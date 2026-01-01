Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 34
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 25
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 24
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 34
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 25
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 24
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Obituary

*



2 янв 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

8 сен 2025 : 		 Будут ли новые пластинки OBITUARY?

7 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

21 июл 2025 : 		 OBITUARY думают о новом альбоме

23 янв 2025 : 		 OBITUARY отметят юбилей "Cause Of Death"

1 окт 2024 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

16 авг 2024 : 		 OBITUARY отметят юбилей "World Demise"

20 апр 2024 : 		 Новое видео OBITUARY

15 янв 2024 : 		 Барабанщик OBITUARY о бывшем гитаристе

26 дек 2023 : 		 Вокалист OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»

14 дек 2023 : 		 Почему OBITUARY так редко выпускают новую музыку?

1 сен 2023 : 		 OBITUARY попали в аварию

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

24 апр 2023 : 		 Новое видео OBITUARY

11 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома OBITUARY

1 апр 2023 : 		 Стримы от OBITUARY

22 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»

17 янв 2023 : 		 Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»

13 янв 2023 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы
Показать далее
| - |

|||| 2 янв 2026

Профессиональное видео полного выступления OBITUARY



zoom
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Dynamo Metalfest 2025, доступно для просмотра ниже:




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 302

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом