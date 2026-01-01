сегодня



Вокалист SUM 41: «Ощущаю себя лет на восемь моложе!»



DERYCK WHIBLEY опубликовал следующее сообщение:



«Очень хорошо задокументировано, что 12 лет назад я был в очень тяжелом состоянии. На больничной койке я умирал от печеночной недостаточности. Некоторые люди могут удивиться тому, насколько хорошо мне удалось изменить свою жизнь и здоровье к лучшему.



Я буду первым, кто признает, что увернулся от пули. Я вышел из всего этого совершенно невредимым — без каких-либо серьезных повреждений. Отчасти потому, что в то время я был относительно молод, а отчасти потому, что человеческое тело — удивительная машина.



На самом деле мне помогло то, что мои органы отключились — это был механизм самозащиты. Все остановилось до того, как что-либо могло быть повреждено. И, как мы все узнали на уроке биологии в 9-м классе, печень — один из немногих органов, способных полностью восстанавливаться. У меня есть — и даже немного.



С этого года я с гордостью могу сказать, что благодаря большой работе и серьезным изменениям в образе жизни мое тело стало функционировать почти на 8 лет моложе моего фактического возраста. И в 2026 году я планирую изменить те немногие вещи, которые мешают мне стать моложе на целое десятилетие!



Я не пытаюсь заниматься никаким "биохакингом", просто практикую здоровую дисциплину и последовательность.



Суть всего этого в том, что все возможно, черт возьми. Просто будьте настойчивы!»











