MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи



MARK TREMONTI в недавнем интервью спросили, есть ли у него какая-то история, связанна с Оззи Осборном:



«Я был в местной команде у Оззи, когда учился в колледже. Да, тогда, в 1993 году. Я был первокурсником колледжа при Университете Клемсона в Южной Каролине, и когда я шел в кафетерий, там висел большой лист для регистрации: "Гастроли Оззи Осборна. Требуются местные для помощи." И там было, должно быть, 350 подписей. Платили что-то вроде "40 долларов в день". Так что каждый зарабатывал по 40 баксов, работая весь день, но это того стоило. Но, как бы то ни было, я подошел расписаться в ведомости, и время было выбрано идеально — как будто они знали, что мое будущее будет связано с этим бизнесом. Именно это заставило меня захотеть сделать это еще больше. Парень пришел снять табличку и сказал: "Эй, просто чтобы ты знал, один из лучших людей в этом списке сказал, что не сможет этого сделать, так что, если хочешь, займи его место". Потому что он видел, как я был взволнован. Я сказал: "Я готов". И я получил эту работу.



Я был добровольцем во всем, потому что там была группа из 20-30 человек. Они спрашивали: "Кто хочет сделать это?", "Кто хочет сделать то?" — Я такой: "Я, я, я, я, я". Итак, после того, как я вызвался поработать практически бесплатно во второй половине дня, потому что была команда для прешоу и постшоу. Я напросился в обе группы за те же 40 баксов. И я остался. Я поехал на гастрольном автобусе Оззи и посмотрел отснятый материал для DVD, который они снимали, или, может быть, тогда это была бы еще кассета. А потом мне довелось потрогать гитары [тогдашнего гитариста Оззи Осборна] Zakk'a. Мне так и не удалось познакомиться с ним. Я продолжал говорить им, что хотел бы познакомиться с Zakk'ом. Но, увы, не случилось. ALICE IN CHAINS выступали на разогреве. SEPULTURA была первой группой. Итак, как вы можете себе представить, я просто работаю за кулисами, меняю оборудование, освещение и все такое прочее, думая: "Мне нужно этим заниматься в своей жизни».



На вопрос, был ли у него шанс рассказать эту историю Zakk'y с тех пор, Mark ответил:



«Из всех музыкантов, с которыми я не смог провести время с пользой, это был Zakk. Просто наши пути не слишком часто пересекались. Я встречался с ним раз или два, и он джентльмен, но рядом всегда было около 20 других [людей]. В последний раз, когда я встречался с ним, это было на NAMM [шоу], и там были я, Zakk, Kerry King, Jerry Cantrell , Винни Пол и все остальные — ну, вы знаете, многие из моих героев. Так что на самом деле это не располагало к тому, чтобы сесть и завести серьезный разговор».







