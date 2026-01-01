Arts
Новости
Новости
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 24
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
Ozzy Osbourne

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»
MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи



MARK TREMONTI в недавнем интервью спросили, есть ли у него какая-то история, связанна с Оззи Осборном:

«Я был в местной команде у Оззи, когда учился в колледже. Да, тогда, в 1993 году. Я был первокурсником колледжа при Университете Клемсона в Южной Каролине, и когда я шел в кафетерий, там висел большой лист для регистрации: "Гастроли Оззи Осборна. Требуются местные для помощи." И там было, должно быть, 350 подписей. Платили что-то вроде "40 долларов в день". Так что каждый зарабатывал по 40 баксов, работая весь день, но это того стоило. Но, как бы то ни было, я подошел расписаться в ведомости, и время было выбрано идеально — как будто они знали, что мое будущее будет связано с этим бизнесом. Именно это заставило меня захотеть сделать это еще больше. Парень пришел снять табличку и сказал: "Эй, просто чтобы ты знал, один из лучших людей в этом списке сказал, что не сможет этого сделать, так что, если хочешь, займи его место". Потому что он видел, как я был взволнован. Я сказал: "Я готов". И я получил эту работу.

Я был добровольцем во всем, потому что там была группа из 20-30 человек. Они спрашивали: "Кто хочет сделать это?", "Кто хочет сделать то?" — Я такой: "Я, я, я, я, я". Итак, после того, как я вызвался поработать практически бесплатно во второй половине дня, потому что была команда для прешоу и постшоу. Я напросился в обе группы за те же 40 баксов. И я остался. Я поехал на гастрольном автобусе Оззи и посмотрел отснятый материал для DVD, который они снимали, или, может быть, тогда это была бы еще кассета. А потом мне довелось потрогать гитары [тогдашнего гитариста Оззи Осборна] Zakk'a. Мне так и не удалось познакомиться с ним. Я продолжал говорить им, что хотел бы познакомиться с Zakk'ом. Но, увы, не случилось. ALICE IN CHAINS выступали на разогреве. SEPULTURA была первой группой. Итак, как вы можете себе представить, я просто работаю за кулисами, меняю оборудование, освещение и все такое прочее, думая: "Мне нужно этим заниматься в своей жизни».

На вопрос, был ли у него шанс рассказать эту историю Zakk'y с тех пор, Mark ответил:

«Из всех музыкантов, с которыми я не смог провести время с пользой, это был Zakk. Просто наши пути не слишком часто пересекались. Я встречался с ним раз или два, и он джентльмен, но рядом всегда было около 20 других [людей]. В последний раз, когда я встречался с ним, это было на NAMM [шоу], и там были я, Zakk, Kerry King, Jerry Cantrell , Винни Пол и все остальные — ну, вы знаете, многие из моих героев. Так что на самом деле это не располагало к тому, чтобы сесть и завести серьезный разговор».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 107

