*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Opeth

12 янв 2026 : 		 Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают под словом прогрессив»

13 дек 2025 : 		 Как в OPETH попал новый барабанщик

30 ноя 2025 : 		 Новое видео OPETH

4 авг 2025 : 		 OPETH почтили память Оззи

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OPETH

8 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

5 июн 2025 : 		 Новое видео OPETH

20 апр 2025 : 		 Вокалист OPETH о развитии коллектива

15 апр 2025 : 		 Гитарист OPETH о дебютном сольном альбоме

29 мар 2025 : 		 OPETH взяли GRAMMIS

24 мар 2025 : 		 Гитарист OPETH планирует сольный альбом

14 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

22 янв 2025 : 		 Гитарист OPETH: «Мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо»

10 янв 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память отца шведского металла

9 янв 2025 : 		 Лидер OPETH о Поле Ди'Анно

24 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

17 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

1 дек 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»

29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

31 окт 2024 : 		 Видео с выступления OPETH
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают под словом прогрессив»



MIKAEL ÅKERFELDT в недавнем интервью спросили, является ли для него "вызовом" "оставаться прогрессивным или продолжать развиваться", когда он пишет музыку для своей группы

«О, хороший вопрос. Я не уверен, так ли уж важно для меня чувствовать, что мы прогрессивны, потому что я больше не знаю, что это значит на самом деле. Раньше, я полагаю, было проще определить прогрессивную группу, потому что они смешивали стили и тому подобное, но сейчас прогрессивность означает быстрые гитарные соло, и это стало звучать, возможно, не так прогрессивно. Я думаю, что прогрессивная музыка, особенно рок и металл, стала немного регрессивной. И еще, я не знаю, могу ли я решить, прогрессивны мы или нет. Я полагаю, что это решать зрителям и слушателям, но для меня становится все менее и менее важно, чтобы меня называли прогрессивным, потому что я больше не знаю, что это значит. Но когда я пишу музыку, мне кажется, легко добиться прогресса в нашей собственной музыке, потому что на меня оказывается так много разных влияний, и я очень увлечен своей музыкой и тому подобным. Так что я стараюсь, но, в конце концов, я просто хочу писать эмоциональную музыку».

На просьбу пояснить, что он не "думает о том, чтобы быть прогрессивным", когда сочиняет музыку для OPETH, Mikael ответил:

«Нет. Я не хочу повторяться. Многие наши фэны хотят, чтобы мы, возможно, повторили то, что мы делали в начале 2000-х, но меня это не очень интересует. Мне нравится, когда мы прогрессируем, но не обязательно только для того, чтобы вписаться в жанр прогрессивного рока/металла».

Åkerfeldt также отметил тот факт, что его музыкальные предпочтения тяготеют к ретро, признав, что музыка OPETH сочетает в себе влияние классического дэт-металла и более ранних групп, таких как метал 80-х и прог 70-х. На вопрос, почему его не привлекает многие из новых групп, он ответил:

«Я не знаю. Может быть, потому, что я на самом деле не слушаю. Я не ищу новые группы. Я не знаю, что происходит на музыкальной сцене. Честно говоря, я не знаю, что популярно, что происходит, оригинально или прогрессивно. Я зациклился на своих старых пластинках. И у меня все еще так много музыки, которую можно послушать. Так что я понятия не имею, что происходит в настоящем».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 янв 2026
Corpsegrinder04
Ну уж точно не то говно для дедушек, в который Опет ударились.
У Акерфельда та же проблема как и у Свано в своё время приключилась.
Что одному, что другому толи кто-то рассказал, толи они сами решили, что умеют круто петь чистым голосом.
После чего пошла вся эта хренота. Но если у Свано хоть музыка осталась интересной, то Акерфельдт в добавок к своему овечьему блеянью ещё и муть полную городит. После 2001-го года так ничего и не понравилось в творчестве.
Исключительно на личный вкус.
12 янв 2026
SAORjunya
Corpsegrinder04, не соглашусь. Альбом 2024 года получился отличным (не из-за возвращения гроула).
12 янв 2026
Corpsegrinder04
SAORjunya, ну я там дополнил коммент.
Мне сама музыка перестала нравится. Нет той хитовости что была на дебютнике и последующих альбомах до Парка включительно. По мне во всяком случае. Мутно и нудно.
12 янв 2026
ElectricRetard
Corpsegrinder04, >что умеют круто петь чистым голосом
Умеют, ахуенные чистые голоса с очень приятными тембрами. Получше многих кто числятся чисто вокалистами.
12 янв 2026
SAORjunya
Corpsegrinder04, может, ты просто прогрессив не любишь?

Кстати, Корпси, по твоей логике у группы Riverside вокалист тоже сильно не очень?
12 янв 2026
Corpsegrinder04
SAORjunya, почему же. Прогрессив бывает разным. У меня The Fragile Art of Existence один из любимейших альбомов из всех .
А группа Riverside мне просто не нравится. Поэтому мне насрать какой там вокалист. Точно так же и на Opeth было бы насрать, если бы я не любил их творчество 95-01. Хотя если доживу лет до 80-ти , может и от Riverside кайфану.
От того же Green Carnation к примеру меня 20 лет назад блевать тянуло, а сейчас очень даже ничего 03, 05 альбомы заходят.
Или к примеру альбом 1996-го года Pride группы Arena для меня просто охуенен, а всё остальное их творчество абсолютно мимо.
12 янв 2026
ElectricRetard
Corpsegrinder04, >The Fragile Art of Existence
Вот уж где вокал реально все в пизду портит, бгг.
12 янв 2026
Corpsegrinder04
ElectricRetard, в CD вокал был приглашённый на птичьих правах, ничего не написавший и не придумавший. А в Опете как раз певец-гитарист(бард) рулит всем и придумывает там всё. И когда он решил стать только ахуенным и приятным тембром, подводя весь музон под это - всё пошло по пизде)).
Ну это по моему чисто субъективному мнению. Может быть и наоборот, сначала музон был, а потом под него стонать стал. Сути не меняет. После 2001-го года мутная тягомотина пошла.
12 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, а мне всё нравилось до 2011 года включительно, Heritage один из любимых альбомов группы. Соглашусь, что как вокалист Окерфельдт не крутой, но и не плохой, пойдет вполне.
12 янв 2026
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, как вокалист он офигенный в Кататонии на Brave Murder Day и на дебютнике Bloodbath. Про ранний Opeth повторяться не буду )))
12 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, >как вокалист он офигенный в Кататонии на Brave Murder Day
да! хотя Ренксе и сам мог спеть отлично, он же потом на дебютнике October Tide офигенно порычал
12 янв 2026
ElectricRetard
Corpsegrinder04, >подводя весь музон под это
Хз о чем речь, его проговые альбомы одни из самых изъебистых во всем творчестве, как раз потому, что тяжело на чистом звуке гонять 2 риффа 13 минут и чтобы слушатель не уснул от этого, там куда важнее ритм секция, аранжировки и прочее.

А вообще напоминает споры о ранней и поздней Анафеме, хотя вроде любому человеку с развитым слухом должно быть очевидно, что ранняя Анафема это унылая (не критикую) дрочка одного риффа, а поздняя это ебаное искусство где каждая нота продумана и эмоционально подана. Я тоже больше люблю джи-джи и рычание у Опета, но у меня язык не повернется назвать Херитадж и то, что выходило после него - плохой музыкой, плохим прогом и уж тем более "вокальной" музыкой.

>Прогрессив бывает разным
Ну судя по тому, что я услышал, ты просто любишь прог метал, и не любишь прог рок, вот и все. Мне вот очень нравится группа Gentle Giant и поздний Опет это просто они же на современный лад, прям понапизжено все что можно. Кому Херитаж нравится, идите слушайте у GG альбом Octopus.
12 янв 2026
Corpsegrinder04
ElectricRetard, лучшая Анафема не ранняя и не поздняя. Лучшая Анафема это Alternative 4 1998 и Judgment 1999, лучше которого ни до ни после не было. Хотя у меня вся Анафема есть на фирме от Серенад, которые терпеть не могу, до Fine day to Exist 2001.
А вот с утверждением что прог метал люблю куда больше прог рока полностью согласен.
В Анафеме меня разозлило интервью Винни, когда он в 2000-е сказал, что после 1995-го года вообще металл перестал слушать и его блевать от него тянуло. Хотя спел достаточно круто на Сайлент Энигме. На хер это лицемерие было разводить я понятия не имею. И всё-таки считаю, что если вы делаете крен в совершенно другую сторону, ну назовите вы коллектив по другому и играйте ради Бога что хотите. Начиная с 2003 го года хотя бы.
[=     =]
