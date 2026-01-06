Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 38
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 38
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
[= ||| все новости группы



*

Bill Ward

*



6 янв 2026 : 		 BILL WARD хвалит барабанщика MASTODON

10 дек 2025 : 		 BILL WARD: «Lars Ulrich — бл*ий барабанщик!»

26 ноя 2025 : 		 BILL WARD о Митче Митчелле: «Он был одним из тех, кто повлиял на меня»

24 ноя 2025 : 		 JOHNNY KELLY: «Проект BILL WARD с членами TYPE O NEGATIVE обязательно выйдет»

30 июн 2025 : 		 BILL WARD готовит два альбома

21 дек 2024 : 		 BILL WARD поддержал NICKO MCBRAIN

31 окт 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

25 июл 2024 : 		 BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH

26 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

3 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

4 янв 2024 : 		 BILL WARD поделился новостями из студии

21 ноя 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

29 окт 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

11 май 2022 : 		 BILL WARD поблагодарил за поздравления с днём рождения

30 мар 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA — о BILL'е WARD'е

15 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о BILL'е WARD'е

17 янв 2022 : 		 BILL WARD больше не держит зла

28 окт 2021 : 		 BILL WARD представил новые стихи

27 авг 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 июл 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

17 июн 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

19 май 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 апр 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 мар 2021 : 		 BILL WARD пишет автобиографию

19 фев 2021 : 		 BILL WARD представил первое полотно за пять лет
Показать далее
| - |

|||| 6 янв 2026

BILL WARD хвалит барабанщика MASTODON



zoom
BILL WARD в своем шоу от 10 января поговорил о Brann'e Dailor'e:

«Сначала я познакомился с ним, слушая музыку MASTODON, и всё, что с ним связано, его оркестровки, его джаз, его рок, все эти части, которые, похоже, живут внутри него, очень хорошо сочетаются друг с другом. Когда я услышал "The Last Baron" — а мы много раз крутили "The Last Baron" в нашей радиопрограмме — я был потрясён. Именно тогда я познакомился с Brann'ом, внимательно слушая, куда он движется, что он делает, как он продвигается, как он возвращается, как он уступает. Я слушал и думал: "Боже мой, этот парень действительно научился играть на барабанах".

Научиться играть на барабанах не так просто. Все мы можем начать с того, что просто будем стучать по ним. Я пытался научиться играть "Peggy Sue" Бадди Холли. Но у всех нас есть препятствия, которые нужно преодолеть. Он достоин похвалы. Я думаю, что теперь все признали, что он выдающийся барабанщик мирового уровня. Его интуиция и взаимодействие с другими инструментами прекрасные и всегда в меру. Я никогда не слышал, чтобы он играл партию, отнимая что-то у другого музыканта. Это признак действительно хорошего барабанщика... Он интуитивно знает, когда и что нужно сыграть, и я чувствую это в нём — он не переигрывает и не давит, а оставляет воздух, позволяет услышать ноты, и даёт возможность другим участникам группы сыграть. В этом и заключается суть барабанщика — научиться играть с другими музыкантами. Ты должен играть с другими музыкантами. Мне пришлось научиться играть с Tony [Iommi], потом с Terry, Geezer [Butler], и я также научился играть с Оззи. Нужно уметь играть с другими участниками. Как барабанщик, ты должен быть уважительным, и Brann уважает других. И я с нетерпением жду, чтобы услышать, что он будет делать дальше. Я барабанщик, который любит барабанщиков. Так что в любом случае спасибо, Brann».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 янв 2026
F
Family Ghost
>>>BILL WARD в своем шоу от 10 января

из будущего наваливает, нормалек
просмотров: 414

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом