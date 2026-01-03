×
Hypocrisy
Швеция
Death Metal
http://www.hypocrisy.cc/
Myspace:
http://www.myspace.com/hypocrisy
Facebook:
https://www.facebook.com/hypocrisy
3 янв 2026
:
Новое видео HYPOCRISY
17 сен 2025
:
Переиздания HYPOCRISY выйдут осенью
21 окт 2024
:
Переиздания HYPOCRISY выйдут зимой
29 июн 2024
:
Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY
26 окт 2023
:
HYPOCRISY об "Into The Abyss"
19 окт 2023
:
HYPOCRISY о Hypocrisy
8 окт 2023
:
HYPOCRISY о "The Final Chapter"
26 авг 2023
:
HYPOCRISY на Hellfest Open Air 2023
19 июн 2023
:
У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ
9 июн 2023
:
Новое видео HYPOCRISY
29 май 2023
:
Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY
18 мар 2023
:
Переиздания HYPOCRISY весной
3 авг 2022
:
Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом
16 май 2022
:
HYPOCRISY репетируют "Eraser"
13 апр 2022
:
Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY
5 апр 2022
:
HYPOCRISY расстались с барабанщиком
28 дек 2021
:
HYPOCRISY в Софии
30 ноя 2021
:
Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания
28 ноя 2021
:
Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»
26 ноя 2021
:
Новое видео HYPOCRISY
8 ноя 2021
:
Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме
5 ноя 2021
:
Новое видео HYPOCRISY
2 окт 2021
:
Новое видео HYPOCRISY
10 сен 2021
:
Новое видео HYPOCRISY
27 мар 2021
:
HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом
3 янв 2021
:
HYPOCRISY летом
21 май 2018
:
Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом
31 май 2017
:
PETER TÄGTGREN о HYPOCRISY
23 фев 2017
:
Будущее HYPOCRISY под вопросом
2 июл 2013
:
Трейлер переиздания HYPOCRISY
1 июл 2013
:
Профессиональное видео c выступления HYPOCRISY
10 май 2013
:
Первые альбомы HYPOCRISY выйдут на двойном CD
27 апр 2013
:
HYPOCRISY отменили североамериканский тур
5 апр 2013
:
Новое видео HYPOCRISY
20 мар 2013
:
Трейлер нового альбома HYPOCRISY
15 мар 2013
:
Новая песня HYPOCRISY
12 мар 2013
:
Трейлер нового альбома HYPOCRISY
8 мар 2013
:
Трейлер нового альбома HYPOCRISY
22 фев 2013
:
Новое видео HYPOCRISY
15 фев 2013
:
Видео с текстом от HYPOCRISY
25 янв 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома HYPOCRISY
22 дек 2012
:
Название нового альбома HYPOCRISY
13 июн 2012
:
HYPOCRISY ответили на вопросы поклонников
10 апр 2012
:
HYPOCRISY начнут запись осенью
11 ноя 2011
:
HYPOCRISY работают над новым альбомом
7 окт 2011
:
Концертная песня HYPOCRISY
12 сен 2011
:
Трейлер нового DVD HYPOCRISY
8 сен 2011
:
Обложка нового DVD HYPOCRISY
11 авг 2011
:
DVD HYPOCRISY выйдет в октябре
23 апр 2010
:
Новое видео HYPOCRISY
2 мар 2010
:
HYPOCRISY сняли выступление в Софии для DVD
10 фев 2010
:
Peter Tägtgren по поводу DVD: «Парни, вы просто должны быть на этой плёнке»
27 янв 2010
:
HYPOCRISY опубликовали трейлер предстоящего европейского турне
6 янв 2010
:
Peter Tägtgren (HYPOCRISY): "Я единственный металлист в мире, не видевший IRON MAIDEN"
24 дек 2009
:
HYPOCRISY все-таки приедут в США, планируется съемка DVD
30 ноя 2009
:
HYPOCRISY предлагают составить сет-лист
9 ноя 2009
:
У HYPOCRISY возникли проблемы с американской визой
16 окт 2009
:
Alexi Laiho выступит вместе с HYPOCRISY
14 окт 2009
:
Новая песня HYPOCRISY
5 окт 2009
:
Американская версия нового альбома HYPOCRISY выйдет с бонус-треками
1 окт 2009
:
Второй трейлер нового альбома HYPOCRISY
17 сен 2009
:
Трейлер нового альбома HYPOCRISY
5 авг 2009
:
HYPOCRISY: трек-лист нового альбома
15 июл 2009
:
Обложка и название нового альбом HYPOCRISY
23 апр 2009
:
Новости от HYPOCRISY
30 дек 2008
:
Новости от HYPOCRISY
31 дек 2007
:
HYPOCRISY переиздают альбом "Catch 22"
15 авг 2007
:
Новости от HYPOCRISY
7 сен 2006
:
HYPOCRISY: Andreas Holma покинул группу
26 июл 2005
:
HYPOCRISY: ударник госпитализирован в ходе фестиваля
7 июл 2005
:
HYPOCRISY выложили обложку нового альбома
20 июн 2005
:
HYPOCRISY раскрыли трек лист нового альбома
сегодня
Новое видео HYPOCRISY
Weed Out The Weak (DIRECTOR'S VERSION), новое видео HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эту версию видео никогда не публиковали, сам трек вошел в альбом A Taste of Extreme Divinity.
3 янв 2026
RomV
Что-то даже залип в песню. Я не любитель такого вокала, но музыкально песня зацепила. Не уверен что выдержу такой целый альбом, но может ознакомится наконец с какой-то, хотя бы частью творчества группы. А то остальную деятельность Петера я люблю, но вот Хипокраси всегда было мимо.
3 янв 2026
Corpsegrinder04
RomV
,
хипокриси (92,93,), (94,96,97), (99-21) как разные группы. До появления Pain и после.
3 янв 2026
n
nabastak_
Corpsegrinder04
,
начиная с Virus они точно какие-то другие стали, тяжеловесные, унылые. А 94-2004 - то, что надо )
3 янв 2026
P
Petrovich Sexyy
RomV
,
"А то остальную деятельность Петера я люблю, но вот Хипокраси всегда было мимо."
И Abyss с Carved Up тоже любишь? Ну и появления в других экстремальных бандах.
3 янв 2026
olly71
Класс !! Взбодрило.
И Abyss с Carved Up тоже любишь? Ну и появления в других экстремальных бандах.