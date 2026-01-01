сегодня



PETER CRISS о победе над раком



PETER CRISS в недавнем интервью ответил на вопрос, насколько лично для него был важен текст "Walking On Water":



«Очень важен. Некоторое время назад у меня был рак груди, и я молился. Я очень религиозный человек, поэтому я действительно молился очень усердно. Я был в церкви, наверное, больше, чем пастор, и я очень усердно молился. В итоге Бог даровал мне чудо. И я почувствовал, и я не шучу, что я действительно могу ходить по воде.



Вы когда-нибудь смотрели фильм "Being There" с Чонси Гарднером? В конце он идет по воде, и вы понимаете, что он ангел. Я люблю этот фильм. И я чувствовал то же самое. Я чувствовал, что могу идти по берегу океана, и это был такой кайф. Я был в таком приподнятом настроении, что меня вылечили. И поэтому я захотел написать религиозную песню, я хотел описать то, что я чувствовал внутри, потому что я всегда пою от всего сердца. Все исходит из моего сердца. И это одна из моих любимых песен. Я рад, что вы упомянули об этом, потому что "Walking On Water" — особенная. Я считаю, что Paul Shaffer потрясающе сыграл на органе. Вся группа была просто великолепна. Но вокал был очень... да, он близок моему сердцу. Это одна из моих любимых песен на альбоме… Это так много значило для меня в борьбе с раком, потому что я большой сторонник борьбы с раком. Каждый год в октябре я выхожу на улицу и собираю деньги для мужчин, страдающих от рака молочной железы».



Criss, которому недавно исполнилось 80 лет, заявил, что будет продолжать сочинять и записывать музыку до тех пор, пока будет в состоянии физически.



«Я никогда не остановлюсь, чувак. Я не остановлюсь, пока меня не посадят в тюрьму. Я буду продолжать, пока не стану... Музыка — это дар Божий. Я так счастлив, что разговариваю с вами, ребята, и рассказываю о том, что я пишу, как сочиняю музыку, и о том, как я отношусь к музыке.



Моя мама часто говорила: "Растрачивать талант впустую — это плохо", и я рос, постоянно помня об этом. Я получил дар от Господа, и я буду продолжать, пока хватит сил. Если я доживу до 180 лет, то и в 180 я буду по-прежнему петь и играть на барабанах. Я никогда не остановлюсь!»







