сегодня



MARTY FRIEDMAN: «Я многому научился у классики»



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью ответил на вопрос, интересна ли ему классическая музыка:



«О да, постоянно. Я по-прежнему ее играю и очень многому учусь».



На вопрос о том, могут ли неклассические музыканты, чему-то научиться исполняя классическую музыку и наоборот, Marty ответил:



«Что ж, у вас должен быть какой-то интерес к этому, иначе нет смысла этому учиться. Я никогда не стану настоящим классическим музыкантом, но я многому научился у классической музыки и исполнял классическую музыку как солист со многими крупными оркестрами, что является честью, и для этого требуется очень много работы, но это совершенно другой стиль жизни — заниматься этим по-настоящему на сцене. ежедневно. Например, я выступаю как на концерте — может быть, самым последним был большой концерт [Антонина] Дворжака, и я просто играл 25 минут без остановки. И это очень странно, все реплики отличаются от того, что звучит в рок-группе, и для этого потребовалось много репетиций и занятий с другим подходом. Так что я многому научился, я проделывал это несколько раз. И это всегда... ты начинаешь нервничать, потому что играл в рок-группе с детства. И я люблю это делать больше всего на свете, потому что это такой кайф!»



Классические музыканты также могут чему-то научиться от рокеров:



«Да. Это похоже на другую японскую пословицу — "с другой стороны трава зеленее". Эти парни хотят зажигать, трясти задницами и мотать башкой, а я хочу быть в эпицентре классической музыки. Так что мы оба восхищаемся друг другом».







+0 -0



просмотров: 67

