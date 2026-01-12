сегодня



Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают под словом прогрессив»



MIKAEL ÅKERFELDT в недавнем интервью спросили, является ли для него "вызовом" "оставаться прогрессивным или продолжать развиваться", когда он пишет музыку для своей группы



«О, хороший вопрос. Я не уверен, так ли уж важно для меня чувствовать, что мы прогрессивны, потому что я больше не знаю, что это значит на самом деле. Раньше, я полагаю, было проще определить прогрессивную группу, потому что они смешивали стили и тому подобное, но сейчас прогрессивность означает быстрые гитарные соло, и это стало звучать, возможно, не так прогрессивно. Я думаю, что прогрессивная музыка, особенно рок и металл, стала немного регрессивной. И еще, я не знаю, могу ли я решить, прогрессивны мы или нет. Я полагаю, что это решать зрителям и слушателям, но для меня становится все менее и менее важно, чтобы меня называли прогрессивным, потому что я больше не знаю, что это значит. Но когда я пишу музыку, мне кажется, легко добиться прогресса в нашей собственной музыке, потому что на меня оказывается так много разных влияний, и я очень увлечен своей музыкой и тому подобным. Так что я стараюсь, но, в конце концов, я просто хочу писать эмоциональную музыку».



На просьбу пояснить, что он не "думает о том, чтобы быть прогрессивным", когда сочиняет музыку для OPETH, Mikael ответил:



«Нет. Я не хочу повторяться. Многие наши фэны хотят, чтобы мы, возможно, повторили то, что мы делали в начале 2000-х, но меня это не очень интересует. Мне нравится, когда мы прогрессируем, но не обязательно только для того, чтобы вписаться в жанр прогрессивного рока/металла».



Åkerfeldt также отметил тот факт, что его музыкальные предпочтения тяготеют к ретро, признав, что музыка OPETH сочетает в себе влияние классического дэт-металла и более ранних групп, таких как метал 80-х и прог 70-х. На вопрос, почему его не привлекает многие из новых групп, он ответил:



«Я не знаю. Может быть, потому, что я на самом деле не слушаю. Я не ищу новые группы. Я не знаю, что происходит на музыкальной сцене. Честно говоря, я не знаю, что популярно, что происходит, оригинально или прогрессивно. Я зациклился на своих старых пластинках. И у меня все еще так много музыки, которую можно послушать. Так что я понятия не имею, что происходит в настоящем».







