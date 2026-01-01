Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
Новости
30 янв 2026 : 		 PETER CRISS о победе над раком

15 янв 2026 : 		 PETER CRISS ответил GENE SIMMONS по поводу Beth

5 янв 2026 : 		 PETER CRISS: «Жаль, что с Эйсом мы так ничего и не сделали вместе»

24 дек 2025 : 		 PETER CRISS не просит 1000 долларов за новый альбом

23 дек 2025 : 		 PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»

9 дек 2025 : 		 PETER CRISS о награде в Кеннеди Центре

27 ноя 2025 : 		 PETER CRISS исполнил песню KISS

3 ноя 2025 : 		 PETER CRISS выпустит альбом зимой

18 май 2025 : 		 Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»

3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
PETER CRISS в недавнем интервью ответил на вопрос, насколько лично для него был важен текст "Walking On Water":

«Очень важен. Некоторое время назад у меня был рак груди, и я молился. Я очень религиозный человек, поэтому я действительно молился очень усердно. Я был в церкви, наверное, больше, чем пастор, и я очень усердно молился. В итоге Бог даровал мне чудо. И я почувствовал, и я не шучу, что я действительно могу ходить по воде.

Вы когда-нибудь смотрели фильм "Being There" с Чонси Гарднером? В конце он идет по воде, и вы понимаете, что он ангел. Я люблю этот фильм. И я чувствовал то же самое. Я чувствовал, что могу идти по берегу океана, и это был такой кайф. Я был в таком приподнятом настроении, что меня вылечили. И поэтому я захотел написать религиозную песню, я хотел описать то, что я чувствовал внутри, потому что я всегда пою от всего сердца. Все исходит из моего сердца. И это одна из моих любимых песен. Я рад, что вы упомянули об этом, потому что "Walking On Water" — особенная. Я считаю, что Paul Shaffer потрясающе сыграл на органе. Вся группа была просто великолепна. Но вокал был очень... да, он близок моему сердцу. Это одна из моих любимых песен на альбоме… Это так много значило для меня в борьбе с раком, потому что я большой сторонник борьбы с раком. Каждый год в октябре я выхожу на улицу и собираю деньги для мужчин, страдающих от рака молочной железы».

Criss, которому недавно исполнилось 80 лет, заявил, что будет продолжать сочинять и записывать музыку до тех пор, пока будет в состоянии физически.

«Я никогда не остановлюсь, чувак. Я не остановлюсь, пока меня не посадят в тюрьму. Я буду продолжать, пока не стану... Музыка — это дар Божий. Я так счастлив, что разговариваю с вами, ребята, и рассказываю о том, что я пишу, как сочиняю музыку, и о том, как я отношусь к музыке.

Моя мама часто говорила: "Растрачивать талант впустую — это плохо", и я рос, постоянно помня об этом. Я получил дар от Господа, и я буду продолжать, пока хватит сил. Если я доживу до 180 лет, то и в 180 я буду по-прежнему петь и играть на барабанах. Я никогда не остановлюсь!»




просмотров: 183

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
