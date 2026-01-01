Arts
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 37
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 26
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
Asinhell

6 янв 2026 : 		 ASINHELL работают над новой музыкой

30 сен 2024 : 		 Новое видео ASINHELL

5 сен 2024 : 		 ASINHELL закрыли тур

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления ASINHELL

3 июн 2024 : 		 ASINHELL дебютировали на сцене

23 апр 2024 : 		 Новое видео ASINHELL

29 сен 2023 : 		 Новое видео ASINHELL

29 сен 2023 : 		 Новый альбом ASINHELL доступен для прослушивания

8 сен 2023 : 		 Видео с текстом от ASINHELL

18 авг 2023 : 		 Видео с текстом от ASINHELL

31 июл 2023 : 		 MICHAEL POULSEN о том, как докатился до ASINHELL

28 июл 2023 : 		 Новое видео ASINHELL

2 июл 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT основал дэт-проект ASINHELL
ASINHELL работают над новой музыкой



Группа ASINHELL, в состав которой входят Michael Poulsen, Marc Grewe (INSIDIOUS DISEASE, ex-MORGOTH) и Morten Toft Hansen (RAUNCHY), работает над материалом нового альбома, который планируется записать "в этом году".






просмотров: 127

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
