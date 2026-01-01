Arts
GUS G. работает сразу над двумя альбомами



zoom
GUS G. в недавнем интервью поговорил о новой пластинке FIREWIND:

«В FIREWIND произошли изменения в составе. Henning Basse вернулся в группу. Для тех, кто, возможно, не помнит или даже не знает, он был с нами время от времени, с самого начала, с 2006-2007 годов. Сначала он помог нам завершить тур, а затем присоединился к группе 10 лет спустя, в 2016 году. Мы вместе записали действительно классную пластинку под названием "Immortals". Затем, в конце 2010-х, его выпустили. И теперь он вернулся — с новой музыкой, новым концептуальным альбомом».

Что касается перехода FIREWIND с AFM Records на BLKIIBLK, Gus сказал:

«Я полагаю, Frontiers решили выпустить его на [BLKIIBLK] потому, что материал более тяжелый, чем на основном лейбле. Frontiers больше ориентированы на музыку AOR и на группы типа WINGER, JOURNEY и подобные им. Плюс у них появилось много металлического материала, и я полагаю, они посчитали, что это сбивает с толку фанатов, поэтому они основали лейбл потяжелее, и у них есть такие легендарные группы, как BIOHAZARD и MEGADETH. И для нас большая честь быть с ними под одной крышей».

На вопрос о том, насколько важно для него, как для артиста, продолжать выпускать новую музыку на данном этапе своей карьеры, Gus ответил:

«Для меня это очень важно. Я считаю, что очень важно продолжать двигаться, продолжать творить, а не просто почивать на лаврах. И: "Ладно, у нас была пара отличных альбомов лет 20 назад". Ну и что с того? Это было круто. Конечно, здорово, когда у тебя есть отличная работа и отличный каталог, я уверен, что это крайне важно создать. Но для меня также важно продолжать творить. Я имею в виду, что прямо сейчас, честно говоря, я работаю над двумя альбомами. Я только что закончил работу над своим новым сольным альбомом. И он выйдет в этом году. А затем я в значительной степени завершу работу над новым альбомом FIREWIND. Итак, я написал более 20 новых песен. Поэтому для меня важно продолжать писать. И у меня есть другие идеи. Я просто хочу продолжать выпускать музыку, если почувствую вдохновение, если, конечно, посчитаю, что должен что-то сказать как артист. Если я не чувствую, что должен что-то сказать, тогда да, все в порядке — тебе ведь не обязательно все время что-то говорить. Но пока я чувствую вдохновение, я буду продолжать заниматься этим и буду выпускать новую музыку, если посчитаю, что она хороша и достойна выпуска».




