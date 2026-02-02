Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 45
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 42
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 45
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 42
*

Massacre

*



2 фев 2026 : 		 Гитарист DEATH/MASSACRE не считает, что кто-то один является отцом дэта

19 янв 2026 : 		 MASSACRE планируют перезапись

6 янв 2026 : 		 MASSACRE исполнит демо MANTAS

18 фев 2025 : 		 MASSACRE нашли нового гитариста

7 ноя 2024 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

11 окт 2024 : 		 Новое видео MASSACRE

6 сен 2024 : 		 Видео с текстом от MASSACRE

12 дек 2023 : 		 MASSACRE готовят альбом

4 июн 2022 : 		 Новая песня MASSACRE

25 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

3 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

5 сен 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

8 авг 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

21 апр 2021 : 		 MASSACRE на NUCLEAR BLAST

25 сен 2020 : 		 MASSACRE объявили имена новых участников

14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE
| - |

|||| сегодня

Гитарист DEATH/MASSACRE не считает, что кто-то один является отцом дэта



Гитарист раннего состава DEATH, а также группы MANTAS, Rick Rozz в недавнем интервью ответил на вопрос о том, можно ли считать Чака Шульдинера и Jeff'a Becerra отцами дэт-металла:

«На самом деле для меня это не имеет значения. Но, поскольку он был тем самым чуваком, я к тому, что мы с Kam были рядом, поэтому говорить только про одного... Если люди будут так говорить, я не стану себя успокаивать, но нельзя ставить это в заслугу только одному человеку, точно так же, как нельзя ставить это в заслугу только Jeff'у Becerra . За ним стоит целая группа. Это всего лишь мое мнение. Но [Чак] определенно входит в пятерку лучших, наряду с другими людьми. Вот как я на это смотрю.

Я не рассматриваю его как "крестного отца", это, это, бла-бла-бла, бла-бла. Нам всем повезло. И люди уважают это, это очень лестно, но, честно говоря, я не знаю, как это принять. Но … это не просто один человек, я оставлю все как есть. Не хочу проявить неуважение к Чаку или что-то в этом роде, но это не один [человек]».

Далее Rozz сказал, что "голос — это огромная часть" звучания дэт-металла и что ранние гроулеры были ответственны за разработку вокальной техники, которая до сих пор используется в экстремальном металле.

«Они — представители. И Kam Lee, он спел более 80% того, что написал MANTAS. То есть он пел задолго до того, как… У нас были написаны песни, и мы исполняли их еще до того, как у Чака появились тексты или сам Чак что-то спел. Так что, на самом деле, первым то был именно Kam. Так что он в некотором роде выше Чака в этой пятерке лучших, потому что я думаю, что Чак многому у него научился.

В любом случае, да, я ни за кем не слежу. Я просто констатирую факты, и я не боюсь их констатировать. И это то, как я это ощущаю. Люди могут думать по-другому, но... Kam был первым вокалистом этой группы».




Комментарии

2 фев 2026
С
Санчез
Всегда это кто-то один, не зря это называется "первопроходец" и "родоначальник" и тому подобное.
2 фев 2026
N
Nepalcev
Санчез, не всегда, иногда кто последний, тот и папа!
2 фев 2026
ElectricRetard
Санчез, ага, осталось только понять кто этот первопроходец, потому что до дебюта Death успели высраться и Possessed, и ранняя Сепультура которая нихреново так дэтом воняет, и Necrophagia, да еще и Master могли бы аж в 85 альбом релизнуть, если бы не обстоятельства, про тонны дэт метал демок вообще молчу. И кто тут родоначальник и первопроходец? Или все таки сцена на ранних этапах бурлит как котел и все у друг друга взаимствуют и развивают жанр вместе?
2 фев 2026
С
Санчез
ElectricRetard, чтобы понять, как жанр менялся и развивался - надо понять, где у нас первоначальная точка первого раннего настоящего дэта, который сумел выделиться и выйти из рамок треша.
2 фев 2026
ElectricRetard
Санчез, в целом дебютник Pestilence вышел раньше Leprosy и он уже достаточно не трэш, и что, теперь они первопроходцы? Или Bolt Thrower. А дебютник дэт так же слишком много трешевых элементов содержит, так что по твоей логике он отпадает вместе со всем тем, что я выше перечислил.
Вот и получается, что тебе 10 человек разные 10 альбомов назовут, или будут повторять классическую мантру (death/possessed), это все от лукавого, нет в музыке никаких первопроходцев в лице одного человека, кто-то придумал одну идею, кто-то другую, а потом несколько групп с разницей в пару месяцев родили новый жанр пятью альбомами.

Взять тот же мелодик дэт, как там решать кто первый, если все три группы буквально играли друг с другом на одной реп базе и вместе рожали жанр? Да и непонятно какая ценность в раздаче таких титулов, намного полезнее обсуждать всю эту движуху, чтобы понимать как развивалась сцена, а не зацикливаться на этом "ЧАК БОГ" (хотя он и бог).
2 фев 2026
С
Санчез
ElectricRetard, считай как знаешь, чел, мне похуй
2 фев 2026
ElectricRetard
Санчез, ну и не выебывайся тогда!!11 бгг
2 фев 2026
С
Санчез
ElectricRetard, так ты выебываешься
2 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Там, где кожа и шипы, всегда семья с двумя отцами.
 ||| =]
[=     =]
