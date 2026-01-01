Arts
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 49
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Новое видео HYPOCRISY 22
5 янв 2026 : 		 Почему BLACK STONE CHERRY решили выпустить ЕР?

29 дек 2025 : 		 BLACK STONE CHERRY основали фонд для музыкантов

14 ноя 2025 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

19 сен 2025 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

20 фев 2025 : 		 Новый трек BLACK STONE CHERRY

3 дек 2024 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Надеюсь, ИИ не заменит людей на сцене»

4 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK STONE CHERRY

31 окт 2024 : 		 BLACK STONE CHERRY в ЗСК

30 окт 2024 : 		 Вокалист SKILLET в новом треке BLACK STONE CHERRY

14 окт 2024 : 		 JESSE LEACH в новом треке BLACK STONE CHERRY

2 июн 2024 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

14 фев 2024 : 		 Какие планы у BLACK STONE CHERRY?

14 ноя 2023 : 		 Барабанщика BLACK STONE CHERRY могли пристрелить

10 ноя 2023 : 		 Бурбон от BLACK STONE CHERRY

30 сен 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Концерт — это концерт, а альбом — это альбом»

30 сен 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 сен 2023 : 		 BLACK STONE CHERRY: «Сменив басиста, мы выросли»

26 июл 2023 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY не одобряет поступок Миранды Ламберт

8 июл 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 июл 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Мы больше, чем просто рок-н-ролльная команда»

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от BLACK STONE CHERRY

11 май 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

22 мар 2023 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

1 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

14 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 ноя 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY проведут стрим
Почему BLACK STONE CHERRY решили выпустить ЕР?



zoom
Вокалист BLACK STONE CHERRY CHRIS ROBERTSON в новом интервью рассказал о причинах, почему группа вместо выпуска полноформатного альбома решилась на ЕР:

«Я полагаю, что для нас, чувак, это что-то вроде...… На мой взгляд, наше общество достигло такого уровня, когда нам хочется чего-то нового быстрее, чем когда-либо. Каждый сентябрь выходит новый iPhone. Что-то новое выходит раз в год, и это что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое. И если вы посмотрите на циклы альбомов, то, как правило, альбомный цикл длится два года. Вы выпускаете пластинку и отправляетесь в турне на следующие 18 месяцев или два года. Мы больше не живем в таком обществе. И, глядя на это, группа может выпустить пластинку, а через полгода фанаты захотят еще больше новой музыки. И мы подумали: "Знаете что? У нас есть песни, готовые к исполнению. Мы верим в них так же искренне, как в альбом. Они рассказывают историю. Они рисуют картину. Они делают свое дело. Давайте выложим это и просто посмотрим, какова будет реакция".

Мы занимаемся этим уже 20 лет. И за эти 20 лет мы выпустили восемь пластинок, пару блюзовых мини-альбомов и несколько концертных записей. Мы выпускаем материал так же часто, как и большинство других, или даже чаще. Но на этот раз мы просто хотели попробовать что-то другое, в конечном счете, чтобы посмотреть, как это сочетается с тем, как мы все сейчас потребляем».

Отметив, что музыкальный рынок теряет место для полноформатных альбомов, поскольку молодые потребители музыки все больше тяготеют к синглам, он добавил:

«Это было крайне неприятно осознать, что, вероятно, нахожусь в меньшинстве среди слушателей, которые реально послушают выпущенный альбом целиком или будут слушать все так, как было задумано для воспроизведения. Сейчас мы живем в обществе, где ты можешь найти что угодно на своем телефоне, составить свой собственный плейлист для любого настроения. Так что все по-другому, чувак. Но я вырос, слушая виниловые пластинки, которые были у моего отца, или кассеты. На кассетах было нелегко пропустить песню. Легче пропустить песню на виниле, чем на кассете. Ты должен сидеть и работать над этим на кассете, чувак. А кассеты были в моде в начале 90-х. Компакт-диски еще не получили широкого распространения, по крайней мере, в моей семье; мы все еще были в мире кассет. Так что, чувак, я просто вставил кассету и прокручивал ее много раз. Но, чувак, на мой взгляд, эти кассеты звучат лучше, чем винил или компакт-диски. В этой ленте что-то есть, чувак. А потом она теплее — я не знаю. Звучание становится немного более размытым, когда надеваешь наушники, но чувствуешь себя как дома».




просмотров: 114

