Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 51
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Новое видео HYPOCRISY 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 51
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Новое видео HYPOCRISY 25
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



5 янв 2026 : 		 GILBY CLARKE о выступлениях с ALICE COOPER

27 дек 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оркестром

25 дек 2025 : 		 ALICE COOPER: «ИИ-сус — ядро всего!»

18 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оригинальными участниками

15 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER: «Голоса я не терял никогда»

12 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»

31 окт 2025 : 		 ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу

8 окт 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP

2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GILBY CLARKE о выступлениях с ALICE COOPER



zoom
GILBY CLARKE в недавней беседе коснулся темы выступлений с группой ALICE COOPER, где он подменял Nita Strauss:

«Ранее в этом году — ну, на самом деле, мы уже почти вступили в 2026-й — мне позвонил мой хороший друг Chuck Garric, который играет на бас-гитаре в ALICE COOPER. Chuck позвонил мне в пятницу и говорит: "Эй, если бы нам понадобилось, чтобы ты сыграл на гитаре для Alice, ты бы согласился?" — Потому что мне уже предлагали это раньше, и несколько раз у нас ничего не получалось; просто по какой-то причине ничего не получалось. И я отвечаю: "Да, я бы, конечно, согласился. Я люблю вас, ребята. Я люблю Alice и его музыку" и все такое. Он говорит: "Ну, Nita так и не сможет выступить в следующем туре, который у нас намечается. И мы попросили заменить ее Orianthi, потому что она уже делала это, но Orianthi только сегодня ушла. У нее проблемы со здоровьем". И я отвечаю: "Да, да, я мог бы это сделать. Хорошо, а когда старт?" Он отвечает: "В понедельник". Он позвонил мне в пятницу, так что у меня были суббота и воскресенье, чтобы выучить почти 30 песен, получить билет на самолете в понедельник, одна репетиция во вторник и выступление в среду. И, слава Богу, там Chuck, Ryan Roxie, и конечно же, Tommy [Henriksen]. Мы с Ryan давно знакомы со времен CANDY и все такое. И однажды Ryan зашел ко мне и помог все настроить. Но мне было так весело во время концертов, потому что, во-первых, музыка Alice просто лучшая. И Alice — один из величайших людей в мире. А потом пару раз меня проткнули мечом и выпороли, но было очень, очень, очень приятно участвовать во всем этом».

Далее он отметил, что ему пришлось выучить несколько мелодий из репертуара группы, с которыми он не был знаком. Но, добавил он, "даже песни, которые я на самом деле не знаю — эпоха "Poison" и все такое прочее, "Lost In America"; я немного скучал по этому [с тех пор] В то время я занимался другими вещами — мне реально нравилось разучивать эти песни и играть их на гитаре».

Он также похвалил 77-летнего Cooper'a за то, что он оставался активным и придерживался строгой трудовой этики, руководствуясь тем простым фактом, что он по-прежнему любит то, что делает.

«Это вдохновляет, когда видишь такого увлеченного человека, как Alice, который все понимает и знает»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 128

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом