Видео полного выступления BATTLE BEAST, которое состоялось в рамках фестиваля Leyendas del Rock 2025, доступно для просмотра ниже:
00:00 Intro
01:01 Straight To The Heart
04:48 Master Of Illusion
08:58 Familiar Hell
14:24 Last Goodbye
18:54 No More Hollywood Endings
22:55 Eye of the Storm
28:58 Where Angels Fear to Fly
34:50 Bastard Son of Odin
39:39 Steelbound
45:19 Wings of Light
50:20 Eden
57:45 King for a Day
