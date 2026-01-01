Arts
Новости
Новости
Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023



В недавнем интервью Marty Friedman и Kiko Loureiro вспомнили о совместном выступлении в феврале 2023 года:

Marty: «О, лично для меня, то когда я играл с MEGADETH в Будокане было просто чудесно. Когда я услышал, как они играют, я подумал: "Это звучит лучше, чем когда я был в MEGADETH изначально". [смеется] Это реально звучало лучше. Все это просто зазвучало лучше. И я подумал: "Вау, теперь я буду играть в MEGADETH с таким звучанием". Это было очень весело. А наблюдать за японской аудиторией и их реакцией просто что-то! Люди плакали, люди улыбались, люди кричали. Это было здорово. Мне это очень понравилось».

Kiko, который был ведущим гитаристом MEGADETH во время шоу в Будокане, добавил: «Да, я думаю, с тем, что говорит Marty, я не могу сравнивать. И на самом деле, я помню, как смотрел видео 90-х, и тогда мне всегда казалось, что в них есть какой-то настрой, свежесть или волнение, которые очень трудно воспроизвести. Но, конечно, есть технология, и звучание Dirk [Verbeuren, барабанщика MEGADETH], барабанщика реально крутого. Поэтому, когда вы играете с ним, вы чувствуете, насколько сплоченной является группа благодаря его партиями.

Да, я думаю, что это был очень важный концерт для группы и лично для Dave'a Mustaine'a. И я почувствовал некое напряжение, вероятно, из-за уважения к этому месту. Но еще это было странное чувство, потому что я играю соло [Marty] [в некоторых других песнях эпохи MEGADETH с ним], а он вот тут, рядом. Он не выходит и не играет [эти песни сам на концерте]. Так что это странное, смешанное ощущение. Потому что мы начинали с "Hangar 18", и, на мой взгляд, это одна из лучших гитарных работ в MEGADETH, как в плане соло, так и в целом. И тогда [я] подумал: "Marty должен сыграть это", потому что я знал, что он был прав. Поэтому возникло дополнительное давление: "Я играю его соло, а он стоит рядом и смотрит на меня"».

Marty вмешался: «Ты отлично справился, чувак. Ты отлично справился со всем!»




просмотров: 363

