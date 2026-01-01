Arts
Новости
11 янв 2026 : 		 MORTAL SIN могут выпустить новую музыку

2 май 2012 : 		 MORTAL SIN объявили о распаде

20 апр 2012 : 		 MORTAL SIN выступили с новым вокалистом

13 мар 2012 : 		 Новый вокалист MORTAL SIN

14 фев 2012 : 		 MAT MAURER ушел из MORTAL SIN

21 дек 2011 : 		 Видео с выступления MORTAL SIN

29 ноя 2011 : 		 Новое видео MORTAL SIN

30 авг 2011 : 		 MORTAL SIN подписали контракт с NOISEART RECORDS

4 июл 2011 : 		 Неофициальное видео MORTAL SIN

14 июн 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MORTAL SIN

5 фев 2011 : 		 Семпл новой песни MORTAL SIN

5 фев 2010 : 		 MORTAL SIN расстались с гитаристом и начали сочинение нового материала

7 окт 2009 : 		 Три новые песни MORTAL SIN

11 сен 2009 : 		 Концертный диск MORTAL SIN

19 мар 2009 : 		 MORTAL SIN начинают работу над новым альбомом
11 янв 2026

MORTAL SIN могут выпустить новую музыку



MORTAL SIN в этом году обещали вернуться с концертами — это будут их первые выступления с момента проведения в 2011 году тура "Thrashfest Classics". В нынешний состав вошли Mat Maurer (vocals), Andy Eftichiou (bass), Nathan Shea (guitar), Ryan Huthnance (guitar) и барабанщик George Delinicolis из LIVEWIRE и BASTARDIZER.

В недавнем интервью у Mat'a спросили, стоит ли рассчитывать на новую музыку от группы:

«Да. Это обсуждалось. Пока никто ни с чем не согласился. Мы планируем. Я к тому, что да, мы уже могли бы. [смеется] Дело в том, что давайте проведем всеми эти шоу. Давайте посмотрим, какие будут ощущения. Давайте посмотрим, что будет за атмосфера. Я уверен, что они все скажут: "Слушайте, давайте, б$$$ь, просто сочинять!" Я имею в виду, я уже спрашивал их: "Ребята, у вас есть какой-нибудь материал? У вас есть что-нибудь? У вас есть что-нибудь? Пришлите мне что-то!" Мне нужно начать прямо сейчас. Если я собираюсь что-то написать, даже если это произойдет через два года, мне нужно снова вспомнить, как вообще писать. У меня всегда с этим проблемы».




просмотров: 125

