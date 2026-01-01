сегодня



Лидер LYNCH MOB: «Мы не были группой, по-моему, 24 часа, а потом я передумал»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью ответил на вопрос, почему Gabriel Colón и Jimmy D'Anda (BULLETBOYS) больше не задействованы в группе:



«[Gabriel] очень милый, мне он импонирует, и я просто чувствовал, что мы нужны друг другу... Я не знаю. В нем было что-то, что меня удивило. Он замечательный и великолепнейший певец. LYNCH MOB известны своими пластинками и стилем эпохи "Wicked Sensation", мрачным блюзовым стилем, что бы это ни было, а Gabriel не из таких вокалистов. И мы знали это, когда объединили с ним усилия. Это познакомило нас с новым стилем, который, как мы думали, привлечет к нам внимание, возможно, более широкой аудитории. Не знаю, получилось ли у нас так, но это определенно было не совсем так. И в каком-то смысле мне нравилось то, что он делал, и в каком-то смысле я думал, что мы немного отходим от того, чем мы известны. И вот, когда мы распались в прошлом году — на самом деле, мы не были группой, по-моему, 24 часа, а потом я передумал — я воспользовался этой возможностью, чтобы немного изменить ситуацию, потому что Jimmy ушел. И он сказал: "Нет. Ты сказал, что это конец группы, вот и все. С меня хватит." Мы лучшие друзья и все такое. Я такой: "Ого, это немного грубо. Я имею в виду, парень не может передумать?" Но он ушел. И я подумал: "Ну, ладно. Давайте поменяемся вокалистами". Так мы с Jaron взяли Andrew Freeman и Brian Tichy, и с тех пор мы отрываемся по полной!»







