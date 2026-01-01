сегодня



GILBY CLARKE о выступлениях с ALICE COOPER



GILBY CLARKE в недавней беседе коснулся темы выступлений с группой ALICE COOPER, где он подменял Nita Strauss:



«Ранее в этом году — ну, на самом деле, мы уже почти вступили в 2026-й — мне позвонил мой хороший друг Chuck Garric, который играет на бас-гитаре в ALICE COOPER. Chuck позвонил мне в пятницу и говорит: "Эй, если бы нам понадобилось, чтобы ты сыграл на гитаре для Alice, ты бы согласился?" — Потому что мне уже предлагали это раньше, и несколько раз у нас ничего не получалось; просто по какой-то причине ничего не получалось. И я отвечаю: "Да, я бы, конечно, согласился. Я люблю вас, ребята. Я люблю Alice и его музыку" и все такое. Он говорит: "Ну, Nita так и не сможет выступить в следующем туре, который у нас намечается. И мы попросили заменить ее Orianthi, потому что она уже делала это, но Orianthi только сегодня ушла. У нее проблемы со здоровьем". И я отвечаю: "Да, да, я мог бы это сделать. Хорошо, а когда старт?" Он отвечает: "В понедельник". Он позвонил мне в пятницу, так что у меня были суббота и воскресенье, чтобы выучить почти 30 песен, получить билет на самолете в понедельник, одна репетиция во вторник и выступление в среду. И, слава Богу, там Chuck, Ryan Roxie, и конечно же, Tommy [Henriksen]. Мы с Ryan давно знакомы со времен CANDY и все такое. И однажды Ryan зашел ко мне и помог все настроить. Но мне было так весело во время концертов, потому что, во-первых, музыка Alice просто лучшая. И Alice — один из величайших людей в мире. А потом пару раз меня проткнули мечом и выпороли, но было очень, очень, очень приятно участвовать во всем этом».



Далее он отметил, что ему пришлось выучить несколько мелодий из репертуара группы, с которыми он не был знаком. Но, добавил он, "даже песни, которые я на самом деле не знаю — эпоха "Poison" и все такое прочее, "Lost In America"; я немного скучал по этому [с тех пор] В то время я занимался другими вещами — мне реально нравилось разучивать эти песни и играть их на гитаре».



Он также похвалил 77-летнего Cooper'a за то, что он оставался активным и придерживался строгой трудовой этики, руководствуясь тем простым фактом, что он по-прежнему любит то, что делает.



«Это вдохновляет, когда видишь такого увлеченного человека, как Alice, который все понимает и знает»







