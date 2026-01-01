×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
С Новым Годом!
42
Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом...
37
SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT...
29
Новое видео HYPOCRISY
26
Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!»
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
С Новым Годом!
42
Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом...
37
SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT...
29
Новое видео HYPOCRISY
26
Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!»
26
все новости группы
Asinhell
Дания
Death Metal
https://asinhell.bandcamp.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/asinhellmusic/
6 янв 2026
:
ASINHELL работают над новой музыкой
30 сен 2024
:
Новое видео ASINHELL
5 сен 2024
:
ASINHELL закрыли тур
17 июн 2024
:
Видео с выступления ASINHELL
3 июн 2024
:
ASINHELL дебютировали на сцене
23 апр 2024
:
Новое видео ASINHELL
29 сен 2023
:
Новое видео ASINHELL
29 сен 2023
:
Новый альбом ASINHELL доступен для прослушивания
8 сен 2023
:
Видео с текстом от ASINHELL
18 авг 2023
:
Видео с текстом от ASINHELL
31 июл 2023
:
MICHAEL POULSEN о том, как докатился до ASINHELL
28 июл 2023
:
Новое видео ASINHELL
2 июл 2023
:
Вокалист VOLBEAT основал дэт-проект ASINHELL
сегодня
ASINHELL работают над новой музыкой
Группа ASINHELL, в состав которой входят Michael Poulsen, Marc Grewe (INSIDIOUS DISEASE, ex-MORGOTH) и Morten Toft Hansen (RAUNCHY), работает над материалом нового альбома, который планируется записать "в этом году".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 127
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет