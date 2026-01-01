сегодня



Почему BLACK STONE CHERRY решили выпустить ЕР?



Вокалист BLACK STONE CHERRY CHRIS ROBERTSON в новом интервью рассказал о причинах, почему группа вместо выпуска полноформатного альбома решилась на ЕР:



«Я полагаю, что для нас, чувак, это что-то вроде...… На мой взгляд, наше общество достигло такого уровня, когда нам хочется чего-то нового быстрее, чем когда-либо. Каждый сентябрь выходит новый iPhone. Что-то новое выходит раз в год, и это что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое. И если вы посмотрите на циклы альбомов, то, как правило, альбомный цикл длится два года. Вы выпускаете пластинку и отправляетесь в турне на следующие 18 месяцев или два года. Мы больше не живем в таком обществе. И, глядя на это, группа может выпустить пластинку, а через полгода фанаты захотят еще больше новой музыки. И мы подумали: "Знаете что? У нас есть песни, готовые к исполнению. Мы верим в них так же искренне, как в альбом. Они рассказывают историю. Они рисуют картину. Они делают свое дело. Давайте выложим это и просто посмотрим, какова будет реакция".



Мы занимаемся этим уже 20 лет. И за эти 20 лет мы выпустили восемь пластинок, пару блюзовых мини-альбомов и несколько концертных записей. Мы выпускаем материал так же часто, как и большинство других, или даже чаще. Но на этот раз мы просто хотели попробовать что-то другое, в конечном счете, чтобы посмотреть, как это сочетается с тем, как мы все сейчас потребляем».



Отметив, что музыкальный рынок теряет место для полноформатных альбомов, поскольку молодые потребители музыки все больше тяготеют к синглам, он добавил:



«Это было крайне неприятно осознать, что, вероятно, нахожусь в меньшинстве среди слушателей, которые реально послушают выпущенный альбом целиком или будут слушать все так, как было задумано для воспроизведения. Сейчас мы живем в обществе, где ты можешь найти что угодно на своем телефоне, составить свой собственный плейлист для любого настроения. Так что все по-другому, чувак. Но я вырос, слушая виниловые пластинки, которые были у моего отца, или кассеты. На кассетах было нелегко пропустить песню. Легче пропустить песню на виниле, чем на кассете. Ты должен сидеть и работать над этим на кассете, чувак. А кассеты были в моде в начале 90-х. Компакт-диски еще не получили широкого распространения, по крайней мере, в моей семье; мы все еще были в мире кассет. Так что, чувак, я просто вставил кассету и прокручивал ее много раз. Но, чувак, на мой взгляд, эти кассеты звучат лучше, чем винил или компакт-диски. В этой ленте что-то есть, чувак. А потом она теплее — я не знаю. Звучание становится немного более размытым, когда надеваешь наушники, но чувствуешь себя как дома».







