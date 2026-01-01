Arts
*

Machine Head

2 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

1 дек 2025 : 		 MACHINE HEAD в формате трио

27 ноя 2025 : 		 MACHINE HEAD выступят как трио

4 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD о выступлении на фестивале Tons Of Rock

1 июл 2025 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

3 май 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»

25 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

21 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

8 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

3 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили две новые песни

2 апр 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD обещает балладу

14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD
|||| 2 янв 2026

Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD



Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.




