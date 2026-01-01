Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 41
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 41
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
[= ||| все новости группы



*

Sum 41

*



23 янв 2026 : 		 Вокалист SUM 41: «Ощущаю себя лет на восемь моложе!»

18 ноя 2025 : 		 DERYCK WHIBLEY: «Хочу устроить акустический тур с песнями SUM 41»

2 апр 2025 : 		 Последнее видео SUM 41

20 дек 2024 : 		 Вокалист SUM 41: «Я только сейчас понял, что скоро всё»

29 ноя 2024 : 		 SUM 41 введут в КЗС

30 апр 2024 : 		 Вокалист SUM 41 десять лет не берет в рот крепкого

19 апр 2024 : 		 Вокалист SUM 41 о конце группы: «Настал момент»

26 фев 2024 : 		 Новое видео SUM 41

11 фев 2024 : 		 SUM 41 в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 дек 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUM 41

30 ноя 2023 : 		 DERYCK WHIBLEY об уходе SUM 41 на покой

1 ноя 2023 : 		 Новый альбом SUM 41 выйдет весной

28 сен 2023 : 		 Новое видео SUM 41

19 сен 2023 : 		 Вокалист SUM 41 попал в больницу

15 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUM 41

9 май 2023 : 		 SUM 41 всё

25 мар 2022 : 		 SUM 41 выпустят двойной альбом

1 июн 2021 : 		 SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok

27 май 2020 : 		 SUM 41 выпустили сборник би-сайдов

21 янв 2020 : 		 SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва

21 янв 2020 : 		 SUM 41 исполнили песни METALLICA

9 июл 2019 : 		 Новое видео SUM 41

30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
| - |

|||| сегодня

Вокалист SUM 41: «Ощущаю себя лет на восемь моложе!»



zoom
DERYCK WHIBLEY опубликовал следующее сообщение:

«Очень хорошо задокументировано, что 12 лет назад я был в очень тяжелом состоянии. На больничной койке я умирал от печеночной недостаточности. Некоторые люди могут удивиться тому, насколько хорошо мне удалось изменить свою жизнь и здоровье к лучшему.

Я буду первым, кто признает, что увернулся от пули. Я вышел из всего этого совершенно невредимым — без каких-либо серьезных повреждений. Отчасти потому, что в то время я был относительно молод, а отчасти потому, что человеческое тело — удивительная машина.

На самом деле мне помогло то, что мои органы отключились — это был механизм самозащиты. Все остановилось до того, как что-либо могло быть повреждено. И, как мы все узнали на уроке биологии в 9-м классе, печень — один из немногих органов, способных полностью восстанавливаться. У меня есть — и даже немного.

С этого года я с гордостью могу сказать, что благодаря большой работе и серьезным изменениям в образе жизни мое тело стало функционировать почти на 8 лет моложе моего фактического возраста. И в 2026 году я планирую изменить те немногие вещи, которые мешают мне стать моложе на целое десятилетие!

Я не пытаюсь заниматься никаким "биохакингом", просто практикую здоровую дисциплину и последовательность.

Суть всего этого в том, что все возможно, черт возьми. Просто будьте настойчивы!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 112

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом