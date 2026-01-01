сегодня



Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью вновь рассказал о том, зачем он записал кавер-версию "Ride The Lightning":



«Вероятно, потому что это была самая символичная песня, повлиявшая на мою гитарную игру. Вы знаете, как я играю паучий аккорд. А ещё есть техника, называемая "грантинг", когда я беру аккорд на полтона ниже той ноты, на которую хочу перейти. Я беру аккорд и перехожу к другой ноте… Это звучит гораздо тяжелее. Я называю эту технику "грантинг". Так что паучьи аккорды и грантинг есть в "Ride The Lightning".



Я написал много песен для METALLICA — люди считают, что я написал много, но на альбоме "Ride The Lightning" это были "The Call Of Ktulu", которая раньше называлась "When Hell Freezes Over", и заглавная песня "Ride The Lightning". А на альбоме "Kill 'Em All" было четыре песни, соавтором которых я являюсь».



На вопрос, является ли гитарное соло в версии MEGADETH "Ride The Lightning" очень близким к оригинальной песне, потому что нынешний гитарист METALLICA Kirk Hammett скопировал соло Mustaine из оригинальной версии "Ride The Lightning" с METALLICA, или Dave просто хотел выразить уважение Kirk'y, воспроизведя его соло с альбома 1984 года, Dave ответил:



«Если вы послушаете демо "No Life 'Til Leather", а затем альбом "Kill 'Em All", то станет ясно, что Kirk получил некоторые инструкции о том, как исполнять гитарные партии на этом альбоме. Было ли это сыграно нота в ноту? Нет. Но было довольно близко. Поэтому, когда появилась возможность записать "Ride The Lightning" с MEGADETH, я уже не ощущал, что хорошо знаю эту песню, и не помню, что я играл в "Ride The Lightning". Мне было трудно вспомнить, что я играл. Поэтому мы просто решили: "К чёрту. Мы с Teemu разделим соло пополам, половина будет его, а половина — моя", и в итоге Teemu сыграл чуть больше чем 50%».







