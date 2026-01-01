Arts
Новости
5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс
Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью вновь рассказал о том, зачем он записал кавер-версию "Ride The Lightning":

«Вероятно, потому что это была самая символичная песня, повлиявшая на мою гитарную игру. Вы знаете, как я играю паучий аккорд. А ещё есть техника, называемая "грантинг", когда я беру аккорд на полтона ниже той ноты, на которую хочу перейти. Я беру аккорд и перехожу к другой ноте… Это звучит гораздо тяжелее. Я называю эту технику "грантинг". Так что паучьи аккорды и грантинг есть в "Ride The Lightning".

Я написал много песен для METALLICA — люди считают, что я написал много, но на альбоме "Ride The Lightning" это были "The Call Of Ktulu", которая раньше называлась "When Hell Freezes Over", и заглавная песня "Ride The Lightning". А на альбоме "Kill 'Em All" было четыре песни, соавтором которых я являюсь».

На вопрос, является ли гитарное соло в версии MEGADETH "Ride The Lightning" очень близким к оригинальной песне, потому что нынешний гитарист METALLICA Kirk Hammett скопировал соло Mustaine из оригинальной версии "Ride The Lightning" с METALLICA, или Dave просто хотел выразить уважение Kirk'y, воспроизведя его соло с альбома 1984 года, Dave ответил:

«Если вы послушаете демо "No Life 'Til Leather", а затем альбом "Kill 'Em All", то станет ясно, что Kirk получил некоторые инструкции о том, как исполнять гитарные партии на этом альбоме. Было ли это сыграно нота в ноту? Нет. Но было довольно близко. Поэтому, когда появилась возможность записать "Ride The Lightning" с MEGADETH, я уже не ощущал, что хорошо знаю эту песню, и не помню, что я играл в "Ride The Lightning". Мне было трудно вспомнить, что я играл. Поэтому мы просто решили: "К чёрту. Мы с Teemu разделим соло пополам, половина будет его, а половина — моя", и в итоге Teemu сыграл чуть больше чем 50%».




просмотров: 105

