся все больше и больше, и приобретаем различные небольшие навыки, от бухгалтерского учета до юриспруденции, и в конечном итоге это все росло и росло. И сегодня SABATON — это довольно большое явление. Я все еще занимаюсь управлением. Я не сказал бы, что это было сделано намеренно с самого начала, но я нахожу процесс интересным.



Я доволен тем, что представляет собой SABATON как группа. Я имею в виду, что мы во многом все делаем сами, и для большинства вызовов мы сами находим решения. И с нами никто не советовался, не учил нас, как что-то делать; мы просто делали то, что, по нашему мнению, должно было получиться. С годами группа расширилась и стала заниматься многими другими аспектами, пока не стала такой, какой мы являемся сегодня. И у нас есть свой собственный фестиваль, свой собственный круиз, своя радиостанция, свой собственный журнал. И мы полностью контролируем нашу продукцию. Так что мы много чего сделали, и мы также решаем вопросы концертов, занимаемся маркетингом и тому подобными вещами. Так что, да, мы делаем многое сами».



После того, как интервьюер отметил, что SABATON потребовалось много времени, чтобы достичь этого результата, вложив много самоотдачи и упорного труда в создание бренда, Pär согласился с ним:



«Да. И я счастлив. Я к тому, что SABATON медленно, очень медленно рос. Есть много людей, которые до сих пор открывают для себя SABATON и думают: "О, вы молодая группа". А некоторые люди [думают]: "Боже мой, должно быть, это произошло так быстро". Но это происходило медленно и постепенно. Мы выступали практически на любых площадках, от самых маленьких, рассчитанных на пять человек, до тех, где мы находимся сейчас. К примеру следующее наше выступление состоится на арене вместимостью 17 с половиной тысяч человек, это будет началом нашего тура — а там аншлаг, а затем так продолжится в том же духе по всей Европе. Но в том же городе мы играли 20 лет назад, да, для горстки людей [смеется]. А потом мы играли в зале побольше, в следующий раз в еще большем и так далее. Это был долгий путь, и мы многому научились за это время. И я очень рад тому, какой стала группа, потому что нам не так уж много кого нужно благодарить за то, что мы есть. Мы создали все сами. Мы не получали больших наград или хитов на радио, и мы не получали ничего подобного, так что все это благодаря медленным, упорным гастролям и постоянной работе. Это заставляет меня очень гордиться тем, чего мы достигли и в каком положении мы находимся. Каждый вечер, когда я смотрю на толпу, я чувствую: "Да, ничего себе". Это было долгое путешествие, но я ни о чем не жалею. Я очень рад этому и желаю, чтобы у кого-нибудь был подобный [опыт], хотя некоторые люди, возможно, были бы рады, что это происходит чуть быстрее, чем за 25 лет. Прошло много времени, прежде чем мы смогли оплачивать наши счета и тому подобное. Так что, конечно, временами было нелегко, но я думаю, что все это — часть пути, который помог нам и заставляет нас гордиться тем, кем мы являемся сегодня!»







+0 -0



просмотров: 108

