сегодня



Новое видео HYPOCRISY



Weed Out The Weak (DIRECTOR'S VERSION), новое видео HYPOCRISY, доступно для просмотра ниже. Эту версию видео никогда не публиковали, сам трек вошел в альбом A Taste of Extreme Divinity.







