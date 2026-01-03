Arts
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 34
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 25
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 24
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
TOP5
*

Hypocrisy

*



3 янв 2026 : 		 Новое видео HYPOCRISY

17 сен 2025 : 		 Переиздания HYPOCRISY выйдут осенью

21 окт 2024 : 		 Переиздания HYPOCRISY выйдут зимой

29 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

26 окт 2023 : 		 HYPOCRISY об "Into The Abyss"

19 окт 2023 : 		 HYPOCRISY о Hypocrisy

8 окт 2023 : 		 HYPOCRISY о "The Final Chapter"

26 авг 2023 : 		 HYPOCRISY на Hellfest Open Air 2023

19 июн 2023 : 		 У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ

9 июн 2023 : 		 Новое видео HYPOCRISY

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом
Новое видео HYPOCRISY



Weed Out The Weak (DIRECTOR'S VERSION), новое видео HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эту версию видео никогда не публиковали, сам трек вошел в альбом A Taste of Extreme Divinity.




3 янв 2026
RomV
Что-то даже залип в песню. Я не любитель такого вокала, но музыкально песня зацепила. Не уверен что выдержу такой целый альбом, но может ознакомится наконец с какой-то, хотя бы частью творчества группы. А то остальную деятельность Петера я люблю, но вот Хипокраси всегда было мимо.
3 янв 2026
Corpsegrinder04
RomV, хипокриси (92,93,), (94,96,97), (99-21) как разные группы. До появления Pain и после.
3 янв 2026
n
nabastak_
Corpsegrinder04, начиная с Virus они точно какие-то другие стали, тяжеловесные, унылые. А 94-2004 - то, что надо )
3 янв 2026
P
Petrovich Sexyy
RomV, "А то остальную деятельность Петера я люблю, но вот Хипокраси всегда было мимо."

И Abyss с Carved Up тоже любишь? Ну и появления в других экстремальных бандах.
3 янв 2026
olly71
Класс !! Взбодрило.
просмотров: 861

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
