Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 34
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 25
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 24
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*

Battle Beast

*



2 янв 2026 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

22 дек 2025 : 		 Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST

19 дек 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

16 дек 2025 : 		 BATTLE BEAST сменили вокалистку

3 дек 2025 : 		 На концерте BATTLE BEAST умер зритель

18 ноя 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

17 окт 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 сен 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

6 авг 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 июн 2025 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

4 июн 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

12 май 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

14 апр 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

14 мар 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

4 июн 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...

31 май 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»

24 май 2024 : 		 BATTLE BEAST думают о новом материале

24 апр 2024 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

23 апр 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»

16 дек 2022 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом

2 май 2022 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

5 фев 2022 : 		 Успехи в чартах BATTLE BEAST

21 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

7 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

26 ноя 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST
|||| 2 янв 2026

Видео полного выступления BATTLE BEAST



Видео полного выступления BATTLE BEAST, которое состоялось в рамках фестиваля Leyendas del Rock 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
01:01 Straight To The Heart
04:48 Master Of Illusion
08:58 Familiar Hell
14:24 Last Goodbye
18:54 No More Hollywood Endings
22:55 Eye of the Storm
28:58 Where Angels Fear to Fly
34:50 Bastard Son of Odin
39:39 Steelbound
45:19 Wings of Light
50:20 Eden
57:45 King for a Day




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 янв 2026
RomV
По моему, группа потеряла очень яркого фронтмена, ту кто тянула на себе всю группу своей харизмой и голосом. Остальные музыканты на её фоне выглядят статистами. Лицом ББ была Ноора, а теперь фиг знает что будет, но надеюсь они не сгинут в небытие, сложные у парней времена судя по всему сейчас. Но и не думаю, что Ноора без известного имени группы будет так же популярна
3 янв 2026
S
SS-ULTRA
Да, раздаёт живьём она знатно.
просмотров: 503

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
