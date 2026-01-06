6 янв 2026



BILL WARD хвалит барабанщика MASTODON



BILL WARD в своем шоу от 10 января поговорил о Brann'e Dailor'e:



«Сначала я познакомился с ним, слушая музыку MASTODON, и всё, что с ним связано, его оркестровки, его джаз, его рок, все эти части, которые, похоже, живут внутри него, очень хорошо сочетаются друг с другом. Когда я услышал "The Last Baron" — а мы много раз крутили "The Last Baron" в нашей радиопрограмме — я был потрясён. Именно тогда я познакомился с Brann'ом, внимательно слушая, куда он движется, что он делает, как он продвигается, как он возвращается, как он уступает. Я слушал и думал: "Боже мой, этот парень действительно научился играть на барабанах".



Научиться играть на барабанах не так просто. Все мы можем начать с того, что просто будем стучать по ним. Я пытался научиться играть "Peggy Sue" Бадди Холли. Но у всех нас есть препятствия, которые нужно преодолеть. Он достоин похвалы. Я думаю, что теперь все признали, что он выдающийся барабанщик мирового уровня. Его интуиция и взаимодействие с другими инструментами прекрасные и всегда в меру. Я никогда не слышал, чтобы он играл партию, отнимая что-то у другого музыканта. Это признак действительно хорошего барабанщика... Он интуитивно знает, когда и что нужно сыграть, и я чувствую это в нём — он не переигрывает и не давит, а оставляет воздух, позволяет услышать ноты, и даёт возможность другим участникам группы сыграть. В этом и заключается суть барабанщика — научиться играть с другими музыкантами. Ты должен играть с другими музыкантами. Мне пришлось научиться играть с Tony [Iommi], потом с Terry, Geezer [Butler], и я также научился играть с Оззи. Нужно уметь играть с другими участниками. Как барабанщик, ты должен быть уважительным, и Brann уважает других. И я с нетерпением жду, чтобы услышать, что он будет делать дальше. Я барабанщик, который любит барабанщиков. Так что в любом случае спасибо, Brann».







