Obituary
США
Death Metal
http://www.obituary.cc
Myspace:
http://www.myspace.com/obituary
Facebook:
https://www.facebook.com/ObituaryBand
2 янв 2026
:
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
8 сен 2025
:
Будут ли новые пластинки OBITUARY?
7 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
10 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
21 июл 2025
:
OBITUARY думают о новом альбоме
23 янв 2025
:
OBITUARY отметят юбилей "Cause Of Death"
1 окт 2024
:
Видео полного выступления OBITUARY
16 авг 2024
:
OBITUARY отметят юбилей "World Demise"
20 апр 2024
:
Новое видео OBITUARY
15 янв 2024
:
Барабанщик OBITUARY о бывшем гитаристе
26 дек 2023
:
Вокалист OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»
14 дек 2023
:
Почему OBITUARY так редко выпускают новую музыку?
1 сен 2023
:
OBITUARY попали в аварию
28 авг 2023
:
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
24 апр 2023
:
Новое видео OBITUARY
11 апр 2023
:
Специальная версия альбома OBITUARY
1 апр 2023
:
Стримы от OBITUARY
22 янв 2023
:
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»
17 янв 2023
:
Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»
13 янв 2023
:
Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания
6 янв 2023
:
Видео с текстом от OBITUARY
5 янв 2023
:
Барабанщик OBITUARY о новом альбоме
2 дек 2022
:
Новая песня OBITUARY
15 ноя 2022
:
OBITUARY исполнили новую песню
11 ноя 2022
:
Новое видео OBITUARY
17 июл 2022
:
OBITUARY переиздают концертные альбомы
23 фев 2022
:
Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!
2 фев 2022
:
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
15 окт 2021
:
Биография OBITUARY выйдет зимой
31 мар 2021
:
OBITUARY исполняют POWER TRIP
30 мар 2021
:
Вокалист OBITUARY: «Не ждите от нас сюрпризов»
24 мар 2021
:
OBITUARY довольны
8 мар 2021
:
OBITUARY исполнят 'The End Complete'
2 дек 2020
:
Барабанщик OBITUARY: «Рвём попки, чтобы было круто!»
16 окт 2020
:
OBITUARY — в процессе
28 сен 2020
:
OBITUARY целиком сыграют классику
17 сен 2020
:
У OBITUARY есть новый материал
18 авг 2020
:
OBITUARY работают над настоящим монстром
18 апр 2020
:
Обучающее видео от OBITUARY
7 окт 2019
:
Профессиональное видео с выступления OBITUARY
11 июл 2019
:
Новая песня OBITUARY
22 май 2019
:
OBITUARY выступили без своего басиста
27 дек 2018
:
Басист OBITUARY о новом альбоме
31 июл 2018
:
Барабанщик OBITUARY пропустит европейский тур
24 июл 2018
:
Винилы OBITUARY выйдут летом
19 июн 2018
:
OBITUARY не спешат с новым альбомом
3 мар 2018
:
Видео с выступления OBITUARY
12 дек 2017
:
Новое видео OBITUARY
23 окт 2017
:
Видео полного выступления OBITUARY
1 авг 2017
:
Концертное видео OBITUARY
18 мар 2017
:
Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания
9 мар 2017
:
Новая песня OBITUARY
2 мар 2017
:
Гитарное видео от OBITUARY
7 фев 2017
:
Видео с текстом от OBITUARY
19 янв 2017
:
Новая песня OBITUARY
12 янв 2017
:
Новый альбом OBITUARY выйдет весной
23 ноя 2016
:
Басист OBITUARY о желании Трампа построить стену
2 ноя 2016
:
OBITUARY завершают работу над альбомом
20 окт 2016
:
Новый релиз OBITUARY доступен для прослушивания
11 окт 2016
:
Концертный трек OBITUARY
20 сен 2016
:
Концертный трек OBITUARY
24 авг 2016
:
Новая песня OBITUARY
19 авг 2016
:
Барабанщик OBITUARY о туре мечты
16 июл 2016
:
Новое видео OBITUARY
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
19 апр 2016
:
В туровом автобусе с OBITUARY
3 фев 2016
:
JON OLIVA исполнил SAVATAGE с OBITUARY
2 фев 2016
:
Вокалист OBITUARY верит в то, что дэт-металл вернёт позиции в США
11 дек 2015
:
Барабанщик OBITUARY о событиях в Париже
19 окт 2015
:
Умер бывший басист OBITUARY
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
15 июн 2015
:
Новое видео OBITUARY
15 фев 2015
:
Видео с выступления OBITUARY
30 ноя 2014
:
Видео с выступления OBITUARY
16 ноя 2014
:
Новая песня OBITUARY
21 окт 2014
:
Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания
14 окт 2014
:
Новая песня OBITUARY
19 сен 2014
:
Новая песня OBITUARY
27 авг 2014
:
Новая песня OBITUARY
21 авг 2014
:
Трейлер нового альбома OBITUARY
13 авг 2014
:
OBITUARY исполнили две новые песни
5 авг 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома OBITUARY
30 июл 2014
:
У OBITUARY украли задник
29 июл 2014
:
Название нового альбома OBITUARY
8 июл 2014
:
Барабанщик OBITUARY: «Многие думают, что мы просим дать нам денег»
15 июн 2014
:
OBITUARY исполнили новую песню
7 июн 2014
:
OBITUARY на RELAPSE
28 янв 2014
:
OBITUARY исполнили три новые песни
3 ноя 2013
:
OBITUARY завершили сочинение материала
7 сен 2013
:
OBITUARY планируют работу в студии
14 авг 2013
:
OBITUARY начнут запись в ноябре
7 авг 2013
:
OBITUARY уже собрали деньги на запись
5 авг 2013
:
OBITUARY начали сбор средств на запись альбома
13 май 2013
:
Бывший гитарист OBITUARY задержан за производство метамфетаминов
27 ноя 2012
:
Качественное видео с выступления OBITUARY
4 окт 2012
:
Видео с выступления OBITUARY
12 авг 2012
:
OBITUARY исполнят классический материал в ходе европейского тура
15 июл 2012
:
OBITUARY записывают ЕР
18 июн 2012
:
Видео с выступления OBITUARY
25 апр 2012
:
OBITUARY ведут переговоры с Century Media
22 апр 2012
:
Видео с выступления OBITUARY
5 дек 2011
:
OBITUARY работают над новым диском
19 ноя 2011
:
Концерт OBITUARY онлайн!
28 окт 2011
:
OBITUARY работают над новым материалом
15 апр 2011
:
Видео с выступления OBITUARY
10 фев 2011
:
Гитарист OBITUARY/ DEICIDE о Гэри Муре
15 сен 2010
:
Басист FRANK WATKINS: 'Я больше не играю в OBITUARY'
11 сен 2010
:
OBITUARY хотят взять TERRY BUTLER'a на постоянной основе
18 авг 2010
:
Видео с выступления OBITUARY
12 июн 2010
:
STEVE DIGIORGIO отправится в европейское турне вместе с OBITUARY
18 май 2010
:
Вокалист OBITUARY о смерти DIO
17 май 2010
:
Гитарист OBITUARY о смерти DIO
21 апр 2010
:
OBITUARY начали работу над новым материалом
4 дек 2009
:
Трейлер нового DVD OBITUARY
9 окт 2009
:
Новый DVD OBITUARY выйдет в ноябре
2 июн 2009
:
Новая песня от OBITUARY
20 апр 2009
:
Информация о новом альбоме OBITUARY
15 мар 2009
:
OBITUARY выпустят DVD в июне
2 мар 2009
:
Обложка нового альбома OBITUARY
8 фев 2009
:
OBITUARY записывают новый альбом
18 авг 2008
:
Путевые заметки вокалиста OBITUARY
17 июл 2008
:
OBITUARY: Дата релиза EP 'Left To Die' объявлена
2 июн 2008
:
OBITUARY гастролируют по Европе
17 апр 2008
:
OBITUARY запишут новый ЕР
25 дек 2007
:
OBITUARY сняли видео на “Evil Ways”
7 дек 2007
:
OBITUARY выпускают коллекцию "Best Of"
19 окт 2007
:
OBITUARY: Клип "Evil Ways" будет снимать HART D. FISHER
26 авг 2007
:
OBITUARY: распродана лимитированная версия альбома "Xecutioner's Return"
18 июн 2007
:
OBITUARY: обложка альбома "Xecutioner's Return"
9 июн 2007
:
OBITUARY взяли Ralph`а Santolla (ex-ICED EARTH, DEICIDE, DEATH)
28 май 2007
:
OBITUARY озаглавили новый альбом
7 май 2007
:
OBITUARY: снова в студии
24 апр 2007
:
OBITUARY нашли новый лейбл
23 фев 2007
:
OBITUARY готовятся к записи нового альбома
21 янв 2007
:
OBITUARY новый альбом появится в июле
26 сен 2006
:
OBITUARY работают над дебютным концертным DVD
21 авг 2006
:
OBITUARY репетируют материал для DVD
6 янв 2006
:
OBITUARY: Новый альбом в новом году
16 ноя 2005
:
OBITUARY снимут свое выступление в Тампе
31 авг 2005
:
Гитарист Allen West покидает OBITUARY
28 июл 2005
:
OBITUARY: новый альбом в продаже
7 май 2005
:
OBITUARY сэмплы нового материала в сети
2 янв 2026
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Dynamo Metalfest 2025, доступно для просмотра ниже:
