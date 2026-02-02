сегодня



Гитарист DEATH/MASSACRE не считает, что кто-то один является отцом дэта



Гитарист раннего состава DEATH, а также группы MANTAS, Rick Rozz в недавнем интервью ответил на вопрос о том, можно ли считать Чака Шульдинера и Jeff'a Becerra отцами дэт-металла:



«На самом деле для меня это не имеет значения. Но, поскольку он был тем самым чуваком, я к тому, что мы с Kam были рядом, поэтому говорить только про одного... Если люди будут так говорить, я не стану себя успокаивать, но нельзя ставить это в заслугу только одному человеку, точно так же, как нельзя ставить это в заслугу только Jeff'у Becerra . За ним стоит целая группа. Это всего лишь мое мнение. Но [Чак] определенно входит в пятерку лучших, наряду с другими людьми. Вот как я на это смотрю.



Я не рассматриваю его как "крестного отца", это, это, бла-бла-бла, бла-бла. Нам всем повезло. И люди уважают это, это очень лестно, но, честно говоря, я не знаю, как это принять. Но … это не просто один человек, я оставлю все как есть. Не хочу проявить неуважение к Чаку или что-то в этом роде, но это не один [человек]».



Далее Rozz сказал, что "голос — это огромная часть" звучания дэт-металла и что ранние гроулеры были ответственны за разработку вокальной техники, которая до сих пор используется в экстремальном металле.



«Они — представители. И Kam Lee, он спел более 80% того, что написал MANTAS. То есть он пел задолго до того, как… У нас были написаны песни, и мы исполняли их еще до того, как у Чака появились тексты или сам Чак что-то спел. Так что, на самом деле, первым то был именно Kam. Так что он в некотором роде выше Чака в этой пятерке лучших, потому что я думаю, что Чак многому у него научился.



В любом случае, да, я ни за кем не слежу. Я просто констатирую факты, и я не боюсь их констатировать. И это то, как я это ощущаю. Люди могут думать по-другому, но... Kam был первым вокалистом этой группы».







