Новости
29 янв 2026 : 		 Лидер LYNCH MOB: «Мы не были группой, по-моему, 24 часа, а потом я передумал»

28 ноя 2025 : 		 Новая песня LYNCH MOB

9 ноя 2025 : 		 Новое видео LYNCH MOB

2 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH об окончании деятельности LYNCH MOB: «Я наpeacedeal»

27 окт 2025 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

12 окт 2025 : 		 Новое видео LYNCH MOB

24 мар 2025 : 		 Последний концерт LYNCH MOB

23 фев 2025 : 		 LYNCH MOB работают над альбомом

12 янв 2025 : 		 ONI LOGAN о том, почему он больше не в LYNCH MOB

10 июл 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

11 апр 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

10 фев 2024 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

7 дек 2023 : 		 GEORGE LYNCH о прощальном туре LYNCH MOB: «Лучше уйти на коне, чем ноя»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

31 окт 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?

27 сен 2023 : 		 Видео с текстом от LYNCH MOB

31 авг 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

17 авг 2023 : 		 Тизер нового альбома LYNCH MOB

10 авг 2023 : 		 LYNCH MOB исполнили новую песню

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

8 май 2023 : 		 LYNCH MOB сыграли новую песню

26 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB

9 фев 2023 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB
Лидер LYNCH MOB: «Мы не были группой, по-моему, 24 часа, а потом я передумал»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью ответил на вопрос, почему Gabriel Colón и Jimmy D'Anda (BULLETBOYS) больше не задействованы в группе:

«[Gabriel] очень милый, мне он импонирует, и я просто чувствовал, что мы нужны друг другу... Я не знаю. В нем было что-то, что меня удивило. Он замечательный и великолепнейший певец. LYNCH MOB известны своими пластинками и стилем эпохи "Wicked Sensation", мрачным блюзовым стилем, что бы это ни было, а Gabriel не из таких вокалистов. И мы знали это, когда объединили с ним усилия. Это познакомило нас с новым стилем, который, как мы думали, привлечет к нам внимание, возможно, более широкой аудитории. Не знаю, получилось ли у нас так, но это определенно было не совсем так. И в каком-то смысле мне нравилось то, что он делал, и в каком-то смысле я думал, что мы немного отходим от того, чем мы известны. И вот, когда мы распались в прошлом году — на самом деле, мы не были группой, по-моему, 24 часа, а потом я передумал — я воспользовался этой возможностью, чтобы немного изменить ситуацию, потому что Jimmy ушел. И он сказал: "Нет. Ты сказал, что это конец группы, вот и все. С меня хватит." Мы лучшие друзья и все такое. Я такой: "Ого, это немного грубо. Я имею в виду, парень не может передумать?" Но он ушел. И я подумал: "Ну, ладно. Давайте поменяемся вокалистами". Так мы с Jaron взяли Andrew Freeman и Brian Tichy, и с тех пор мы отрываемся по полной!»




просмотров: 13

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
