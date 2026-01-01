6 ноя 2023 :
|
Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике
2 ноя 2023 :
|
Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE
21 окт 2023 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»
7 окт 2023 :
|
Сольник лидера MACHINE HEAD
25 сен 2023 :
|
MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!
6 сен 2023 :
|
MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"
28 авг 2023 :
|
MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"
22 авг 2023 :
|
Новый стрим от MACHINE HEAD
30 июл 2023 :
|
MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор
19 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD
30 май 2023 :
|
JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD
24 май 2023 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
18 апр 2023 :
|
MACHINE HEAD отменили тур в США
8 апр 2023 :
|
PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»
4 апр 2023 :
|
Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"
17 мар 2023 :
|
Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен
10 фев 2023 :
|
Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD
21 янв 2023 :
|
Как MACHINE HEAD остаются актуальными?
9 янв 2023 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»
26 дек 2022 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
23 дек 2022 :
|
MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"
14 окт 2022 :
|
MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом
1 окт 2022 :
|
OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD
21 сен 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»
14 сен 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»
6 сен 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе
3 сен 2022 :
|
MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов
2 сен 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура
1 сен 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»
26 авг 2022 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
25 авг 2022 :
|
Вскрытие MACHINE HEAD
25 авг 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке
16 авг 2022 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
9 авг 2022 :
|
MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"
2 авг 2022 :
|
AHRUE LUSTER выступил с лидером MACHINE HEAD
23 июн 2022 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
17 июн 2022 :
|
Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»
18 апр 2022 :
|
Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"
12 апр 2022 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
9 апр 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD — о новом альбоме
29 мар 2022 :
|
MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening
25 мар 2022 :
|
Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH
21 мар 2022 :
|
MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"
7 мар 2022 :
|
PHIL DEMMEL: «Плохого про MACHINE HEAD сказать не могу»
9 фев 2022 :
|
Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!»
4 фев 2022 :
|
MACHINE HEAD завершили работу над альбомом
1 фев 2022 :
|
Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"
21 янв 2022 :
|
MACHINE HEAD в студии
3 янв 2022 :
|
MACHINE HEAD поздравляют с Новым Годом
22 дек 2021 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
19 дек 2021 :
|
MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем
15 дек 2021 :
|
MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом
12 ноя 2021 :
|
Новый альбом MACHINE HEAD выйдет летом
1 ноя 2021 :
|
MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве
18 окт 2021 :
|
Фанаты поздравляют MACHINE HEAD
13 окт 2021 :
|
Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD
12 авг 2021 :
|
MACHINE HEAD получили золото
8 авг 2021 :
|
MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"
2 авг 2021 :
|
CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD
30 июн 2021 :
|
Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»
13 июн 2021 :
|
MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"
11 июн 2021 :
|
Новые песни MACHINE HEAD
26 май 2021 :
|
MACHINE HEAD выпустят новые песни летом
18 май 2021 :
|
Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR
14 май 2021 :
|
MACHINE HEAD в студии
30 мар 2021 :
|
Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"
22 мар 2021 :
|
Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."
23 фев 2021 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
16 фев 2021 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
7 фев 2021 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
20 янв 2021 :
|
Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN
12 янв 2021 :
|
Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS
4 янв 2021 :
|
Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA
22 дек 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS
8 дек 2020 :
|
Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»
13 ноя 2020 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
11 ноя 2020 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
4 ноя 2020 :
|
Выход сингла MACHINE HEAD отложен
2 ноя 2020 :
|
Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD
23 окт 2020 :
|
MACHINE HEAD выпустят сингл осенью
16 окт 2020 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
7 окт 2020 :
|
PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня
9 сен 2020 :
|
PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»
28 авг 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»
26 авг 2020 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
19 авг 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»
16 авг 2020 :
|
Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD
13 авг 2020 :
|
Видео с текстом от MACHINE HEAD
5 авг 2020 :
|
Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD
31 июл 2020 :
|
MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли
30 июл 2020 :
|
Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK
20 июл 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, ещё года два без концертов»
30 июн 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND
29 июн 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»
24 июн 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»
17 июн 2020 :
|
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD
29 май 2020 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
24 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD
19 май 2020 :
|
ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD
26 апр 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»
21 апр 2020 :
|
PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»
10 апр 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Спасибо демократам — вы подарили Трампу ещё четыре года»
31 мар 2020 :
|
MACHINE HEAD собрали $7500 на помощь врачам
23 мар 2020 :
|
Акустика от лидера MACHINE HEAD
20 мар 2020 :
|
Акустика от лидера MACHINE HEAD
13 мар 2020 :
|
MACHINE HEAD отменили европейские выступления
6 мар 2020 :
|
У лидера MACHINE HEAD есть пять песен для сольника
17 фев 2020 :
|
Гитарист MACHINE HEAD об участии в туре в честь 25-летия "Burn My Eyes"
16 фев 2020 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
6 фев 2020 :
|
MACHINE HEAD выпустят сингл зимой
3 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD
2 фев 2020 :
|
MACHINE HEAD исполнили IRON MAIDEN
30 янв 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD: «Не думал, что мы протянем 25 лет»
29 янв 2020 :
|
Бывший гитарист MACHINE HEAD основал ECHOES OF RECKONING
20 янв 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD записал альбом кавер-версий
20 янв 2020 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
18 янв 2020 :
|
Бывший вокалист EXODUS присоединился на сцене к MACHINE HEAD
27 дек 2019 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
19 дек 2019 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
17 дек 2019 :
|
Drum-cam от MACHINE HEAD
22 ноя 2019 :
|
MACHINE HEAD выступили в баре
5 ноя 2019 :
|
Фанат чуть не сорвал шоу MACHINE HEAD
28 окт 2019 :
|
Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD
24 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD
20 окт 2019 :
|
MACHINE HEAD впервые исполнили новую песню
16 окт 2019 :
|
Лидер MACHINE HEAD сдал назад
15 окт 2019 :
|
Лидер MACHINE HEAD ответил критикам
12 окт 2019 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
9 окт 2019 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
8 окт 2019 :
|
Гитарист DECAPITATED и барабанщик DEVILMENT стали официальными участниками MACHINE HEAD
7 окт 2019 :
|
MACHINE HEAD открыли юбилейный тур
28 сен 2019 :
|
Гитарист DECAPITATED и барабанщик DEVILMENT поедут в тур с MACHINE HEAD
16 сен 2019 :
|
MACHINE HEAD объявили даты второй части тура
29 авг 2019 :
|
MACHINE HEAD выпустят новую песню
12 авг 2019 :
|
MACHINE HEAD исполнили песню в студии в старом составе
10 июл 2019 :
|
Бывшие участники MACHINE HEAD собрались вместе
23 май 2019 :
|
Лидер MACHINE HEAD о песне "Do Or Die"
24 апр 2019 :
|
Видео MACHINE HEAD из студии
10 апр 2019 :
|
Видео из студии MACHINE HEAD
29 мар 2019 :
|
MACHINE HEAD поедут в тур по альбому "Burn My Eyes"
7 дек 2018 :
|
Вокалист MACHINE HEAD примет участие в благотворительном концерте
11 окт 2018 :
|
Новое видео с текстом MACHINE HEAD
8 окт 2018 :
|
Финальный тур MACHINE HEAD с нынешним составом стартовал в Сакраменто (видео)
2 окт 2018 :
|
MACHINE HEAD распадаются?
6 авг 2018 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
25 июн 2018 :
|
MACHINE HEAD о Винни Поле
28 мар 2018 :
|
MACHINE HEAD Live At Le Bataclan
8 фев 2018 :
|
Успехи в чартах MACHINE HEAD
7 фев 2018 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
26 янв 2018 :
|
Видео с текстом от MACHINE HEAD
25 янв 2018 :
|
Вокалист MACHINE HEAD: «Я не слышу, что многие рок- и металл-группы о чём-то заявляют»
19 янв 2018 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
13 янв 2018 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
18 дек 2017 :
|
Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD
8 дек 2017 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
30 ноя 2017 :
|
Видео из нового DVD MACHINE HEAD
17 ноя 2017 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
18 сен 2017 :
|
Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой
26 июл 2017 :
|
MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS
23 ноя 2016 :
|
Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек
19 авг 2016 :
|
Успехи MACHINE HEAD в чартах
28 июл 2016 :
|
Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK
4 июн 2016 :
|
Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO
1 июн 2016 :
|
MACHINE HEAD выпустят сингл
20 май 2016 :
|
MACHINE HEAD сняли видео на новую песню
17 фев 2016 :
|
MACHINE HEAD остановили концерт после исполнения пяти песен
15 сен 2015 :
|
Лидер BEHEMOTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD
20 июл 2015 :
|
MACHINE HEAD в Новой Зеландии
20 фев 2015 :
|
MACHINE HEAD исполняют Tenacious D
19 фев 2015 :
|
Вокалист IGNITE присоединился на сцене к MACHINE HEAD
16 фев 2015 :
|
MACHINE HEAD планируют съемку DVD
18 ноя 2014 :
|
Концертное видео MACHINE HEAD
14 ноя 2014 :
|
MACHINE HEAD исполнили новую песню
11 ноя 2014 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
6 ноя 2014 :
|
Новый альбом MACHINE HEAD доступен для прослушивания
5 ноя 2014 :
|
Фрагмент нового трека MACHINE HEAD
4 ноя 2014 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
31 окт 2014 :
|
Трейлер нового альбома MACHINE HEAD
30 окт 2014 :
|
Трейлер нового альбома MACHINE HEAD
29 окт 2014 :
|
Семплы новых песен MACHINE HEAD
25 сен 2014 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
24 сен 2014 :
|
Лидер MACHINE HEAD о состоянии современной металл-сцены
20 сен 2014 :
|
MACHINE HEAD отложили североамериканский тур
19 авг 2014 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
15 авг 2014 :
|
Новый альбом MACHINE HEAD выйдет в ноябре
7 авг 2014 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
7 июл 2014 :
|
Иск басиста MACHINE HEAD был урегулирован
4 июл 2014 :
|
MACHINE HEAD нашли художника для нового альбома
19 май 2014 :
|
MACHINE HEAD исполнили новую песню
20 апр 2014 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
14 апр 2014 :
|
Фрагмент новой песни MACHINE HEAD
8 апр 2014 :
|
MACHINE HEAD ищут пути, чтобы избежать иска бывшего басиста
13 мар 2014 :
|
Варианты издания нового сингла MACHINE HEAD
11 мар 2014 :
|
MACHINE HEAD: видео из студии
21 фев 2014 :
|
Третья часть обложки сингла MACHINE HEAD
15 фев 2014 :
|
Вторая часть обложки сингла MACHINE HEAD
8 фев 2014 :
|
MACHINE HEAD начнут запись в выходные
6 фев 2014 :
|
Обложка нового сингла MACHINE HEAD
1 фев 2014 :
|
MACHINE HEAD записывают кавер-версию IGNITE
29 янв 2014 :
|
Ранние работы S.A. SLAYER, в которой играл барабанщик MACHINE HEAD, выйдут в феврале
24 янв 2014 :
|
MACHINE HEAD выпустят демо новой песни на Record Store Day
23 янв 2014 :
|
ADAM DUCE подал иск против MACHINE HEAD
9 дек 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о новом альбоме
2 ноя 2013 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
31 окт 2013 :
|
Демо от MACHINE HEAD
4 окт 2013 :
|
MACHINE HEAD на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
20 сен 2013 :
|
Гитарист MACHINE HEAD о новых песнях
18 июл 2013 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
28 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD выступили с новым басистом
26 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD выступили с новым басистом
26 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD выступили с новым басистом
25 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD нашли басиста
3 май 2013 :
|
У MACHINE HEAD есть восемь кандидатов на роль басиста
23 апр 2013 :
|
MACHINE HEAD завершили прослушивание басистов
12 апр 2013 :
|
MACHINE HEAD начали записывать демо
31 мар 2013 :
|
Бывший басист FEAR FACTORY прослушивается в MACHINE HEAD
27 мар 2013 :
|
MACHINE HEAD начали поиск басиста
26 мар 2013 :
|
Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO
14 мар 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о ситуации в SLAYER
27 фев 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD об увольнении басиста
23 фев 2013 :
|
MACHINE HEAD расстались с басистом
4 фев 2013 :
|
MACHINE HEAD провели первую репетицию нового материала
29 янв 2013 :
|
Видео с акустического выступления вокалиста MACHINE HEAD
23 янв 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD отыграл первое сольное выступление
16 янв 2013 :
|
MACHINE HEAD "официально" начнут сочинение на "этой или следующей неделе"
15 ноя 2012 :
|
Фронтмен MACHINE HEAD перенес операцию
13 ноя 2012 :
|
Концертные песни MACHINE HEAD
30 окт 2012 :
|
Концертная песня MACHINE HEAD
24 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD
2 окт 2012 :
|
Концертный релиз MACHINE HEAD выйдет в ноябре
12 авг 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD
7 авг 2012 :
|
Профессиональное видео c выступления MACHINE HEAD
1 авг 2012 :
|
Вокалист MACHINE HEAD: «RANDY BLYTHE невиновен!»
1 авг 2012 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
23 июл 2012 :
|
Обложка биографии MACHINE HEAD
13 июл 2012 :
|
Тур по автобусу MACHINE HEAD
8 июн 2012 :
|
MACHINE HEAD сыграли кавер-версии FOO FIGHTERS, SYSTEM OF A DOWN на "секретном" концерте
3 июн 2012 :
|
Видео полного концерта MACHINE HEAD с Rock Am Ring
9 май 2012 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
3 апр 2012 :
|
Первая биография MACHINE HEAD выйдет в октябре
31 янв 2012 :
|
13-летний фанат MACHINE HEAD выступил с группой
13 янв 2012 :
|
Басист MACHINE HEAD: «METALLICA — это феномен»
2 янв 2012 :
|
Гитарист MACHINE HEAD обручился с клавишницей BLEEDING THROUGH
6 дек 2011 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
2 дек 2011 :
|
Гитарист MACHINE HEAD ушел со сцены после того, как в него кинули обувью
16 ноя 2011 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
28 окт 2011 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
23 окт 2011 :
|
Видео с выступлений MACHINE HEAD
13 окт 2011 :
|
MACHINE HEAD отмечает 20 лет с момента основания!
24 сен 2011 :
|
MACHINE HEAD на Wacken
23 сен 2011 :
|
Тизер бонус-DVD нового альбома MACHINE HEAD
14 сен 2011 :
|
"Lyric video" MACHINE HEAD
12 авг 2011 :
|
MACHINE HEAD завершили работу над альбомом
28 июл 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома MACHINE HEAD
27 июл 2011 :
|
MACHINE HEAD отменили концерт из-за болезни
13 июл 2011 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
11 июл 2011 :
|
MACHINE HEAD исполнили новый трек
30 июн 2011 :
|
Специальное издание нового альбома MACHINE HEAD
23 июн 2011 :
|
Название нового альбома MACHINE HEAD
12 июн 2011 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
9 июн 2011 :
|
Семпл нового сингла MACHINE HEAD
14 апр 2011 :
|
MACHINE HEAD начнут запись в эти выходные
1 дек 2010 :
|
MACHINE HEAD начали работу над новым материалом
8 сен 2010 :
|
Дом фронтмена MACHINE HEAD обворовали
26 июн 2010 :
|
Фронтмен MACHINE HEAD записал кавер-версию BLACK SABBATH
26 май 2010 :
|
MACHINE HEAD о смерти басиста SLIPKNOT
20 апр 2010 :
|
MACHINE HEAD о Peter'e Steele'а
3 авг 2009 :
|
Robb Flynn: «DJ Lethal ведет себя как интернет-крутышка»
27 июл 2009 :
|
Гитарист MACHINE HEAD упал в обморок на концерте, доступно видео
20 дек 2008 :
|
MACHINE HEAD отменили два шоу в рамках тура со SLIPKNOT
6 ноя 2008 :
|
Видео "Hallowed Be Thy Name" от MACHINE HEAD
23 сен 2008 :
|
Переиздание последнего альбома MACHINE HEAD
17 сен 2008 :
|
ROBB FLYNN присоединился на сцене к FORBIDDEN
9 июн 2008 :
|
MACHINE HEAD исполнили кавер на композицию IRON MAIDEN
15 мар 2008 :
|
Редчайший видеоклип MACHINE HEAD в сети
29 фев 2008 :
|
Ударник MACHINE HEAD снова в строю после личной трагедии
11 янв 2008 :
|
Фронтмен MACHINE HEAD комментирует номинацию на награду Грэмми
26 ноя 2007 :
|
MACHINE HEAD получили награду в Дании
7 июн 2007 :
|
Доступно видео с выступления MACHINE HEAD на фестивале Rock Am Ring
26 янв 2007 :
|
MACHINE HEAD опубликовали обложку нового альбома
21 авг 2006 :
|
Обнародовано название нового альбома MACHINE HEAD
21 июл 2006 :
|
Опубликован новый видеоматериал от MACHINE HEAD
26 июн 2006 :
|
MACHINE HEAD начнут запись нового альбома в августе
