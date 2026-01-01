Arts
LOGIN
Новости
Left to Die

Страна
United StatesСША
Стиль
Запишут ли LEFT TO DIE что-то новое?



В недавнем интервью у Frederick "Rick Rozz" DeLillo спросили, стоит ли ждать от LEFT TO DIE какого-то нового материала:

«Я не знаю. Вы говорили о том, чтобы сделать что-то свое, может хотя бы на уровне ЕР или чего-то такого. Но... только время даст ответ на этот вопрос, чувак. Кто ж знает заранее? Посмотрим. Было бы здорово, чо. Реально».

На вопрос о том, что выпуск ЕР в настоящее время предпочтительнее для группы чем полноформатник, Rick ответил:

«Да не знаю я. Мы просто подумали, что это было бы хорошей фишкой. Если это произойдет. Это обсуждается [прямо сейчас]. И моя идея заключалась в том, что мы вчетвером напишем по песне. И, конечно, другие участники могли бы внести свой вклад, но основная часть [каждой из четырех песен была бы написана отдельным участником, который ее написал]. А потом, может быть, записать пару классных каверов и выпустить мини-альбом из шести песен с четырьмя оригинальными композициями. И это было просто на уровне идеи, это пришло мне в голову и все. Я не говорю за других ребят. Но про миник обсуждение было. У меня есть риффы. У Gus есть риффы. Все играют на гитарах, так что каждый может сочинить свой гребаный рифф. Но посмотрим, что получится, чувак. Только время покажет».




просмотров: 78

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
